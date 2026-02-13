Người hâm mộ của Vương Hạc Đệ khiến 'cả thế giới phát hờn'

SVO - Họ đã mang cả 'vũ trụ Hedi' ra và đặt kín cả rạp chiếu phim nhân dịp bộ phim 'Per Aspera ad Astra' (Tinh Hà Nhập Mộng) của Vương Hạc Đệ đóng cùng Tống Thiến, chuẩn bị ra rạp vào ngày 17/2.
Tinh Hà Nhập Mộng kể về Trương Khởi Mông, một học sinh trung học đang tập trung ôn thi, bị một người lạ tên Bưu Ca kéo ra khỏi phòng thi bằng cách phá cửa sổ. Cậu được biết một sự thật 'gây sốc': Thế giới cậu đang sống chỉ là một chương trình metaverse ảo. Trên thực tế, Trương Khởi Mông là một phi hành gia đang ngủ Đông, và lúc này, thảm họa đang nhanh chóng ập đến con tàu vũ trụ của họ...
Vương Hạc Đệ chính thức xác nhận tham gia "NBA All-Star Celebrity Game" năm thứ 3 liên tiếp, với vai trò "Đại sứ trải nghiệm NBA" của Tencent. Chương trình diễn ra tại Los Angeles, từ 12/2 - 15/2.
Mới đây, Vương Hạc Đệ không chỉ để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả tại "Lễ hội phim mùa Xuân Trung Quốc năm 2026" mà còn nhận được lời khen hết mực từ đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Khi nam diễn viên này gặp gỡ đạo diễn Trương Nghệ Mưu và Thành Long tại sự kiện, anh lập tức cúi chào một góc 90 độ hoàn hảo, cử chỉ khiêm tốn và chân thành. Trương Nghệ Mưu, thấy vậy, mỉm cười khoan dung, ánh mắt thể hiện sự đánh giá cao không giấu giếm. Ông nhận xét bằng giọng nhẹ nhàng: "Chàng trai trẻ này khá lịch sự". Sau khi video sự kiện lan truyền trên mạng, cư dân mạng nhanh chóng ghi lại "vẻ mặt trìu mến" của Trương Nghệ Mưu và sự "lễ phép bẩm sinh" của Vương Hề Đế. Hashtag #ZhangYimouLooksAtWangHedi# trở thành xu hướng trên mạng xã hội, với người xem mô tả sự tương tác này là "ấm áp" và "cảm động", tin rằng nó thể hiện "mối liên hệ quý giá giữa sự trân trọng của người tiền bối và sự khiêm nhường của người hậu bối". Cử chỉ cúi chào của Vương Hạc Đệ gây được tiếng vang rộng rãi bởi sự chân thành vượt lên trên hình thức đơn thuần. Nhiều nguồn tin nhấn mạnh rằng, "cúi chào 90 độ trước mọi bậc tiền bối" của anh không phải là một màn trình diễn có chủ đích mà là một biểu hiện tự nhiên của một nhân cách được trau dồi từ lâu. Sự khiêm nhường này trái ngược với nhân vật trong "Tinh Hà Nhập Mộng", làm nổi bật hình ảnh đa diện của nam diễn viên cả trên màn ảnh và ngoài đời. Trương Nghệ Mưu, với tư cách là một nhân vật chuẩn mực trong điện ảnh Trung Quốc, đã dành lời khen ngợi công khai mang ý nghĩa biểu tượng về sự kế thừa giữa các thế hệ, vừa khẳng định cá tính riêng, vừa tái khẳng định tiêu chuẩn của ngành công nghiệp điện ảnh về sự liêm chính đạo đức lẫn xuất sắc về nghệ thuật.