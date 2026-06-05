Đón đầu xu hướng chăm sóc sức khỏe tự nhiên, HCCP đẩy mạnh đào tạo ngành dược liệu dược học cổ truyền

SVO - Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe bằng các giải pháp tự nhiên ngày càng gia tăng, lĩnh vực Dược liệu Dược học cổ truyền đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho người trẻ. Năm 2026, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP) tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh và đào tạo ngành học này nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của xã hội. Xung quanh định hướng phát triển ngành Dược liệu Dược học cổ truyền tại HCCP, phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (Báo Tiền Phong) đã có cuộc trao đổi với ThS. Dược sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Thanh Nhài – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

ThS. Dược sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Thanh Nhài - Phó Hiệu trưởng nhà trường

Năm 2026, HCCP định hướng hoạt động tuyển sinh và đào tạo như thế nào, thưa bà?

ThS, DS CKII Nguyễn Thị Thanh Nhài: Năm 2026, HCCP tuyển sinh hơn 1.400 chỉ tiêu ở các ngành nghề, tập trung vào khối ngành sức khỏe, trong đó ngành Dược liệu Dược học cổ truyền là một trong những ngành được nhà trường đặc biệt quan tâm đầu tư, phát triển.

Định hướng của chúng tôi là đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, tăng cường thực hành, trải nghiệm nghề nghiệp và kết nối doanh nghiệp. Sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng tư vấn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và khả năng thích ứng với những xu hướng mới của ngành y tế.

Trong bối cảnh xã hội ngày càng quan tâm đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, bền vững và có nguồn gốc tự nhiên, ngành Dược liệu Dược học cổ truyền đang sở hữu nhiều tiềm năng phát triển và nhu cầu nhân lực lớn trong tương lai.

Nhà trường có những thông tin tuyển sinh nào đáng chú ý đối với ngành Dược liệu Dược học cổ truyền năm nay?

ThS, DS CKII Nguyễn Thị Thanh Nhài: Năm 2026, HCCP tuyển sinh ngành Dược liệu Dược học cổ truyền trên phạm vi toàn quốc theo hình thức xét tuyển học bạ THPT hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đào tạo là 3 năm. Sinh viên được học tập trong môi trường chuyên biệt về khối ngành sức khỏe với hệ thống phòng thực hành, vườn thuốc mẫu, phòng thí nghiệm và mạng lưới cơ sở thực tập đa dạng.

Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa tinh hoa y dược cổ truyền với các kiến thức khoa học hiện đại. Sinh viên được tiếp cận từ nhận diện, nuôi trồng, bảo tồn dược liệu đến bào chế, kiểm nghiệm, tư vấn sử dụng các sản phẩm từ dược liệu trong chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt, nhà trường chú trọng phát triển năng lực thực hành nghề nghiệp để người học có thể tham gia làm việc ngay sau khi tốt nghiệp tại các cơ sở y học cổ truyền, doanh nghiệp dược liệu, nhà thuốc, cơ sở sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên.

Sinh viên học thực hành tại Bộ môn Dược liệu.

Hiện nay, xu hướng chăm sóc sức khỏe tự nhiên đang được quan tâm mạnh mẽ. Theo bà, điều này tác động như thế nào đến triển vọng của ngành Dược liệu Dược học cổ truyền?

ThS, DSCKII Nguyễn Thị Thanh Nhài: Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe. Người dân không chỉ quan tâm đến điều trị bệnh mà còn chú trọng phòng bệnh, nâng cao thể trạng và xây dựng lối sống lành mạnh.

Trong nhiều phát biểu gần đây, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy giá trị của nền y học cổ truyền dân tộc, kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại với các nguồn dược liệu tự nhiên, đồng thời phát triển ngành công nghiệp dược liệu thành một lĩnh vực có giá trị kinh tế và xã hội cao.

