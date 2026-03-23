Trưởng nhóm BTS và HYBE cúi đầu xin lỗi người dân Hàn Quốc

SVO - Buổi concert trở lại của BTS bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi về việc kiểm soát giao thông và an ninh quá mức, trưởng nhóm RM lẫn công ty quản lý HYVE đã chính thức cúi đầu xin lỗi.

Ngày 21/3, BTS đã tổ chức BTS Comeback Live: Arirang tại Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul, đánh dấu màn trình diễn đầy đủ nhóm đầu tiên, sau 3 năm 9 tháng. Công ty quản lý HYVE ước tính, có khoảng 104.000 người đã tập trung tại khu vực Gwanghwamun và Quảng trường Tòa thị chính.

Khoảng 4.800 cảnh sát, 4.000 nhân viên giữ gìn trật tự và 15.500 quan chức nhà nước đã được triển khai cho buổi concert. Trong quá trình này, tranh cãi về việc kiểm soát an ninh quá mức đã nảy sinh khi người dân thường và khách du lịch nước ngoài đi qua khu vực bị khám xét người và kiểm tra hành lý.

RM bày tỏ lời xin lỗi trực tiếp thông qua nền tảng giao tiếp với người hâm mộ

Vào đêm diễn, RM đã đăng tải một thông điệp dài trên nền tảng giao tiếp với người hâm mộ Weverse để gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân: "Tôi thành thật xin lỗi và bày tỏ lòng biết ơn đến người dân đã phải chịu đựng những bất tiện, dù lớn hay nhỏ, như việc kiểm soát giao thông và tiếng ồn, cũng như các tiểu thương và nhân viên văn phòng ở khu vực Gwanghwamun. Sân khấu Gwanghwamun này không chỉ dành riêng cho bảy thành viên của BTS. Đó là một sân khấu được hoàn thành nhờ sự nỗ lực của những người chịu trách nhiệm về an toàn, sự thấu hiểu ấm áp của người dân và tình yêu bất biến của ARMY".

HYVE cũng đưa ra tuyên bố chính thức: "Không thể tránh khỏi, nhưng rất lấy làm tiếc"

Ngày hôm sau, 22/3 (giờ Hàn Quốc), HYVE cũng đã đưa ra một tuyên bố thông qua trang web chính thức của mình: "Để tổ chức một buổi biểu diễn an toàn mà cả thế giới đang theo dõi, các biện pháp không thể tránh khỏi như kiểm soát giao thông và tòa nhà cũng như tìm kiếm các vật dụng nguy hiểm đã được thực hiện. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến tất cả những người đã bị ảnh hưởng đến lịch trình và cuộc sống thường nhật quý báu của mình, bao gồm cả người dân đi qua Quảng trường Gwanghwamun, cũng như các tiểu thương và nhân viên văn phòng gần đó".

Hơn nữa, họ cam kết sẽ thiết lập các biện pháp bảo vệ và phát huy di sản quốc gia và các tài sản văn hóa, lấy màn trình diễn này làm cơ hội, và sẽ hỗ trợ lâu dài.