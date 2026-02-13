Người hâm mộ của Vương Hạc Đệ khiến 'cả thế giới phát hờn'

SVO - Họ đã mang cả 'vũ trụ Hedi' ra và đặt kín cả rạp chiếu phim nhân dịp bộ phim 'Per Aspera ad Astra' (Tinh Hà Nhập Mộng) của Vương Hạc Đệ đóng cùng Tống Thiến, chuẩn bị ra rạp vào ngày 17/2.

Tinh Hà Nhập Mộng kể về Trương Khởi Mông, một học sinh trung học đang tập trung ôn thi, bị một người lạ tên Bưu Ca kéo ra khỏi phòng thi bằng cách phá cửa sổ. Cậu được biết một sự thật 'gây sốc': Thế giới cậu đang sống chỉ là một chương trình metaverse ảo. Trên thực tế, Trương Khởi Mông là một phi hành gia đang ngủ Đông, và lúc này, thảm họa đang nhanh chóng ập đến con tàu vũ trụ của họ...

Vương Hạc Đệ chính thức xác nhận tham gia "NBA All-Star Celebrity Game" năm thứ 3 liên tiếp, với vai trò "Đại sứ trải nghiệm NBA" của Tencent. Chương trình diễn ra tại Los Angeles, từ 12/2 - 15/2.