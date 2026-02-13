Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Fukushi Sota khiến fan 'nức lòng' vì hành động nhỏ này

Vân Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Fukushi Sota đã trả lời các bình luận trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình trong một video, khiến nhiều fan mừng rỡ: 'Anh ấy đang đọc bình luận của tôi!'.

Vào ngày 11/2, bộ phim truyền hình Tokyo P.D. Metropolitan Police Department Public Relations Division 2 (phát sóng tối thứ Ba hằng tuần trên Fuji TV) đã cập nhật Instagram chính thức của mình với một video hậu trường có sự xuất hiện của Fukushi cùng chú thích: "#FukushiSota sẽ đọc các bình luận nhận được trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của chúng tôi". Video cho thấy, Fukushi cẩn thận trả lời các bình luận.

Người hâm mộ đã phản hồi lại bài đăng: Tôi thực sự yêu giọng nói nhẹ nhàng của bạn; Tôi rất vui khi thấy nhiều người ủng hộ Imaizumi-kun đến vậy; Anh ấy đang đọc bình luận của tôi; Cảm ơn tài khoản chính thức vì dự án tuyệt vời này...

Imaizumi Rintaro (Fukushi Sota), từng là thám tử tại Sở Cảnh sát Kuramaebashi, đột nhiên bị điều chuyển đến Phòng Quan hệ Công chúng số 2. Ban đầu, anh gia nhập Sở Cảnh sát Thủ đô với mục tiêu trở thành thám tử của Đội Điều tra số 1. Tin rằng, lần điều chuyển tiếp theo cuối cùng sẽ đưa anh đến vị trí mơ ước: "Đội Điều tra số 1 tinh nhuệ, được kính trọng bậc nhất", anh lại vô cùng ngạc nhiên khi nhận được nhiệm vụ bất ngờ đến đội quan hệ công chúng. Tệ hơn nữa, Imaizumi luôn có ác cảm với phóng viên, kể từ một vụ án gây chấn động trong quá khứ. Đối với anh, việc bị điều đến một đội làm việc mật thiết với báo chí là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi…

Đây là một bộ phim truyền hình cảnh sát mang tính xã hội, với cốt truyện hoàn toàn độc đáo, khắc họa lòng tự hào, phẩm giá và những mâu thuẫn giữa một sĩ quan quan hệ công chúng và một thám tử tại hiện trường. Tên phim P.D. là viết tắt của "Police Department" (Sở Cảnh sát).

Phim có kịch bản gốc được bắt nguồn từ ý tưởng của nhà báo giàu kinh nghiệm, phóng viên thời sự của Sở Cảnh sát Thủ đô, khắc họa niềm kiêu hãnh và phẩm giá, xung đột và đấu tranh của các nhân viên quan hệ công chúng và cảnh sát ở hiện trường điều tra. Ogata Naoto đảm nhận vai chủ chốt, bên cạnh Fukushi.

16173758-615.jpg
Fukushi vào vai Trung sĩ Imaizumi Rintaro, người được chuyển từ Phòng Điều tra Hình sự của Sở Cảnh sát Kuramaebashi đến Phòng Quan hệ Công chúng của Sở Cảnh sát Thủ đô.
Vân Linh
#Hoạt động tương tác của sao #Bộ phim cảnh sát xã hội #Nhân vật Imaizumi Rintaro #Quan hệ giữa cảnh sát và báo chí #Thể hiện sự gần gũi của diễn viên #Phản ứng của fan trên mạng xã hội #Chương trình truyền hình Nhật Bản #Chân dung nhân vật cảnh sát #Tác động của mạng xã hội đến người nổi tiếng #Đặc điểm vai diễn và nội dung phim

Xem thêm

Cùng chuyên mục