Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tăng trọng tâm đào tạo Dữ liệu và Kinh tế số, năm 2026

SVO - Năm 2026, Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) giữ ổn định quy mô tuyển sinh, với 1.350 chỉ tiêu cho 14 chương trình đào tạo đại học chính quy, đồng thời điều chỉnh cơ cấu ngành theo hướng tăng tỷ trọng các lĩnh vực Kinh tế số, Dữ liệu và Công nghệ.

Thông tin trên được nhà trường chia sẻ tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, năm 2026, diễn ra ngày 17/5, tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Theo đại diện nhà trường, năm 2026, một số ngành liên quan đến Dữ liệu, Công nghệ và Kinh tế số được mở rộng chỉ tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong đó, ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh tăng từ 100 lên 110 chỉ tiêu. Các ngành Kinh doanh số, Truyền thông số, Công nghệ tài chính và Kinh doanh số tiếp tục được duy trì tuyển sinh, với quy mô lần lượt 50, 100 và 90 chỉ tiêu.

﻿ Tại Ngày hội, gian tư vấn của Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu các ngành đào tạo, phương thức xét tuyển và môi trường học tập quốc tế hóa.

Nhóm ngành có quy mô tuyển sinh lớn tiếp tục gồm: Kinh doanh quốc tế với 170 chỉ tiêu, Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 140 chỉ tiêu, Hệ thống thông tin quản lý 100 chỉ tiêu, Công nghệ thông tin ứng dụng 100 chỉ tiêu và Phân tích dữ liệu kinh doanh 110 chỉ tiêu.

Đáng chú ý, ngành Ngôn ngữ Anh định hướng Kinh doanh - Công nghệ thông tin tiếp tục duy trì 100 chỉ tiêu, cho thấy xu hướng tích hợp ngoại ngữ với kỹ năng công nghệ trong đào tạo.

So với năm 2025, cơ cấu ngành đào tạo năm 2026 cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ hơn từ các ngành kinh tế - quản trị truyền thống sang mô hình liên ngành giữa kinh tế, công nghệ và dữ liệu.

Năm 2026, Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tiếp tục áp dụng bốn phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm thi tốt nghiệp THPT; và xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Đại diện nhà trường lưu ý thí sinh cần chủ động tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, lựa chọn ngành học phù hợp và chuẩn bị nền tảng tiếng Anh, do phần lớn chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh.