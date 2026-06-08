Trường Quốc tế - ĐHQGHN tuyển sinh 1.350 chỉ tiêu đại học năm 2026

Năm 2026, Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 1.350 chỉ tiêu đại học cho 15 chương trình đào tạo. Các ngành học tiếp tục thể hiện định hướng liên ngành, kết nối kinh tế, quản lý, kế toán, ngôn ngữ với dữ liệu, công nghệ, kinh doanh số, fintech, logistics và truyền thông số.

Khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh chọn mã trường QHQ. Trong tổng chỉ tiêu năm 2026, nhóm chương trình do ĐHQGHN cấp bằng hoặc đồng cấp bằng có 14 chương trình với 1.290 chỉ tiêu; chương trình Quản lý liên kết quốc tế do Đại học Keuka, Hoa Kỳ cấp bằng tuyển 60 chỉ tiêu.

Nhiều ngành học gắn với chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực mới

Năm 2026, Trường Quốc tế - ĐHQGHN tuyển sinh 1.290 chỉ tiêu cho nhóm chương trình đại học chính quy do ĐHQGHN cấp bằng hoặc đồng cấp bằng. Quy mô này tương đối ổn định so với mức 1.300 chỉ tiêu của năm 2025, đồng thời cho thấy cơ cấu ngành tiếp tục được điều chỉnh theo hướng nhấn mạnh tính liên ngành.

Các ngành có thế mạnh như Kinh doanh quốc tế, Kế toán - Phân tích và Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý, Ngôn ngữ Anh tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu tuyển sinh. Cùng với đó, nhóm ngành gắn với dữ liệu, công nghệ, tài chính số, logistics và truyền thông số tiếp tục được duy trì, cho thấy định hướng đào tạo kết hợp giữa kinh tế - quản trị - công nghệ - ngoại ngữ của Trường Quốc tế.

Bốn phương thức xét tuyển cho các chương trình do ĐHQGHN cấp bằng hoặc đồng cấp bằng

Đối với các chương trình do ĐHQGHN cấp bằng hoặc đồng cấp bằng, Trường Quốc tế sử dụng 4 phương thức xét tuyển chính. Các phương thức gồm: xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét kết quả thi Đánh giá năng lực học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức.

Theo phương án này, thí sinh có thể lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp với thế mạnh của bản thân. Những thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT tốt có thể sử dụng điểm thi để đăng ký xét tuyển. Thí sinh có kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN có thêm kênh xét tuyển riêng. Trong khi đó, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt yêu cầu có thể sử dụng chứng chỉ kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT của hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển.

Năng lực tiếng Anh tiếp tục là điều kiện quan trọng

Với đặc thù đào tạo trong môi trường quốc tế, điều kiện tiếng Anh là một nội dung đáng chú ý trong tuyển sinh của Trường Quốc tế. Với phương thức xét chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần có IELTS Academic từ 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 72 điểm trở lên.

Ngoài chứng chỉ quốc tế, thí sinh cũng có thể đáp ứng điều kiện phụ tiếng Anh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh, điểm trung bình học bạ môn tiếng Anh hoặc kết quả thi môn tiếng Anh trong kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN. Cụ thể, một số nhóm ngành yêu cầu điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh tối thiểu 6.0, trong khi nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ có mức yêu cầu tối thiểu 5.0. Các điều kiện thay thế gồm học bạ môn tiếng Anh từ 7.0, điểm HSA môn tiếng Anh từ 30/50 hoặc chứng chỉ tiếng Anh đạt điều kiện miễn thi theo quy định.

Chương trình liên kết quốc tế và chương trình kỹ sư tài năng

Bên cạnh các chương trình do ĐHQGHN cấp bằng hoặc đồng cấp bằng, Trường Quốc tế tuyển sinh 60 chỉ tiêu chương trình Quản lý liên kết quốc tế do Đại học Keuka, Hoa Kỳ cấp bằng. Chương trình áp dụng nhiều phương thức xét tuyển, từ xét tuyển thẳng, xét học bạ THPT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả HSA đến xét chứng chỉ quốc tế SAT, A-Level. Thí sinh cần đáp ứng điều kiện theo từng phương thức, yêu cầu tiếng Anh đầu vào và tham gia phỏng vấn do Trường tổ chức.

Một điểm nhấn khác trong mùa tuyển sinh năm 2026 là chương trình Kỹ sư tài năng Tự động hóa và Tin học, với 20 chỉ tiêu và thời gian đào tạo 5 năm. Chương trình được xây dựng theo định hướng STEM, gắn với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; tuyển sinh theo hình thức xét tuyển hồ sơ kết hợp phỏng vấn.

Chính sách cộng điểm và học bổng cho thí sinh có thành tích

Trong tuyển sinh năm 2026, Trường Quốc tế áp dụng chính sách cộng điểm cho thí sinh có thành tích học sinh giỏi, giải thưởng khoa học kỹ thuật, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, SAT, ACT, A-Level theo quy định. Tổng điểm cộng tối đa là 3 điểm trên thang điểm 30.

Cụ thể, thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế đáp ứng yêu cầu xét tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng có thể được cộng điểm theo mức quy định. Các thí sinh có giải khoa học kỹ thuật, giải học sinh giỏi cấp ĐHQGHN, Olympic bậc THPT của ĐHQGHN, giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố hoặc có chứng chỉ quốc tế cũng có thể được xem xét cộng điểm nếu đáp ứng điều kiện.

Ngoài ra, các đối tượng thuộc chính sách ưu tiên tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 có thể được xét cấp học bổng trị giá từ 50% đến 100% học phí toàn khóa học. Chính sách này nhằm khuyến khích thí sinh có thành tích học tập tốt, năng lực nổi bật và phù hợp với định hướng đào tạo của nhà trường.

Thí sinh cần theo dõi thông tin chính thức

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Quốc tế cần theo dõi thông tin chính thức trên website của Nhà trường và hệ thống tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ https://ts.isvnu.vn. Với định hướng đào tạo quốc tế, chương trình học cập nhật, môi trường học tập năng động và nhiều cơ hội trao đổi, chuyển tiếp, thực tập, Trường Quốc tế - ĐHQGHN tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý đối với thí sinh mong muốn theo đuổi các ngành học gắn với hội nhập, công nghệ và thị trường lao động toàn cầu.