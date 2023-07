Vnet kỳ vọng Chi Pu sẽ làm nên chuyện tại 'Đạp gió 2023' nhưng chưa ‘chơi lớn’ bằng Cnet

SVVN - Vào chung kết, Chi Pu được người hâm mộ trong nước và quốc tế tiếp sức hùng hậu trước thềm Chung kết “Đạp gió 2023”. Chi Pu cũng là nghệ sĩ Việt đầu tiên được fan Trung làm điều đặc biệt này.

Kể từ khi cái tên Chi Pu được công bố là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia Đạp gió 2023, đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, với sự nỗ lực mang đến loạt sân khấu ấn tượng, tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam, Chi Pu đã phần nào xua tan đi những hoài nghi của khán giả và giúp cho mọi người cảm thấy tự hào, yêu mến cô nhiều hơn.

Chung kết sẽ có tổng cộng 3 vòng thi đấu. Điều đặc biệt, tại vòng hợp tác ở Chung kết năm nay, việc lựa chọn ca khúc cho các đội sẽ do chính khán giả quyết định. Với sự bình chọn đông đảo, bài Who's that girl sẽ do Chi Pu và Lưu Nhã Sắt trình diễn. Việc bộ đôi tỷ tỷ một lần nữa kết hợp trong đêm Chung kết khiến nhiều người tin rằng họ sẽ làm nên sân khấu ấn tượng không kém.

Đây vốn là một ‘bản hit’ của Mạnh Giai (Jia - cựu thành viên Miss A), tỷ tỷ từng xuất hiện trong công diễn 4 để trợ giúp Ella và Chi Pu. Nhiều người khẳng định, Mạnh Giai với Chi Pu có mối lương duyên kỳ lạ. Từng xuất hiện chung trong ca khúc nhạc phim Thái Lan Friendzone, sau đó cùng nhau trình diễn ở một vòng công diễn và giờ đây Chi Pu lại thể hiện ca khúc của Jia.

Trải qua những vòng công diễn, lượng fan của Chi Pu tại xứ Trung ngày càng một đông hơn. Weibo của nữ ca sĩ cũng đã vượt mốc 300.000 người theo dõi. Ngay trước thềm Chung kết, để ủng hộ về mặt tinh thần cho Chi Pu, những người hâm mộ tại Trung Quốc đã cùng nhau thực hiện dự án ‘khủng’. Các fan đầu tư phủ video quảng bá từng buổi công diễn của nữ ca sĩ người Việt tại một ga tàu điện ngầm ở Hồ Nam.

Chưa hết, các fan xứ Trung của nữ ca sĩ cũng đã lên kế hoạch trình chiếu video của nữ ca sĩ trên màn ảnh lớn tại quảng trường Hoa Viễn Vân Tỷ và màn hình Mango Windows của tòa nhà Khải Duyệt Hoa Viên vào ngày ghi hình vòng Chung kết Đạp gió 2023. Không dừng lại ở đó, người hâm mộ còn chuẩn bị xe buýt tiếp ứng, chuẩn bị cờ, standee, quạt, backdrop tường hoa và quà tặng dành riêng cho fan Chi Pu.

Sự ủng hộ và chịu chi của các fan dành cho Chi Pu đã khiến không ít người choáng ngợp. Đặc biệt, tính đến thời điểm hiện tại Chi Pu là nghệ sĩ Việt đầu tiên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và có độ phủ sóng rộng rãi tại Trung Quốc đến như vậy.

Sau những nỗ lực cống hiến hết mình cho những màn trình diễn, thứ hạng luôn nằm trong top cao ở các bảng xếp hạng mỗi công diễn, Chi Pu được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cái tên nhận được tấm vé debut trong chương trình năm nay.

Chi Pu nói thêm: "Ở vòng công diễn 2, lúc Chi bước ra sân khấu cùng chị Cung Lâm Na và chị Lưu Nhã Sắt thì bắt đầu nghe thấy có những khán giả gọi tên Chi Pu. Chi đã cố gắng nhìn xem ai đang gọi tên mình và có thêm động lực để trình diễn. Bởi vì Chi biết, đã có những khán giả bắt đầu biết đến mình, gọi tên mình rồi, nên rất vui. Cứ qua từng vòng công diễn, Chi lại thấy có nhiều người ủng hộ, biết đến mình hơn và rất hỗ trợ mình trên các trang mạng xã hội".

Mới đây, Chi Pu đã có màn kết hợp ăn ý cùng Amber tại chương trình Lễ tốt nghiệp không giới hạn. Cả hai mang đến ca khúc Gió thổi một mùa Hè khiến các fan càng nhiệt tình ‘đẩy thuyền’. Kể từ Đạp gió 2023, netizen đã rất mong chờ hai giọng ca này cùng trình diễn chung một màn thì nay đã được ‘đã tai đã mắt’.

Không làm khán giả thất vọng, Chi Pu và Amber đã mang đến một sân khấu “đã mắt đã tai” khi diễn cùng nhau. Không chỉ khoe vũ đạo chuyên nghiệp, cả hai còn có những màn tương tác cực ăn ý, đáng yêu, khiến fan thích thú. Chi Pu cũng hát hoàn toàn bằng tiếng Trung trong ca khúc này.

Sau khi chương trình vừa lên sóng, phần trình diễn của Amber và Chi Pu ngay lập tức lên 'hot search' giải trí với vị trí #16 trên Weibo và hiện vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.