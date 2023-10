Vũ Thúy Quỳnh bất ngờ trở lại đường đua Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tiến vào chung kết The New Mentor

SVVN - Vũ Thúy Quỳnh (sinh năm 1998) là người mẫu ảnh nổi tiếng, hoạt động chủ yếu tại Hà Nội và TPHCM. Người đẹp còn là cử nhân ngành Quản lý đô thị, Học viện Hành chính Quốc gia. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng và chiều cao nổi bật, Vũ Thúy Quỳnh là một trong 9 thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết The New Mentor. Ngoài ra cô nàng quyết định trở lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Thúy Quỳnh đã từng lọt top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018; Người đẹp ảnh, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Tính tới thời điểm hiện tại, Thúy Quỳnh đã theo nghề người mẫu được 5 năm. Bản thân Quỳnh luôn hết mình và trân quý từng cơ hội có được, người mẫu đến với Quỳnh như một cái duyên, cô đón nhận và phát triển nó. Mọi thứ còn xuất phát từ niềm đam mê, ước mơ,cố gắng nỗ lực để có thể trở thành một người một người mẫu có vị thế, chỗ đứng trong nghề. Hơn thế nữa, trở thành một người truyền cảm hứng làm được nhiều việc có ý nghĩa cho xã hội là mục tiêu của Thúy Quỳnh.

Mang lại tiếng nói cho trẻ em vùng cao là lý do tham gia cuộc thi nhan sắc

Được biết Quỳnh ấp ủ một dự án thiện nguyện dành cho các tỉnh miền núi phía Bắc nhưng chưa thể hoàn thiện. Đây chính là một trong những lý do khiến Quỳnh trở lại cuộc thi năm nay. Dự án mà Quỳnh ấp ủ mang tên “Vì trẻ em vùng cao” bởi cô nàng thật sự muốn thực hiện dự án này. Quỳnh hiểu rằng chỉ khi bản thân có tiếng nói, vị trí trong xã hội mới có thể giúp được nhiều bạn nhỏ hơn. Thông qua cuộc thi nhan sắc, Quỳnh mong rằng tiếng nói của mình sẽ có thêm trọng lực để có thể kêu gọi được nhiều sự ủng hộ dành cho những trẻ em ở vùng núi Tây Bắc.

Cô bộc bạch: “Bản thân Quỳnh là người đã thấy chứng kiến tận mắt những khó khăn của các em nhỏ: con đường đến trường đầy bùn đất, đến ngày rét căm các em cũng chỉ có chiếc áo khoác mỏng… Từ tận trái tim Quỳnh cảm thấy rất xót xa khi chứng kiến điều đó. Chính vì vậy Quỳnh tiếp tục kêu gọi mọi người, các anh chị có kinh nghiệm trong các dự án thiện nguyện để cùng với Quỳnh tạo ra một kế hoạch dài hạn cho các em nhỏ.”

Hoa hậu không chỉ là danh xưng mà còn là trách nhiệm của người đội chiếc vương miện đó

Dừng chân tại top 10 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, bản thân Quỳnh cũng rất tiếc nuối, nhưng đó cũng là động lực thôi thúc bản thân Quỳnh phải cố gắng, nỗ lực cải thiện bản thân. Cô chia sẻ: “Quay trở lại lần này Quỳnh nghĩ đây cũng sẽ là lợi thế khi được các anh chị truyền thông chú ý nhiều hơn, bên cạnh đó cũng có áp lực riêng vì đây là lần thứ 2 tham gia cuộc thi sắc đẹp Quỳnh cũng đặt ra cho mình mục tiêu cao hơn là ngôi vị cao nhất của Miss Cosmo Việt Nam 2023. Với những sự chuẩn bị của Quỳnh cùng tinh thần thoải mái, tự tin, quyết liệt thì không có gì cản bước được Quỳnh trên chặng đường sắp tới và Quỳnh sẽ cố gắng hết mình vì sự yêu thương và ủng hộ của mọi người.”

