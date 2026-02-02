Nữ sinh tài chính và hành trình từ học sinh giỏi Toán đến gương mặt sinh viên tiêu biểu

SVO - Nguyễn Huyền My (sinh năm 2004), sinh viên Học viện Tài chính, là chủ nhân của bảng thành tích đáng nể với GPA gần như tuyệt đối, bài báo đăng trên tạp chí danh tiếng cùng nhiều thành tích nghiên cứu khoa học. Từ học sinh giỏi toán cấp tỉnh Lai Châu đến gương mặt sinh viên tiêu biểu Học viện Tài chính, Huyền My đã chứng minh rằng: “Không ai có thể thay bạn bước đi trên con đường của chính mình, chỉ có hành trình nỗ lực bền bỉ mới tạo nên giá trị thật sự của bạn”.

Nguyễn Huyền My là một nữ sinh sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ và trí tuệ sắc sảo.

Sự khởi đầu của một hành trình đầy hứa hẹn

Một trang mới của cuộc đời mở ra nơi cánh cửa đại học, Huyền My mang theo hành trang không chỉ là kiến thức mà còn là khát vọng học hỏi, bản lĩnh và sức trẻ. Đối diện với môi trường đại học năng động, nơi hội tụ vô số bạn bè đồng trang lứa tài năng và giàu khát vọng, Huyền My không chọn cách tự ti hay thu mình lại. Ngược lại, cô gái trẻ xem đó là một không gian học thuật đầy cảm hứng. “Mình không coi đó là áp lực, mà là một cơ hội may mắn để được trải nghiệm và trưởng thành. Chính sự giỏi giang của các bạn xung quanh đã kích thích mình phải nỗ lực hơn”, Huyền My chia sẻ. Với sự đồng hành vững chãi từ gia đình, thầy cô, bạn bè, Huyền My đã biến những bỡ ngỡ ban đầu thành động lực để từng bước thích nghi và khẳng định mình và trưởng thành mỗi ngày.

Huyền My luôn giữ vững tinh thần lạc quan và nỗ lực trong học tập

Biến tư duy toán học thành “vũ khí” chinh phục khoa học tài chính

Vốn là học sinh giỏi toán cấp tỉnh, tư duy logic đã trở thành “vũ khí bí mật” giúp Huyền My chinh phục những mô hình kinh tế phức tạp tại Học viện Tài chính. Không vội vàng kết luận, luôn phân tích vấn đề một cách mạch lạc và bình tĩnh, đó là cách Huyền My áp dụng tư duy toán học vào nghiên cứu. Chính nền tảng này đã giúp Huyền My gặt hái được trái ngọt trong học thuật như GPA gần đạt mức tuyệt đối, và đặc biệt là bài báo đăng trên các hội thảo, tạp chí danh tiếng. Với Huyền My, hành trình chạm tay vào thành tích nghiên cứu khoa học không phải là câu chuyện của những “đau thương” hay áp lực, mà là kỷ niệm đẹp về sự đồng hành. “Mình chưa bao giờ đi một mình. Chính sự sát cánh của thầy cô và nhóm nghiên cứu đã giúp mình vững tâm hơn, biến những lần sửa bài thâu đêm thành những bài học quý giá”, Huyền My bồi hồi nhớ lại.

Huyền My nhận danh hiệu “Gương mặt sinh viên tiêu biểu Học viện Tài chính” lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Quản lý thời gian không phải để nghỉ ngơi ít đi

Không chỉ giỏi chuyên môn, Huyền My còn là một thủ lĩnh sinh viên đầy nhiệt huyết trên cương vị Chủ nhiệm CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học (nhiệm kỳ 2024 - 2025). Đứng trước định kiến “con gái làm nghiên cứu khô khan”, My lại cho rằng giới tính không phải là yếu tố tiên quyết trên con đường đi đến thành công, mà là năng lực, kỷ luật và thái độ với công việc. Vừa thực hiện nghiên cứu, vừa lo việc CLB, lại duy trì GPA xuất sắc, bí quyết của Huyền My nằm ở sự “kỷ luật mềm dẻo”. Cô nàng không đánh đổi niềm vui tuổi trẻ để lấy thành tích, mà chọn cách sống có chủ đích, khi học thì tập trung cao độ, khi hoạt động thì cháy hết mình, và khi nghỉ ngơi thì trọn vẹn. “Quản lý thời gian không phải để nghỉ ngơi ít đi, mà để sống hiệu quả hơn”, Huyền My khẳng định.

Huyền My trong vai trò Chủ nhiệm CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học đang phát biểu.

Hành trình nỗ lực mới là điều làm nên giá trị thật sự

Nhìn lại 4 năm thanh xuân với 3 từ khóa “Biết ơn - Đam mê - Hết mình”, Nguyễn Huyền My muốn gửi gắm một thông điệp tích cực tới các bạn sinh viên hãy tin vào hành trình của chính mình và kiên trì với con đường đã chọn. “Đừng vội so sánh tiến độ của mình với người khác. Nghiên cứu khoa học hay bất cứ thành công nào không dành cho những người đã giỏi sẵn, mà dành cho những người dám bắt đầu và đủ kiên trì đi đến cùng. Chỉ cần bạn sẵn sàng học hỏi, xuất phát điểm sẽ chỉ là một chấm nhỏ trong hành trình trưởng thành rực rỡ phía trước”, lời nhắn nhủ của Huyền My như một lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh của thế hệ sinh viên Việt Nam: “Dám ước mơ, dám hành động và không tự giới hạn bản thân, bởi mỗi hành trình nỗ lực đều xứng đáng được trân trọng và tỏa sáng theo cách riêng”.