Đoàn Thị Thu Trang - Cô gái Gia Lai là Đảng viên trẻ tiêu biểu và Trưởng phòng khi còn là sinh viên

SVO - Từ vùng đất Gia Lai nắng gió, mang theo những bỡ ngỡ đầu đời khi đặt chân đến Thủ đô, Đoàn Thị Thu Trang (sinh năm 2003) đã viết nên một hành trình đáng tự hào tại Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC).

Bốn năm đại học không chỉ là quãng thời gian học tập mà là chặng đường trưởng thành vượt bậc: từ một sinh viên còn lạ lẫm với giảng đường, Đoàn Trang trở thành Gương mặt sinh viên tiêu biểu UTC, giữ vai trò Lớp trưởng xuyên suốt 4 năm đại học, Đảng viên trẻ, đảm nhiệm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà Doanh Nghiệp Tương Lai UTC. Đặc biệt, ngay trong thời gian thực tập tốt nghiệp, cô đã được tín nhiệm chính thức và bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng tại Công ty Quốc Tế. Đây là dấu mốc rất hiếm đối với một sinh viên chưa chính thức tốt nghiệp, khẳng định năng lực thực sự của Trang cũng như chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn của UTC.

Đoàn Thị Thu Trang (sinh năm 2003), nữ sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải với tinh thần chủ động, bản lĩnh và trách nhiệm – một hình ảnh tích cực của thế hệ trẻ Việt ngày nay

Từ Gia Lai đến Thủ đô – hành trình bắt đầu không theo kịch bản

Xuất thân từ Gia Lai, Đoàn Trang một mình lên Hà Nội học tập với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít lo lắng. Những ngày đầu tại Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC) là một giai đoạn nhiều xáo trộn trong hành trình trưởng thành của Đoàn Trang. Rời khỏi vùng an toàn quen thuộc để bước vào môi trường học tập mới, ngành học mới và nhịp sống nhanh của Thủ đô, cô không tránh khỏi cảm giác lạc lõng và áp lực. Theo học chương trình Chất lượng cao Kế toán Việt – Anh K62, một lĩnh vực không phải thế mạnh tự nhiên của bản thân, cô phải học cách thích nghi, kiên trì và từng bước tái định hình mục tiêu nghề nghiệp.

Nhưng chính trong những giai đoạn nhiều thử thách ấy, cô lựa chọn không lùi bước mà học cách ở lại với thử thách, không cho phép mình bỏ cuộc. Môi trường đào tạo bài bản, giàu tính thực tiễn của UTC cùng sự tận tâm, nghiêm khắc nhưng đầy trách nhiệm của đội ngũ giảng viên đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp em từng bước định hình lại phương pháp học tập, tư duy nghề nghiệp và thái độ sống. Từ một sinh viên “học để theo kịp”, cô chuyển sang “học để dẫn đầu”, chủ động tạo ra giá trị thực sự cho bản thân.

Đoàn Thị Thu Trang không ngừng phát triển bản thân, dám bước ra khỏi vùng an toàn, là người trẻ bản lĩnh đi lên bằng kỷ luật và trách nhiệm.

Song hành cùng hành trình học tập ấy là sự đồng hành bền bỉ của ba người bạn – những người hiểu em không phải qua lời nói, mà qua cách cô sống và làm việc mỗi ngày. Ở vai trò lớp trưởng, cô là người thẳng tính, đề cao kỷ luật và hiệu quả, nên không tránh khỏi những lúc bị cho là cứng nhắc, khó gần, thậm chí không được lòng một số bạn trong lớp. Có những giai đoạn, sự thẳng thắn ấy khiến Thu Trang rơi vào trạng thái cô độc, khi nỗ lực vì tập thể lại không phải lúc nào cũng được thấu hiểu.