Có thể nói Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 đã cho Quỳnh hiểu ra được rất nhiều điều, và có những bài học cho Quỳnh để ngày hôm nay Quỳnh là một phiên bản tốt hơn rất nhiều. Quỳnh hiểu được rằng đẹp thôi là chưa đủ, khi mình tham gia một cuộc thi sắc đẹp thì bản thân mình phải biết cách sử dụng tiếng nói của mình để có thể truyền cảm hứng và mang lại giá trị cho cộng đồng. Chỉ khi cô trở nên mạnh mẽ, tự tin, truyền cảm hứng, nói ra những lời hay ý đẹp cùng với những hành động thiết thực thì bản thân mới trở nên hoàn thiện và xứng đáng sự yêu quý và tôn trọng của khán giả.

Thúy Quỳnh hiểu rằng Hoa hậu không chỉ là một danh xưng mà nó còn là danh dự là trách nhiệm của người đội chiếc vương miện đó. Chính vì vậy, Quỳnh chưa bao giờ cho phép mình ngừng cố gắng ngừng vươn lên và Quỳnh tin chắc rằng Quỳnh luôn hành động và làm tốt nhất với những gì khán giả kỳ vọng ở Quỳnh.

“Trước cuộc hành trình mới Quỳnh đã chuẩn bị cho mình một hành trang khá đầy đủ, tất nhiên Quỳnh sẽ không ngừng cố gắng hơn nữa để cải thiện những điều mình chưa hoàn hảo cũng như biết được lợi thế của mình là gì để tiếp tục phát huy. Quỳnh nghĩ rằng Quỳnh giữ cho mình một tâm thế thật thoải mái, tự tin, thật bản lĩnh. Quan trọng nhất là ngày hôm nay Quỳnh không còn rụt rè, không ngại cầm mic lên để nói để đưa ra quan điểm của mình. Quỳnh đã sẵn sàng chinh phục chiếc vương miện của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023”, cô chia sẻ thêm.

Khẳng định năng lực của bản thân khi tiến vào chung kết The New Mentor

Không chỉ dự thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2023, Quỳnh còn tham gia chương trình The New Mentor 2023 và dần khẳng định bản thân mạnh mẽ hơn. Bị nhận xét là khá mờ nhạt khi tham gia chương trình The New Mentor 2023, Thúy Quỳnh cho biết: "Mỗi thí sinh là một màu sắc, cá tính khác nhau nên việc của mình là duy trì phong độ, thể hiện tốt nhất có thể phần thi cá nhân và đồng đội.”

Người đẹp gốc Điện Biên tự nhận thấy mình là người kiên trì, gan lì trong các tình huống. Nếu chưa đạt được kết quả như mong muốn, Thúy Quỳnh sẽ không coi điều đó là thất bại mà biến thành động lực để tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn. Sau 9 tập The New Mentor Quỳnh đã chính thức lọt vào chung kết. Hiện tại Quỳnh đang chuẩn bị cho đêm chung kết đầy bận rộn. Ngay sau chung kết có thể Quỳnh sẽ nhập cuộc luôn cùng Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023. Quỳnh biết đây là một lịch trình vô cùng dày đặc và áp lực. Bản thân Quỳnh đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó, quan trọng hiện tại tâm thế của Quỳnh vô cùng quyết chiến ở cả 2 cuộc thi nên Quỳnh luôn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và rất mong đến ngày được thể hiện được bứt phá bản thân.

Dự định của Quỳnh là không ngừng học tập, rèn luyện thêm các kỹ năng như: Tiếng Anh, các giao tiếp ứng xử,.... và sẽ chăm sóc bản thân thật tốt vì chỉ khi có sức khoẻ Quỳnh mới có thể làm việc không chỉ cho mình mà còn cho dự án cộng đồng của Quỳnh. Trước mắt mục tiêu là cố gắng hết mình để có thể chạm tay tới ngôi vị cao nhất của cả hai cuộc thi. Thúy Quỳnh gửi lời cảm ơn sự yêu thương của tất cả mọi người dành cho Quỳnh. Cô nàng hy vọng thời gian tới trong các cuộc hành trình mọi người sẽ thấy sự thay đổi của Quỳnh và đó là cách Thúy Quỳnh đáp lại tình cảm của tất cả mọi người.