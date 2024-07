Xách ba lô lên và đi: Cùng bạn trẻ đón mùa hè sôi động với những chuyến du lịch

SVVN - Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để khám phá và tận hưởng những chuyến du lịch thú vị. Các bạn trẻ hiện đại cũng sẵn sàng “xách ba lô lên và đi” để khiến mùa hè của mình trở nên sôi động với những chuyến phiêu lưu đến các địa danh nổi tiếng hay trải nghiệm những loại hình du lịch mới lạ.

Đừng tiếc khi đã tích góp để đi du lịch

Với Minh Hiếu (Phú Thọ), du lịch mùa hè luôn song hành cùng những ký ức tuyệt vời bởi đây là phần thưởng của bố mẹ sau một năm học đầy cố gắng và là khoảng thời gian để gia đình gần nhau hơn. Bây giờ, khi Minh Hiếu đã đủ trưởng thành, du lịch hè là những lần tự thưởng xứng đáng cho bản thân, là cơ hội nghỉ ngơi và chữa lành.

Đối với một người ưa quan sát, khám phá và trải nghiệm như Minh Hiếu thì du lịch khám phá là một loại hình vô cùng hoàn hảo.

“Du lịch khám phá giúp bạn được trải nghiệm nhiều nhất có thể nơi bạn đặt chân tới, hiểu sâu nhất trên từng bước chân mà bạn đi. Là một người trẻ nhiều năng lượng, loại hình này vừa có thể giúp bản thân chữa lành, vừa có thể tìm hiểu nhiều điều về nơi mà bạn đến. Dù ở Việt Nam hay nước ngoài, nếu được đi cùng với người thân hay những người bạn yêu quý của mình, mình đều cảm thấy đó là một trải nghiệm thật tuyệt vời. Việt Nam có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng, và những nơi để lại cho mình nhiều cảm xúc đặc biệt nhất là thành phố Huế - Đà Nẵng, Bình Định - Phú Yên.” - Chàng trai gợi ý.

Tháng 6 vừa qua, Minh Hiếu đã có cơ hội đi du lịch tại Lào cùng người thân. Đó là chuyến đi để lại cho Minh Hiếu nhiều ấn tượng bởi Lào là đất nước đầu tiên mà chàng trai đặt chân đến tại Đông Nam Á, mang theo sự háo hức tìm tòi và khám phá nền văn hoá nơi đây.

“Lào thơ mộng và gần gũi hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều. Với những trải nghiệm bên dòng sông Mekong, núi Phousi, dòng thác Kuang Si hay Bảo tàng Quốc gia, các di tích đền chùa,… mình tự tin khẳng định đây là chuyến đi đáng giá mà chắc chắn mỗi người nên thử. Mình cũng sẽ đặt lịch quay trở lại nơi đây vào một ngày không xa.” - Minh Hiếu bày tỏ.

Thời gian tới, Minh Hiếu dự định đến Phuket (Thái Lan) du lịch. Đây là nơi mà chàng trai luôn khao khát được một lần đặt chân đến để kiếm chứng vẻ bình yên và trữ tình đã được chiêm ngưỡng qua những thước phim. Đồng thời, chuyến đi này cũng là cơ hội để Minh Hiếu thỏa đam mê khám phá, tìm hiểu văn hoá và quan sát nhiều hơn về cuộc sống và con người Phuket.

“Mẹ mình luôn nói rằng: “Dù có giàu nhưng không có thời gian trải nghiệm thì sau này sẽ luôn tiếc nuối nên mẹ luôn để cho các con được đi du lịch đó đây. Vì du lịch cũng là một cách giúp mình học hỏi và cảm nhận, nên sau này con đừng tiếc khi đã tích góp để du lịch nhé!”. Hy vọng các bạn cũng sẽ có những chuyến đi du lịch ý nghĩa cùng những ký ức thật đẹp trong mùa hè này.” - Chàng trai nhắn gửi.

