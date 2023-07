Tiết lộ việc từng giảm 16 kg để trở lại showbiz của Lee Dong Wook khiến netizen xôn xao

SVVN - Lee Dong Wook luôn nổi bật và tự hào vì duy trì được body hoàn hảo, cân đối, với chiều cao 185 cm và cân nặng khoảng 70 kg, nhưng không phải lúc nào cũng vậy...

Trong số các nam diễn viên, Lee Dong Wook là một trong những nam diễn viên đẹp trai nhất khi sở hữu 'visual siêu thực'. Người ta nói rằng, khi anh ấy còn là một tân binh, một nữ diễn viên hàng đầu được cho là đang yêu Lee Dong Wook và theo anh ấy đi khắp mọi nơi (tiết lộ của Shin Dong Yeop).

Lee Dong Wook đã nhập ngũ vào năm 2009 và hoàn thành nghĩa vụ quân sự hai năm sau đó, với cân nặng 86 kg, tăng tới 16 kg so với thời điểm trước khi nhập ngũ, do cuộc sống và thói quen ăn uống điều độ, quy củ trong quân đội. Thời điểm đó, 'nam thần xứ Hàn' béo đến nỗi, bộ quân phục lúc đầu được phát sau này không vừa, cuối cùng Lee Dong Wook được đặt biệt danh là 'heo trắng'.

Lee Dong Wook đã giảm 16 kg nhờ tập luyện cơ bắp và ăn kiêng trong 2 tháng, chạy 10 km mỗi ngày trong 4 tháng trước khi xuất ngũ để trở lại showbiz. Sau khi xuất ngũ, Lee Dong Wook nói rằng, đã phải xoay xở rất khó khăn vì có những cảnh tắm và cảnh trên bãi biển trong kịch bản bộ phim trở lại của mình Scent of a Woman.

Từ thần chết Goblin đến kẻ sát nhân tâm thần lạnh lùng Strangers from Hell, cáo chín đuôi The Tale of a Gumiho và thám tử điều tra án mạng hai nhân cách Bad and Crazy, Lee Dong Wook đã thành công rực rỡ không chỉ nhờ tài năng diễn xuất mà còn bởi vẻ ngoài 'nam thần bền mãi theo thời gian' khi chuyển từ người mẫu sang đóng phim.