Nhưng chính những người bạn ấy là những người đã nhìn thấy phía sau sự cứng rắn là trách nhiệm, phía sau sự thẳng thắn là mong muốn làm mọi việc đến nơi đến chốn. Trang chia sẻ, “Các bạn ở bên em trong những lúc em tự hỏi liệu mình có nên mềm mỏng hơn để được yêu mến, hay tiếp tục giữ vững nguyên tắc để làm đúng vai trò của mình. Sự đồng hành lặng lẽ ấy giúp em hiểu rằng: không phải ai cũng phải hiểu mình, nhưng mình cần hiểu rõ mình là ai và mình đang lựa chọn trở thành người như thế nào”.

Qua những va chạm và khác biệt, cô học được cách tiết chế cảm xúc, lắng nghe nhiều hơn nhưng không đánh mất bản chất. Cô chọn giữ chất lượng trong công việc, giá trị trong cách sống và sự tử tế trong hành xử, thay vì chạy theo sự hài lòng nhất thời. Cô dần hoàn thiện bản thân – đủ vững vàng để không bị cuốn theo dư luận, và đủ bản lĩnh để kiên định với những giá trị mình theo đuổi.

Học tập xuất sắc – nền tảng để trưởng thành và cống hiến

Trong suốt bốn năm đại học, Thu Trang duy trì cường độ học tập và hoạt động cao: vừa học tập, vừa làm thêm, vừa tham gia công tác Đoàn – Hội, rèn luyện kỷ luật cá nhân, tư duy tổ chức và bản lĩnh lãnh đạo.

Đoàn Trang với nhiều bằng khen ghi nhận hành trình nỗ lực với một tinh thần không ngừng hoàn thiện của một sinh viên bản lĩnh.

Bên cạnh học tập, Thu Trang tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng tình nguyện “Trung thu cho em” tại nhiều địa phương, tham dự cuộc thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa lan tỏa đến sinh viên, trở thành Đại sứ truyền thông cho nhiều chương trình học thuật lớn, đồng thời là diễn giả tại nhiều Talkshow truyền cảm hứng cho sinh viên.

Đoàn Trang với vai trò diễn giả Talkshow “Hành trình Sinh viên”, chia sẻ trải nghiệm thực tế, lan tỏa và truyền cảm hứng học tập và phát triển bản thân thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên.

Dấu mốc bản lĩnh: từ Chủ nhiệm CLB đến nhà quản lý trẻ

Bước ngoặt quan trọng trong hành trình trưởng thành của Đoàn Trang là khi được tín nhiệm làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà Doanh nghiệp Tương lai, dù cô là sinh viên Kế toán giữa tập thể chủ yếu là Quản trị Kinh doanh.

Đứng trước những hoài nghi về năng lực lãnh đạo, cùng áp lực lớn từ vai trò điều hành, tự định hướng hoạt động và cân bằng giữa học tập, công việc cá nhân và trách nhiệm tập thể, Đoàn Trang lựa chọn trả lời bằng hành động. Cô xây dựng chiến lược phát triển câu lạc bộ một cách bài bản, chủ động kết nối với doanh nghiệp, tổ chức các workshop và talkshow chuyên môn, đồng thời tạo dựng môi trường học thuật mở, nơi sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp và những cá nhân có sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực.

Nhờ cách làm tập trung vào chất lượng và giá trị thực tiễn, câu lạc bộ không chỉ mở rộng về quy mô mà còn từng bước khẳng định vị thế, trở thành một không gian học hỏi, kết nối và phát triển năng lực thực chất cho sinh viên trong và ngoài trường.

Đoàn Trang tại ngày Kiện toàn CLB. Ở khoảnh khắc ấy, Trang khẽ rưng rưng - không phải vì niềm vui bộc lộ, mà vì sự nhẹ nhõm sau chuỗi ngày áp lực và hoài nghi. Đó là lúc Trang biết: mình đã không bỏ cuộc, và mình đã làm được.

Song song với hành trình học tập, ngay từ năm nhất Đoàn Trang đã sớm lựa chọn va chạm thực tế bằng chính năng lực của mình. Bắt đầu từ công việc gia sư Ngữ văn, Trang không chỉ dừng lại ở việc dạy kèm mà chủ động xây dựng lớp học online luyện thi Đại học, tạo dựng uy tín cá nhân và thu hút nhiều học sinh nhờ chất lượng giảng dạy và giá trị thực chất mang lại.

