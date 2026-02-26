'Mở bát' xuất ngoại đầu năm 2026, Isaac hóa quý ông thanh lịch, khoe vẻ 'điển trai không góc chết'

SVO - Ca sĩ Isaac chính thức khởi động chuyến công tác đầu năm bằng hành trình tới Milan (Ý), tham dự 'Tuần lễ Thời trang Milan 2026', với vai trò khách mời Việt Nam duy nhất của một thương hiệu thời trang nam.

Isaac đã bắt đầu chuyến bay đầu tiên của năm 2026, mở màn cho một lịch trình công việc dày đặc sắp tới. Nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi dành trọn vẹn 3 ngày Tết bên gia đình, người thân, bạn bè rồi sau đó tiếp tục trình diễn phục vụ khán giả”. Kỳ nghỉ Tết là quãng lặng hiếm hoi giữa guồng quay nghệ thuật giúp Isaac nạp lại năng lượng trước khi bước vào một năm hứa hẹn nhiều bứt phá.

Theo xác nhận từ ê kíp, Isaac là khách mời Việt Nam duy nhất của một thương hiệu thời trang nam quốc tế trong khuôn khổ Milan fashion week diễn ra tại TP. Milan (Ý). Đây được xem là một trong “big four” tuần lễ thời trang danh giá nhất thế giới, nơi quy tụ những nhà mốt hàng đầu và dàn nghệ sĩ, fashionista có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Sự kiện năm nay quy tụ dàn khách mời đình đám toàn cầu, trong đó có huyền thoại bóng đá David Beckham, S.Coups – trưởng nhóm nhạc SEVENTEEN, cùng diễn viên Thái Lan Mew Suppasit.

Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Á năm nay chỉ có hai đại diện được mời tham dự là Việt Nam và Thái Lan. Việc Isaac góp mặt bên cạnh những tên tuổi có tầm ảnh hưởng toàn cầu không chỉ khẳng định sức hút cá nhân của nam ca sĩ, mà còn cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của nghệ sĩ Việt trong bản đồ thời trang quốc tế.

Trong những năm gần đây, xu hướng nghệ sĩ V-pop tham gia các sự kiện thời trang lớn đang dần trở thành cách thức hữu hiệu để quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Isaac cho biết, anh rất háo hức khi lần đầu tham dự Milan fashion week với vai trò đặc biệt này: “Đây là cơ hội để tôi học hỏi, quan sát cách vận hành của một sự kiện thời trang tầm cỡ và gặp gỡ những nghệ sĩ, người nổi tiếng từ nhiều quốc gia”.

Hình ảnh Isaac những năm gần đây cho thấy sự chuyển dịch rõ nét, từ một “soái ca V-pop” đậm chất thần tượng sang hình mẫu quý ông trưởng thành, điềm tĩnh và có định hướng phong cách rõ ràng. Việc xuất hiện tại Milan fashion week lần này là bước đi nằm trong quá trình định hình thương hiệu cá nhân lâu dài.