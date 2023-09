Vượt qua nghịch cảnh, nữ sinh USSH vươn lên đạt nhiều thành tích "khủng"

SVVN - Nguyễn Thanh Thảo - 21 tuổi đến từ huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang là thủ khoa đầu vào ngành Quan hệ Công chúng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2020. Thảo là một cô gái phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng cô luôn gạt những khó khăn sang một bên và sống một cách độc lập, tích cực, cố gắng. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô gái đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể từ học tập, hoạt động Đoàn - Hội cho đến công việc là một Freelancer.

Xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn để từng bước đạt được mục tiêu

Sau khi thi đỗ thủ khoa ngành Quan hệ Công chúng, Thảo đã năng nổ hoạt động phong trào Đoàn - Hội để sớm học hỏi và hoà nhập trong môi trường Đại học. Cô gái đã và đang nắm giữ những chức vụ quan trọng: Phó Bí thư Chi đoàn K65 Quan hệ công chúng năm học 2021 - 2022; Bí thư Chi đoàn K65 QHCC năm học 2022 - 2023; Ủy viên Liên chi Đoàn Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV nhiệm kỳ 2022-2024. Trong học tập, Thảo đã xuất sắc giành được học bổng Công ty TNHH Điện tử ANNEX cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập nổi bật; Đạt học bổng Khuyến khích học tập kì 1 năm học 2021-2022; Top 15 giải thưởng Nghiên cứu Khoa học sinh viên “Ngọn đuốc xanh 2022”; Đạt giải Khuyến khích giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2021 – 2022 cấp Viện Đào tạo Báo chí và Truyền Thông; Đạt giải Nhì Minigame “Tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh và ngày truyền thống của Đoàn Thanh niên”; Giải Nhất cuộc thi "Cây bút VSL"...

Về hoạt động Đoàn - Hội, Thảo từng đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2020-2021; Sinh viên 5 Tốt cấp Trường năm học 2021-2022; Nhận giấy khen của Viện Trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn – Hội nửa đầu nhiệm kỳ 2022 – 2024... Thanh Thảo còn là một cô gái tài năng với giọng nói, giọng hát hay và truyền cảm. Cô gái đã từng lọt Top 16 Cuộc thi phát thanh “Be Proud Tune – Break Cocoon 2023” của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức; đạt giải Ba Cuộc thi “Thanh âm đất Việt” do Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, phối kết hợp cùng Khoa Văn học, Hội sinh viên Trường đăng cai tổ chức... là thành viên ban hát chính Câu lạc bộ Nghệ thuật Sol, MC của nhiều sự kiện trong và ngoài trường.

Khi được hỏi về bí quyết giúp bản thân vừa học tốt, vừa tham gia được nhiều hoạt động, Thanh Thảo chia sẻ: "Mình không có bí quyết nào quá cao siêu cả. Chỉ là mình luôn có kế hoạch và mục tiêu cụ thể cho bản thân theo từng giai đoạn cuộc đời mình. Chẳng hạn năm nhất mình cần làm gì, muốn đạt được những gì, mình sẽ vạch ra lộ trình và cứ thế thực hiện. Tuy nhiên đôi khi bản thân mình không tránh khỏi những lúc bị quá tải công việc học tập, phong trào và công việc làm thêm. Mình buộc chấp nhận rằng có những giai đoạn công việc, học tập chất lượng giảm sút một chút, hoạt động phong trào mình cũng tham gia ít dần, để đảm bảo sự cân bằng và dung hòa các mối bận tâm trong cuộc sống của mình".

Độc lập, tích cực, chấp nhận và đối diện với mọi khó khăn

Thảo tâm sự: "Có lẽ so với một số bạn, mình kém may mắn hơn. Mình sống độc lập và tự lập từ khi tốt nghiệp cấp 3. Khó khăn, trở ngại tất nhiên là có, nhưng điều mình may mắn nhận được là sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành của những người thân yêu, những người Thầy, người Cô, anh chị em bạn bè dù lạ hay quen, dù xa hay gần đều cho mình nhiều lời khuyên, động viên quý giá. Nhiều lúc mình cũng buồn buồn vì nhớ nhà, nhớ gia đình, thất vọng khi không đạt được mục tiêu đề ra, cô đơn sống giữa thành phố đông người này, lo lắng trước ngưỡng tuổi trưởng thành với ngày một nhiều hơn những điều phải lo toan.

