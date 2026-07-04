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Tương lai đầy hy vọng 'ngăn chặn' đột quỵ

Ly Ly

SVO - Các chuyên gia đã tìm ra nguyên nhân có thể gây ra hàng trăm ca đột quỵ. Điều này có thể thay đổi cách chúng ta đối phó với loại bệnh này.

Thế giới khoa học tiếp tục phát triển vượt bậc, và các chuyên gia liên tục khám phá ra những phát hiện mới, đánh dấu bước ngoặt trong lĩnh vực này. Một nhóm các nhà khoa học đã phát hiện ra bằng chứng có thể thay đổi cách các bác sĩ hiểu về đột quỵ và lý do tại sao các phương pháp điều trị phòng ngừa thông thường đôi khi thất bại.

Nghiên cứu này cho thấy, đột quỵ thiếu máu cục bộ lỗ khuyết không chủ yếu do sự tích tụ mảng bám chất béo bên trong động mạch, mà là do những thay đổi trong chính các mạch máu não, cụ thể là sự giãn nở của các động mạch.

Theo nghĩa này, đột quỵ lỗ khuyết xảy ra khi các mạch máu nhỏ nhất của não bị tổn thương do bệnh lý mạch máu nhỏ, dẫn đến suy giảm nhận thức. Các chuyên gia tại Đại học Edinburgh, Viện Nghiên cứu Chứng mất trí nhớ Vương quốc Anh và các cộng tác viên khác đã kiểm tra 229 người bị đột quỵ lỗ khuyết hoặc đột quỵ không phải lỗ khuyết nhẹ.

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Những người này đã trải qua các đánh giá lâm sàng và nhận thức, từ đó đánh giá loại đột quỵ và các dấu hiệu của bệnh lý mạch máu nhỏ, so sánh hai thay đổi mạch máu khác biệt: Lắng đọng chất béo trong các động mạch lớn và sự giãn rộng lẫn kéo dài của các động mạch trong não.

Như vậy, phân tích cho thấy hẹp động mạch lớn không liên quan đến đột quỵ nhồi máu não nhỏ hoặc bệnh lý mạch máu nhỏ. Mặc dù hẹp động mạch phổ biến hơn ở các loại đột quỵ khác, nhưng nó không dự báo được tổn thương não tiếp theo.

Tóm lại, những kết quả này cho thấy các liệu pháp trong tương lai nên tập trung hoàn toàn vào tổn thương tiềm ẩn ảnh hưởng đến các mạch máu nhỏ của não hơn là mảng bám chất béo trong các động mạch lớn.

Ly Ly
Marca
#Phát hiện mới về nguyên nhân đột quỵ #Vai trò của mạch máu nhỏ trong đột quỵ #Cải thiện phương pháp điều trị đột quỵ #Nghiên cứu đột quỵ lỗ khuyết và bệnh lý mạch máu nhỏ #Tiềm năng phòng ngừa đột quỵ dựa trên tổn thương mạch máu nhỏ

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