Arin rũ bỏ vẻ ngoài ngây thơ của em út Oh My Girl

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Arin, cựu thành viên nhóm Oh My Girl, đã rũ bỏ hình tượng em út ngây thơ và tuyên bố trở lại màn ảnh rộng với vẻ ngoài trưởng thành hơn.

Tham dự buổi chiếu phim dành cho báo chí của bộ phim Mad Dance Office, Arin xuất hiện trong chiếc áo cổ lọ màu xanh bạc hà phối cùng váy ngắn màu đen. Cô kết hợp với tất đen và bốt cao đến đầu gối, giúp chiều cao 165cm của mình trông càng thêm nổi bật. Mái tóc đen gợn sóng tự nhiên, làn da rạng rỡ và lối trang điểm tối giản vẫn giữ được hình ảnh ngây thơ của cô nhưng thêm vào đó là vẻ ngoài hiện đại, cá tính.

news-pv12026022468ce46cf8b8143958b3b7477e5e50014-p1.jpg

Trong bức ảnh toàn thân, chiếc váy ngắn và bốt cao đến đầu gối càng làm nổi bật đôi chân của cô, cho thấy cô là một diễn viên thực thụ. Từ phía trước, cô trông rất điềm tĩnh, trong khi từ phía bên cạnh, những cử động của cô càng làm tăng thêm vẻ trưởng thành. Đó là một sự thay đổi hoàn toàn so với hình ảnh thần tượng ngây thơ trước đây của cô.

news-pv1202602245cf8047f42374d9d81c0e1295c0ce3fc-p1.jpg
Từ một cô bé út ngây thơ đến một nữ diễn viên trưởng thành, vẻ ngoài hiện tại của Arin gần như là một cảnh thể hiện "bước ngoặt" .
3o0zqr-3f.jpg
Arin đã chia sẻ suy nghĩ của mình về việc diễn xuất cùng Yeom Hye Ran trong vai cô con gái nổi loạn, và cho thấy sự chuyển biến của cô trong diễn xuất: "Làm việc với tiền bối trên phim trường cho phép tôi thể hiện cảm xúc của mình một cách tự nhiên hơn. Có những lúc tôi vô tình nghẹn ngào khi đọc thoại. Đó là một trải nghiệm rất bổ ích để thể hiện sự trưởng thành của mình với tư cách là một diễn viên".

Mad Dance Office kể về câu chuyện của một nữ công chức thành đạt tìm thấy niềm hy vọng mới thông qua điệu nhảy flamenco. Phim sẽ ra mắt vào ngày 4/3.

oh-my-girl.jpg
Trong khi đó, Oh My Girl sẽ trở lại với đầy đủ 6 thành viên khi dự kiến phát hành album và tổ chức concert trong nửa đầu năm nay.
Tuệ Nghi
#Chuyển đổi hình ảnh nghệ sĩ #Vẻ ngoài trưởng thành của Arin #Sự phát triển trong diễn xuất #Ra mắt phim Mad Dance Office #Quay trở lại của nhóm Oh My Girl