Điều đó cho thấy Dược liệu Dược học cổ truyền không chỉ là lĩnh vực mang giá trị văn hóa, y học mà còn là một ngành kinh tế giàu tiềm năng trong tương lai. Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên dược liệu phong phú với hàng nghìn loài cây thuốc quý. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này cần đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, có kiến thức khoa học và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng. Đây chính là cơ hội rất lớn đối với những bạn trẻ khi lựa chọn theo học ngành Dược liệu Dược học cổ truyền tại trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

TS. Trần Bá Kiên (Thứ 5 từ phải sang) – Hiệu trưởng nhà trường trong hoạt động phối hợp của trường với Viện dược liệu Quốc gia về gắn biển tên cho các cây dược liệu tại vườn thuốc Nam, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Bia (xã Tuệ Tĩnh, Hải Phòng)

HCCP đã chuẩn bị như thế nào để bắt kịp xu hướng phát triển này?

ThS, DSCKII Nguyễn Thị Thanh Nhài: Nhà trường xác định đây là một trong những lĩnh vực chiến lược trong giai đoạn tới. Bên cạnh việc cập nhật chương trình đào tạo, HCCP đang từng bước mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất dược liệu, bệnh viện và các đơn vị y học cổ truyền nhằm tăng cường cơ hội thực hành, thực tập cho sinh viên.

Chúng tôi cũng chú trọng đưa các nội dung về phát triển sản phẩm từ dược liệu, chăm sóc sức khỏe chủ động, ứng dụng công nghệ trong quản lý và sản xuất dược liệu vào chương trình đào tạo.

Nhà trường đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực dược trình độ cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực dược liệu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi cũng đang hoàn thiện các thủ tục để từng bước đi vào xây dựng, vận hành hoạt động cơ sở 2 của trường trên địa bàn xã Tuệ Tĩnh -Tp. Hải Phòng, biến nơi đây trở thành nơi nuôi trồng dược liệu nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn GACP-WHO, bảo tồn các nguồn dược liệu quý và là địa điểm tham quan, trải nghiệm, khám phá về dược liệu của học sinh sinh viên các trường đào tạo ngành Dược trên toàn miền Bắc.

Học sinh trường THPT Quang Trung - Ninh Giang tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế “Một ngày làm sinh viên HCCP”

Nhà trường đặt ra định hướng phát triển gì đối với lĩnh vực Dược liệu Dược học cổ truyền trong những năm tới?

ThS, DSCKII Nguyễn Thị Thanh Nhài: Chúng tôi hướng tới xây dựng ngành Dược liệu Dược học cổ truyền trở thành một trong những thế mạnh đào tạo của HCCP. Trong tương lai, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng hệ sinh thái thực hành nghề nghiệp, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và các đơn vị chuyên môn để nâng cao chất lượng đào tạo.

Xa hơn, HCCP mong muốn góp phần đào tạo ra những thế hệ nhân lực không chỉ hiểu về dược liệu truyền thống mà còn có khả năng thích ứng với xu hướng phát triển của ngành công nghiệp sức khỏe hiện đại, sẵn sàng đồng hành cùng chiến lược phát triển nền y dược Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững, khai thác hiệu quả các giá trị của nguồn dược liệu tự nhiên phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn bà!

Toàn cảnh khu giảng đường lý thyết, thực hành của nhà trường.

NGÀNH DƯỢC LIỆU DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN TẠI HCCP NĂM 2026 * Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương * Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ THPT/điểm thi tốt nghiệp THPT * Thời gian đào tạo: 03 năm * Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc * Môi trường đào tạo: Hệ thống phòng thực hành chuyên ngành hiện đại

Vườn dược liệu phục vụ học tập, nghiên cứu

Mạng lưới cơ sở thực tập đa dạng

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn * Cơ hội việc làm: Bệnh viện, khoa y học cổ truyền

Cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Doanh nghiệp nuôi trồng, sản xuất, chế biến dược liệu

Nhà thuốc, quầy thuốc

Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm từ dược liệu

Khởi nghiệp trong lĩnh vực dược liệu và chăm sóc sức khỏe tự nhiên * Hotline tuyển sinh: 0961.384.466/ 0961.394.499 * Website đăng ký tuyển sinh: www.hccp.edu.vn/tuyensinhhccp.edu.vn

​