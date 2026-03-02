Vừa 'gây sốt' khi xuất hiện cùng David Beckham, Isaac như 'tổng tài xé sách bước ra' giữa lòng kinh đô thời trang Ý

SVO - Isaac được netizen ví là 'hoàng tử giải trí của châu Á' qua loạt khung hình street style ở trời Âu, thách thức 'hung thần' Getty Images.

Khoảnh khắc Isaac có mặt tại show diễn của thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu nhanh chóng thu hút ống kính quốc tế. Anh gặp gỡ nhiều nghệ sĩ và nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Trong đó, Isaac xuất hiện bên cạnh danh thủ David Beckham, S.COUPS, hai diễn viên người Thái Lan là Mew Suppasit và Tul Pakorn, Wang Feifei (cựu thành viên nhóm Miss A), biên đạo múa và vũ công nổi tiếng người Hà Lan Shay… tạo nên những khung hình gây chú ý, góp phần mở rộng hình ảnh nghệ sĩ Việt trên bản đồ thời trang quốc tế.

Đến tham dự show diễn với vai trò khách mời đặc biệt, Isaac được sắp xếp ngồi ở vị trí front row, vốn chỉ dành cho những gương mặt có sức ảnh hưởng và khách mời quan trọng của thương hiệu. Sánh vai cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, nam ca sĩ Việt Nam không hề lép vế mà còn gây chú ý bởi phong thái điềm tĩnh và hình ảnh chỉn chu.

Không chỉ ghi điểm bằng diện mạo lịch lãm, Isaac còn thể hiện sự chuyên nghiệp, khi tự tin trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế bằng tiếng Anh trôi chảy. Thần thái tự nhiên, cách giao tiếp linh hoạt giúp anh tạo thiện cảm với giới truyền thông và khách mời tại sự kiện.

Đặc biệt, khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi nhất chính là loạt ảnh chụp trực diện từ “hung thần” Getty Images - kho ảnh quốc tế, vốn nổi tiếng với những khung hình không chỉnh sửa, tôn vinh vẻ đẹp mộc mạc.

Thế nhưng, Isaac đã vượt qua thử thách này một cách ngoạn mục. Từng góc chụp, từ ánh nhìn đến biểu cảm, đều giữ được phong độ ổn định, khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn luận về “visual không góc chết” của "nam thần" showbiz Việt.

Isaac chia sẻ: “Tôi ấn tượng với quy mô tổ chức chuyên nghiệp của Milan fashion week, từ khâu đón tiếp khách mời, sắp xếp vị trí ngồi, hậu cần, cho đến cách vận hành chương trình đều được thực hiện bài bản và đẳng cấp. Từng chi tiết nhỏ đều thể hiện sự chỉn chu của một trong những tuần lễ thời trang danh giá nhất thế giới”.

Sau khi hoàn thành các hoạt động và lịch trình công việc, Isaac tranh thủ tận hưởng nhịp sống Milan theo cách rất riêng. Khoảnh khắc "nam thần không tuổi" của showbiz Việt ngồi bên quán cà phê nhỏ, đọc báo và quan sát dòng người qua lại cũng trở thành một phần đáng nhớ trong chuyến đi.