Bức ảnh hậu trường của Kanna Hashimoto với cặp sừng 'viral' cõi mạng

Bộ phim truyền hình Yandoku! của đài Fuji TV đã cập nhật Instagram vào ngày 11/2: "Hôm nay là sinh nhật của Kanna. Đây là một bức ảnh chụp ngoài lề trông cô ấy siêu dễ thương với cặp sừng". Sau đó, Hashimoto đăng tải một bức ảnh chụp ngoài lề khác của chính mình mặc áo hoodie hoạ tiết da báo màu hồng, có sừng, thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội chủ yếu: Cô ấy vẫn là thiên thần, ngay cả khi có sừng và Cô ấy thật dễ thương.