Bước sang năm hai, Trang mở rộng trải nghiệm sang lĩnh vực Content Marketing, trực tiếp tham gia xây dựng nội dung và hình ảnh thương hiệu cho các đơn vị trong lĩnh vực làm đẹp. Sau đó, cô đảm nhiệm vị trí Trợ lý Giám đốc - môi trường buộc Trang phải tư duy hệ thống, làm việc dưới áp lực cao, phối hợp đa chiều và rèn luyện khả năng ra quyết định.

Chuỗi trải nghiệm xuyên suốt từ giáo dục, sáng tạo nội dung đến hỗ trợ điều hành đã giúp Đoàn Trang hình thành tư duy quản trị sớm, tác phong làm việc chuyên nghiệp và khả năng dẫn dắt con người bằng hiệu quả thực tế. Chính những nền tảng này đã trở thành bệ phóng quan trọng để Trang tự tin đảm nhận các vai trò lãnh đạo và quản lý ở giai đoạn sau.

Đoàn Trang chia sẻ rằng: “Em chọn sống trong trạng thái không ngừng học hỏi, chủ động thay đổi và sẵn sàng thích nghi, bởi em tin rằng phát triển bền vững chỉ đến khi dám bước ra khỏi vùng an toàn”.

Điểm nhấn then chốt: Từ Sinh viên Thực tập đến Trưởng phòng Doanh nghiệp

Đỉnh cao của hành trình đến từ chính kỳ thực tập tốt nghiệp. Thay vì chỉ hoàn thành nhiệm vụ như yêu cầu đào tạo, Thu Trang chủ động đảm nhận những công việc khó, đề xuất giải pháp mới và thể hiện rõ năng lực quản lý dự án, điều phối nhân sự.

Trong giai đoạn thực tập tốt nghiệp, Trang không lựa chọn “ôm đồm” nhiều công việc, mà lựa chọn đi sâu vào một vai trò phù hợp với năng lực cốt lõi của bản thân: tư duy hệ thống, khả năng tổ chức công việc và điều phối con người. Bên cạnh việc hoàn thành chương trình thực tập theo yêu cầu đào tạo, Trang được doanh nghiệp tin tưởng giao tham gia vào mảng vận hành – phát triển thị trường, nơi đòi hỏi sự nhạy bén, kỷ luật và trách nhiệm cao.

Thay vì tiếp cận công việc theo hướng kỹ thuật đơn lẻ, Trang tập trung vào việc giải quyết vấn đề, tối ưu quy trình và kết nối các bộ phận để công việc vận hành hiệu quả hơn. Chính cách làm việc này giúp cô nhanh chóng tạo ra giá trị thực chất, được ghi nhận không bằng lời khen, mà bằng sự gia tăng trách nhiệm. Từ một sinh viên thực tập, Trang được giữ lại làm việc chính thức và sau đó được giao đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng tại Công ty Quốc tế. Đây không phải là kết quả của việc “làm nhiều thứ cùng lúc”, mà là kết quả của việc làm đúng việc, đúng năng lực, đúng thời điểm.

Tốt nghiệp đại học là bước chuyển để Đoàn Trang phát triển đúng năng lực và đi xa hơn trên con đường đã chọn gắn với thế mạnh và giá trị của bản thân.

Hành trình ấy cho thấy: không phải ngành nghề quyết định giá trị của một người trẻ, mà chính thái độ làm việc và năng lực tạo ra giá trị mới là yếu tố khiến họ được tin tưởng và trao cơ hội. Thành tựu này không chỉ là bước ngoặt cá nhân mà còn là minh chứng sống động cho chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn của UTC.

Sống có ích – không đứng yên – không ngừng vươn lên

Hiện nay, Đoàn Trang tiếp tục phát triển con đường nghề nghiệp trong lĩnh vực Content Social - Brand Manager Beauty & Fashion, đồng thời đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng tại một Doanh nghiệp. Hai vai trò song song không phải để “làm nhiều hơn”, mà để Trang được làm sâu hơn - đúng với năng lực, tư duy và giá trị mà bản thân theo đuổi.

