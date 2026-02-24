Jun Ji Hyun khoe vẻ đẹp 'đảo ngược thời gian' ở tuổi 46

Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

SVO - Jun Ji Hyun khoe vóc dáng thon gọn, tạo nên vẻ thanh lịch đặc trưng của mình trong những khung hình mới nhất, khiến cộng đồng mạng 'mê đắm'.

Jun Ji Hyun đã nâng tầm vẻ ngoài tinh tế của mình bằng cách kết hợp màu sắc trang nhã với bộ đồ thể thao, vốn có thể trở nên đơn điệu. Sự kết hợp màu xanh da trời và xám, hòa quyện với ánh nắng xuyên qua khung cửa nhà truyền thống Hanok thanh bình, càng làm nổi bật làn da trắng sáng của cô.

Hơn nữa, Jun Ji Hyun đã phối áo bra thể thao và quần short biker với áo khoác ngoài nhẹ để tạo nên phong cách sống thành thị. Phá vỡ định kiến ​​về đồ thể thao, cô đã nâng tầm diện mạo lên phong cách thường ngày thoải mái. Ở khung hình khác, cô chọn kiểu áo cổ yếm với chi tiết dây đeo, làm nổi bật bờ vai thon gọn và cơ lưng săn chắc.

Trong không gian ánh sáng tự nhiên, những tư thế điềm tĩnh đặc trưng và ánh mắt sâu lắng của Jun Ji Hyun tạo nên một không khí thư thái nhưng vẫn sang trọng. Mái tóc và lối trang điểm tự nhiên càng làm nổi bật chủ đề "thời trang thể thao thường ngày" của mùa Xuân.

Jun Ji Hyun sẽ xuất hiện trong 'siêu phẩm' điện ảnh quy tụ dàn sao hạng A như Koo Kyo Hwan, Ji Chang Wook, Kim Shin Rok, Shin Hyun Been... ra rạp vào tháng 5/2026, "Colony'', bộ phim khắc họa cuộc đấu tranh tuyệt vọng của những người sống sót bị cô lập trong một tòa nhà bị phong tỏa bởi một loại dịch bệnh không rõ nguồn gốc, khi họ chiến đấu chống lại sự lây lan khó lường của dịch bệnh.
Jun Ji Hyun cũng sẽ xuất hiện bên cạnh Ji Chang Wook trong bộ phim truyền hình tình cảm huyền ảo lên sóng trong năm 2026 là "Human X Gumiho". Cô sẽ vào vai Koo Ja Hong, một nữ diễn viên hàng đầu thu hút khán giả bằng kỹ năng diễn xuất xuất sắc và vẻ ngoài xinh đẹp, là một gumiho hai nghìn tuổi. Sinh ra với tài năng quyến rũ người khác, cô bị ám ảnh bởi những vụ bê bối. Với khả năng bí ẩn và mạnh mẽ của mình, việc thao túng con người đối với cô là điều dễ dàng. Một ngày nọ, cô gặp Choi Seok (Ji Chang Wook), một người phàm đặc biệt mà cô không thể kiểm soát sức mạnh của anh ta. Tinh thần chiến đấu và sự phấn khích của Koo Ja Hong đều hiện rõ khi cô đối mặt với người đàn ông nham hiểm này, kẻ đe dọa tước đoạt sức mạnh của cô.
Tuệ Nghi
