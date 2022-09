Vẻ đẹp của nữ sinh Xứ Trà Vinh

SVVN - Châu Ngọc Phương Khanh sinh năm 2001 là sinh viên năm 3 trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Cô gái sinh ra và lớn lên tại thành phố Trà Vinh, sở hữu nhan sắc trẻ trung, nụ cười tỏa nắng và là gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng.

Phương Khanh có lợi thế về vóc dáng và khuôn mặt “ăn hình” lại biết diễn xuất nên hiện cô đang vừa đi học vừa đi làm công việc mẫu ảnh cùng quay TVC. Hoạt động này mang lợi ích cả về thu nhập lẫn kĩ năng tự tin trước ống kính giúp cho việc học tập của cô thêm phần thuận lợi.

Phương Khanh hình thành cuộc sống tự lập từ bé nên khi sinh sống và học tập tại Sài Gòn sự tự chủ về mọi việc nhanh chóng được phát huy. Nữ sinh chọn sống một mình thay vì tìm bạn ở chung giống như bao sinh viên khác. Thói quen cuộc sống như vậy cũng tạo cho cô nhiều trải nghiệm khi phải đối mặt với những khó khăn và đều phải tự mình giải quyết. “Một trong những mối lo lắng là khi bản thân đau ốm, bệnh tật thì không có ai chăm sóc hay chỉ đơn giản là khi mình buồn tủi giữa chốn thành thị sẽ không dễ tìm được 1 người sẻ chia với mình” – Phương Khanh nói. Bởi vậy trong ngôi nhà của mình Phương Khanh có nuôi 1 chú cún đặt tên là cà phê để bầu bạn và bảo vệ bản thân khi sống một mình.

Trong cuộc đời sinh viên của nhiều bạn trẻ thì việc hoạt động ngoại khóa đã trở thành môi trường, đòn bẩy giúp phát triển về kĩ năng mềm cũng như mở rộng mối quan hệ thì với Phương Khanh lại có sự lựa chọn khác. Thay vào đó cô xác định việc chính của bản thân sẽ dành cho các bài tập, cho môn kĩ thuật biểu diễn; thời gian cho đi làm thêm và những giờ phút thật thư giãn cùng bạn bè. "Cái duyên đến với trường Sân khấu – Điện ảnh của mình cũng thật không dễ dàng khi tới một ngày mình cố đánh liều thi vào. Qua bao nhiêu chặng đường, hết chọn cái này đến cái khác, rồi đến thời điểm chọn được “ngọn lửa” trong tim. Mình nhận ra rằng, không quan trọng bạn đã đi qua đâu, chọn những gì, quan trọng là bạn có đủ can đảm để “di chuyển” đến nơi mà bạn muốn đến hay không”- Phương Khanh chia sẻ.

Như câu nói Phương Khanh yêu thích: “Dù có trăm con đường đi nữa, nếu bạn không muốn di chuyển thì cũng không thể tới đích”. Dù có lựa chọn cách sống như thế nào, với những nỗi lo đi kèm thì ba mẹ vẫn luôn là người đứng phía sau ủng hộ Phương Khanh mọi điều. Với cô, tất cả khó khăn chỉ là thử thách trên đoạn đường dài phía trước mà ai cũng cần trải qua để trưởng thành.

Phương Khanh tự nhủ rằng khi bản thân được sống trong môi trường hòa bình ngày nay đã là một may mắn. May mắn trong việc tự do phát triển bản thân, phát triển những điều mình mong muốn thì dù có khó khăn gì cũng sẽ tìm cách mà vượt qua. Hãy tri ân cuộc đời này bằng cách sống sao cho có ích, có thể truyền động lực tích cực tới những ai kém may mắn hơn hay họ đang còn có những tư tưởng tiêu cực.

Bản thân Phương Khanh trong tương lai cũng hy vọng và phấn đấu sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Đặc biệt là giữ được ngọn lửa đam mê dành cho nghệ thuật trong chính trái tim mình để luôn rực cháy và giúp mình đạt được mục tiêu đã đề ra.