Từ những trải nghiệm tích lũy trong suốt hành trình học tập, làm việc và va chạm thực tế, Trang nghiêm túc xây dựng dự án cá nhân trong lĩnh vực Content – Social – Brand. Mỗi lần được thị trường đón nhận, mỗi lần khách hàng chủ động giới thiệu thêm đối tác mới không chỉ là may mắn, mà là kết quả của sự bền bỉ, kỷ luật và thái độ làm nghề dài hạn. Với Trang, đây không đơn thuần là một “công việc tay trái”, mà là không gian để phát huy tư duy, sở thích và cá tính nghề nghiệp đã được rèn giũa qua nhiều năm.

Song song với đó, vai trò Trưởng phòng tại doanh nghiệp quốc tế là một bước ngoặt mà Trang từng chưa dám hình dung khi còn ngồi trên giảng đường. Từ một sinh viên từng mông lung vì xuất phát điểm, cô dần nhận ra: cơ hội chỉ xuất hiện khi bản thân đã đủ sẵn sàng. Vị trí mới mang theo áp lực lớn hơn, trách nhiệm nhiều hơn và đòi hỏi sự trưởng thành mỗi ngày - nhưng chính những áp lực ấy buộc Trang không cho phép mình dừng lại hay hài lòng sớm.

Bên cạnh công việc, Trang vẫn duy trì các hoạt động thiện nguyện, chủ động trích một phần thu nhập để hỗ trợ người khó khăn và tham gia các dự án cộng đồng. Với cô, giá trị của thành công không chỉ nằm ở vị trí hay thu nhập, mà còn ở khả năng lan tỏa điều tích cực đến những người xung quanh.

Song song với công việc, Đoàn Trang vẫn dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện, nuôi dưỡng trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia của người trẻ.

Đoàn Trang không xem thành công là một đích đến, mà là một hành trình liên tục học hỏi, trưởng thành và cống hiến. Hành trình ấy - từ một sinh viên tỉnh lẻ bước ra Thủ đô đến người trẻ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm với con đường mình đi - đang trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho nhiều sinh viên hiện nay.

“Go up and never stop – Đi lên và không bao giờ dừng lại” là châm ngôn sống mà Đoàn Trang nhắc nhở bản thân mỗi ngày. Với cô, đi lên không đồng nghĩa với việc phải nhanh hơn hay giỏi hơn người khác, vẫn kiên định khi chưa được công nhận, vẫn bền bỉ ngay cả lúc chưa nhìn thấy đích đến.

Có nhiều trải nghiệm và thử thách trong đã giúp cô gái này trưởng thành hơn trong sự điềm tĩnh, vững vàng và bản lĩnh của một người trẻ biết mình là ai.

Càng trưởng thành, càng gánh trên vai nhiều trách nhiệm, Đoàn Trang càng cảm nhận rõ ý nghĩa của việc được sống trọn vẹn trong hành trình nỗ lực. Với cô, được tiến lên bằng chính năng lực, từng ngày xây dựng giá trị cho bản thân và xã hội, đã là một thành công đáng trân trọng của tuổi trẻ.

Những thành tích nổi bật của Đoàn Trang: Tốt nghiệp loại Giỏi, điểm rèn luyện xuất sắc; Được kết nạp Đảng khi còn là sinh viên; Lớp trưởng suốt 4 năm đại học; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà Doanh nghiệp Tương lai; Nhiều lần nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng xuất sắc trong học tập và hoạt động ngoại khóa; Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trường” hai năm liên tiếp, và Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp thành phố”; Đạt giải Nhất và Giải Ba nghiên cứu khoa học cấp Trường; Được vinh danh Gương mặt sinh viên tiêu biểu UTC năm 2024 và Đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu năm 2025; Nhận nhiều giấy khen của Hiệu trưởng, Khoa, Đoàn Trường cho học tập, NCKH và hoạt động phong trào.



(Ảnh: NVCC)