Nhưng mình nghĩ rằng, chỉ cần bản thân mình chấp nhận, dám đối diện với nó thì sẽ vượt qua được thôi. Mọi vấn đề sẽ đều có cách giải quyết của nó, chỉ là ở cách nhìn nhận, cách chúng ta muốn hay không muốn giải quyết mà thôi. Thành quả mình đạt được hôm nay, dù mới rất nhỏ, rất rất nhỏ nhưng mình luôn tự hào và hạnh phúc khi nhắc về dáng vẻ nỗ lực ấy của mình. Mình trân trọng và biết ơn vì luôn được giúp đỡ, mình cũng biết ơn vì bản thân mình đã luôn cố gắng và nỗ lực bước tiếp".

Không ngừng rèn luyện và tích lũy mỗi ngày để trở thành một MC chuyên nghiệp

"Hồi nhỏ còn sinh sống ở quê (huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang) mình đã có đam mê với nghệ thuật nói chung và nghề MC nói riêng. Mình thấy bản thân mình may mắn khi được ông trời ban cho một giọng nói dễ nghe, truyền cảm. Từ những chương trình nhỏ nhất ở lớp, trường và địa phương, mình thích và đam mê và bén duyên với nghề MC lúc nào không hay. Nhưng 2 năm đầu đại học, do có nhiều mối lo và bận tâm hơn nên mình tạm gác lại niềm đam mê với MC. Mình tham gia các hoạt động chương trình sự kiện ở Hội Sinh viên và Câu lạc bộ khá nhiều, cộng thêm việc học và đi làm thêm nên chưa có sự đầu tư chỉn chu cho đam mê dẫn chương trình - MC của mình. Mãi đến năm 3 đại học sau khi đã thử và trải nghiệm ở nhiều môi trường rèn luyện khác nhau mình mới đủ khả năng và năng lực để nuôi dưỡng lại niềm đam mê này.

Hiện tại mình vẫn đang không ngừng rèn luyện và tích lũy mỗi ngày để trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Có thể nói, mình bắt đầu trễ hơn so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng với mình chưa bao giờ là muộn khi theo đuổi đam mê của mình cả. Chặng đường chắc chắn sẽ khó khăn, gian nan, cạnh tranh giữa một thị trường MC khốc liệt nhưng mình tin mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Và mình tin mình làm được"

Luôn tâm niệm phải trở thành người tử tế và sống có ích

Là một sinh viên tràn đầy nhiệt huyết, Thanh Thảo đã để lại dấu ấn trong nhiều chiến dịch tình nguyện. Cô cho rằng: "Mình thì nhỏ bé, sức mình cũng chưa nhiều mà những người khó khăn, cần sự giúp đỡ ngoài xã hội thì lớn quá. Dẫu vậy mình luôn tâm niệm, mình giúp được gì cứ giúp, nhỏ hay lớn cũng được, miễn là không làm tổn hại đến ai là được. Mình luôn được dạy bảo phải trở thành một người tử tế và sống có ích. Suy nghĩ này đã ăn sâu vào trong con người mình, nên mình luôn ý thức được mình cần phải sống ý nghĩa."

Những chương trình tình nguyện Thanh Thảo đã đặt nhiều tâm huyết có thể kể đến: dự án “VIETNAM INTERNATIONAL FASHION TOUR - Hành trình thời trang và quảng bá du lịch Việt”; Dự án Hướng nghiệp “Futute me” - Hệ thống giáo dục trực tuyến và định hướng nghề nghiệp; Tình nguyện viên chương trình “Bếp ấm Nhân Văn” do Liên chi Đoàn – Liên chi Hội Khoa Du lịch học tổ chức; Tình nguyện viên Dự án Thiện nguyện “Thư viện từ những bông hoa”, hướng tới xây dựng những thư viện cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội đọc sách và học tập…

Thanh Thảo sẽ tốt nghiệp trong năm 2024, tiếp tục theo đuổi đam mê trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, một nhà sáng tạo nội dung số xuất sắc, phát triển và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Cô tự nhủ bản thân phải sống tử tế, sống có ích và lương thiện.