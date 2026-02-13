Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Giải trí

Google News

Bức ảnh hậu trường của Kanna Hashimoto với cặp sừng 'viral' cõi mạng

Vân Linh
SVO - Nữ diễn viên chính của bộ phim 'Yandoku!', Kanna Hashimoto, đã đăng tải một bức ảnh hậu trường cô mặc áo hoodie có sừng, thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Bộ phim truyền hình Yandoku! của đài Fuji TV đã cập nhật Instagram vào ngày 11/2: "Hôm nay là sinh nhật của Kanna. Đây là một bức ảnh chụp ngoài lề trông cô ấy siêu dễ thương với cặp sừng". Sau đó, Hashimoto đăng tải một bức ảnh chụp ngoài lề khác của chính mình mặc áo hoodie hoạ tiết da báo màu hồng, có sừng, thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội chủ yếu: Cô ấy vẫn là thiên thần, ngay cả khi có sừngCô ấy thật dễ thương.

yandoku.jpg
yandoku-2.jpg
190e68b6037040b6b561f55966e5ce5c2dfc4191a836957fdc57b679e396ac9c-sx1080-fmjpg.jpg
Bộ phim truyền hình "Yandoku!" phát sóng lúc 9h, tối thứ Hai trên kênh Fuji TV, với sự tham gia của nữ diễn viên Kanna Hashimoto (27 tuổi), đang gặp khó khăn trong việc tạo tiếng vang. Nhờ sự nổi tiếng đáng kinh ngạc của Hashimoto, người đã dẫn chương trình NHK Kohaku Uta Gassen trong ba năm liên tiếp kể từ năm 2022, tập đầu tiên phát sóng vào ngày 12/1 đã có khởi đầu mạnh mẽ, với tỷ suất người xem theo hộ gia đình đạt 8,1% và rating theo cá nhân đạt 5,0%. Tuy nhiên, kể từ tập thứ hai, tỷ suất người xem đã giảm xuống còn khoảng 6% hộ gia đình và 3% cá nhân, và không có dấu hiệu phục hồi. Vì khung giờ phát sóng phim lúc 9h tối thứ Hai là khung giờ phim chủ lực của Fuji TV, nên tình hình đang khá căng thẳng. Theo một chuyên gia trong ngành: "Toàn bộ câu chuyện gợi cảm giác quen thuộc. Sự kết hợp giữa hai thái cực đối lập, một sinh viên cá biệt và một bác sĩ giỏi, tương tự như loạt phim truyền hình "Gokusen" của đài NTV, bộ phim đã đạt được rating cao và 'gây sốt' toàn cầu vào những năm 2000. Yakuza + giáo viên = "Gokusen". Tiếp theo đó, Kotoha + bác sĩ = "Yandoku". Câu chuyện quen thuộc về một kẻ bị xã hội ruồng bỏ bước vào một thế giới khác, thay đổi nơi làm việc và tạo nên một câu chuyện cảm động là hình ảnh thu nhỏ của "lối mòn cũ".
Vân Linh
