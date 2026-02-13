'Bản ghi nhớ' đầu năm của Tuấn Hưng, Bằng Kiều và Tú Dưa

SVO - 'Sau những xích mích, hờn giận thì cuối cùng chúng tôi đã có thể ngồi lại, tìm ra tiếng nói chung với nhau thông qua âm nhạc', nhạc sĩ Tú Dưa bùi ngùi tâm sự trong lần đầu tiên nhóm nhạc một thời lừng lẫy của mình ra mắt công chúng.

Sau gần 28 năm tạm dừng hoạt động, nhóm nhạc Quả Dưa Hấu đã chính thức thông báo sẽ tái xuất cùng concert mang tên Bản ghi nhớ, vào ngày 14 và 15/3/2026 tới đây, tại Nhà hát Hồ Gươm. Nhạc sĩ Tú Dưa - đại diện nhà sản xuất chia sẻ: "Quả Dưa Hấu thành lập ngày 4/3/1998 và ngưng hoạt động cuối 1999. Đó là thời kỳ sơ khai, thiếu thốn đủ thứ nhưng khán giả vẫn nhớ đến nhóm. Chúng tôi từng nghĩ đến chuyện tái hợp ở mốc 10 năm, 20 năm nhưng ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng. Cách đây không lâu, khi ba anh em hát chung tại một sự kiện, nhìn xuống thấy ánh mắt rưng rưng của khán giả, tôi hỏi: "Chúng ta có thể làm lại được không?". Và tất cả đều nhất trí".

Tuấn Hưng, Bằng Kiều và Tú Dưa sẽ tạo ra 'Bản ghi nhớ' cho lần tái xuất của Quả Dưa Hấu.

Ngoài những ca khúc đã làm nên tên tuổi của Quả Dưa Hấu, 2 đêm nhạc Bản ghi nhớ cũng sẽ có những ca khúc được viết riêng cho sự tái hợp đặc biệt này.

Nhạc sĩ Tú Dưa không giấu nổi xúc động khi lại cùng được hát với những người anh em của mình.

Nói về việc quyết định 'đóng băng' hoạt động của Quả Dưa Hấu trong suốt gần 3 thập niên qua, Tú Dưa tiết lộ, đó là bởi những hiểu lầm, xích mích dẫn đến những giận hờn không đáng có. "Đó là những cảm xúc bồng bột khi chúng tôi còn quá trẻ, để giờ nhìn lại thì tất cả chỉ buồn cười, không hiểu vì sao ngày xưa lại thế", nhạc sĩ Tú Dưa cho biết. Khi được hỏi về việc liệu có còn sự xích mích nội bộ trong lần tái hợp này không, nhạc sĩ Tú Dưa cười, đáp rằng: "Xưa chúng tôi tranh nhau hát, giờ nhường nhau hát hết. Không có sự tranh cãi trong quá trình thu âm hay thực hiện nội dung của concert. Quy trình chuẩn, vì thời gian rất gấp. Về phần hậu kỳ, chúng tôi phải làm việc nhiều hơn, thường sẽ làm đến nửa đêm. Dù là nhà sản xuất nhưng tôi cũng không có đặc quyền gì cả".

Riêng Tuấn Hưng thì cũng thừa nhận rằng: "Tôi đi hát nhiều năm, ít run lắm, nhưng lần này cứ run bần bật. Những gì chúng tôi mang đến trong 2 đêm nhạc sắp tới không chỉ là gợi lại ký ức mà là bắt đầu một thời kỳ mới của những người đàn ông đã qua thời yêu, chỉ muốn hát để tô đẹp cho cuộc đời này".

Và, đó là 'bản ghi nhớ' của Tuấn Hưng, Bằng Kiều và Tú Dưa, khi đã ở độ 'chín' của chính mình trên hành trình mới cùng âm nhạc.