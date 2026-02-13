Fukushi Sota khiến fan 'nức lòng' vì hành động nhỏ này

SVO - Fukushi Sota đã trả lời các bình luận trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình trong một video, khiến nhiều fan mừng rỡ: 'Anh ấy đang đọc bình luận của tôi!'.

Vào ngày 11/2, bộ phim truyền hình Tokyo P.D. Metropolitan Police Department Public Relations Division 2 (phát sóng tối thứ Ba hằng tuần trên Fuji TV) đã cập nhật Instagram chính thức của mình với một video hậu trường có sự xuất hiện của Fukushi cùng chú thích: "#FukushiSota sẽ đọc các bình luận nhận được trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của chúng tôi". Video cho thấy, Fukushi cẩn thận trả lời các bình luận.

Người hâm mộ đã phản hồi lại bài đăng: Tôi thực sự yêu giọng nói nhẹ nhàng của bạn; Tôi rất vui khi thấy nhiều người ủng hộ Imaizumi-kun đến vậy; Anh ấy đang đọc bình luận của tôi; Cảm ơn tài khoản chính thức vì dự án tuyệt vời này...

Imaizumi Rintaro (Fukushi Sota), từng là thám tử tại Sở Cảnh sát Kuramaebashi, đột nhiên bị điều chuyển đến Phòng Quan hệ Công chúng số 2. Ban đầu, anh gia nhập Sở Cảnh sát Thủ đô với mục tiêu trở thành thám tử của Đội Điều tra số 1. Tin rằng, lần điều chuyển tiếp theo cuối cùng sẽ đưa anh đến vị trí mơ ước: "Đội Điều tra số 1 tinh nhuệ, được kính trọng bậc nhất", anh lại vô cùng ngạc nhiên khi nhận được nhiệm vụ bất ngờ đến đội quan hệ công chúng. Tệ hơn nữa, Imaizumi luôn có ác cảm với phóng viên, kể từ một vụ án gây chấn động trong quá khứ. Đối với anh, việc bị điều đến một đội làm việc mật thiết với báo chí là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi…

Đây là một bộ phim truyền hình cảnh sát mang tính xã hội, với cốt truyện hoàn toàn độc đáo, khắc họa lòng tự hào, phẩm giá và những mâu thuẫn giữa một sĩ quan quan hệ công chúng và một thám tử tại hiện trường. Tên phim P.D. là viết tắt của "Police Department" (Sở Cảnh sát).

Phim có kịch bản gốc được bắt nguồn từ ý tưởng của nhà báo giàu kinh nghiệm, phóng viên thời sự của Sở Cảnh sát Thủ đô, khắc họa niềm kiêu hãnh và phẩm giá, xung đột và đấu tranh của các nhân viên quan hệ công chúng và cảnh sát ở hiện trường điều tra. Ogata Naoto đảm nhận vai chủ chốt, bên cạnh Fukushi.