Du lịch lịch sử - ngại gì không thử

Mùa hè này, Trung Khang (Lâm Đồng) đã có dịp cùng nhóm bạn thân ghé thăm đảo Phú Quý - một hòn đảo nằm ở Bình Thuận, nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, nước biển trong xanh và những rạn san hô tuyệt đẹp.

Chàng trai chia sẻ: “Chuyến đi này thực sự đặc biệt bởi mình đã có cơ hội lặn biển và ngắm san hô. Phú Quý đúng là một hòn đảo còn khá hoang sơ và cực kỳ xinh đẹp. Mình chưa từng nghĩ sẽ thấy đàn cá biển ở khoảng cách gần như vậy. Cảm giác được chìm đắm dưới làn nước biển trong xanh, nhìn ngắm cuộc sống sinh động của các loài sinh vật biển thật sự là một trải nghiệm không thể nào quên.”

Với Trung Khang, mỗi chuyến đi đều mang lại những kỷ niệm đẹp và bài học quý giá. Du lịch không chỉ giúp chàng trai mở rộng tầm mắt, hiểu thêm về văn hóa, con người ở các vùng đất khác nhau mà quan trọng hơn cả là tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè và người thân.

Gần đây, chàng trai nhận thấy các bạn trẻ có xu hướng trải nghiệm loại hình du lịch dã ngoại như trekking, camping. Bản thân Trung Khang cũng cảm thấy hình thức này khá thú vị khi được gần gũi với thiên nhiên, khám phá những cung đường mạo hiểm và cắm trại dưới bầu trời sao. Những chuyến trekking lên núi hay camping bên bờ suối không chỉ giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe mà còn mang lại những phút giây thư giãn tuyệt vời sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng.

Thế nhưng, kế hoạch của Trung Khang cho chuyến đi sắp tới lại là một chuyến du lịch lịch sử. Chàng trai bật mí: “Mình có dự định đi Điện Biên, vì mình nghĩ là người con Việt Nam thì ai cũng nên đến đây một lần. Mình cũng đã được đọc và nghe nhiều về Điện Biên - một mảnh đất giàu bản sắc văn hóa và lịch sử, nhưng mình vẫn chưa có cơ hội ghé thăm vì một số hạn chế về địa lý. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy mà còn có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp và nền văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số. Mình tin rằng chuyến đi này sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ.”

Trung Khang bày tỏ: “Hãy dành thời gian để khám phá thế giới xung quanh, đừng ngại thử thách bản thân với những trải nghiệm mới. Mỗi chuyến đi đều là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Hãy sống hết mình, tận hưởng từng khoảnh khắc và luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, yêu đời. Chúc các bạn có những chuyến đi thú vị và ý nghĩa!"

Người đồng hành quan trọng hơn là điểm đến

Không chỉ một chuyến đi, Phương Ly (Hà Nội) có hẳn một “bộ sưu tập” các điểm đến đã ghé thăm trong mùa hè năm nay, gồm: Mộc Châu (Sơn La), Quảng Ninh, Ninh Bình và Phú Quốc.

Là một người yêu thích kiểu du lịch nghỉ dưỡng, Phương Ly cho biết bản thân không tham gia quá nhiều hoạt động tốn sức trong mỗi chuyến đi mà thay vào đó là dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Điều khiến cô nàng trầm trồ và ấn tượng nhất chính là phong cảnh tuyệt đẹp và cảm giác mới mẻ mà những địa điểm này mang lại.

Dù có nhiều chuyến du lịch là vậy nhưng với Phương Ly, điều quan trọng không phải là điểm đến mà chính là những người đồng hành. Cô gái chia sẻ: “Mình đã đi Quảng Ninh và Phú Quốc với gia đình, hai địa điểm còn lại là đi cùng bạn bè và các đồng nghiệp cũ thân thiết trong công ty. Được dành thời gian với những người mình yêu quý là điều mà mình cảm thấy giá trị nhất trong mỗi chuyến đi. Mình đi chơi vui đơn giản là nhờ đi cùng những người hợp cạ với mình. Họ mang cho mình cảm giác an toàn và mình có thể thoải mái tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời cùng họ. Đó mới là định nghĩa “chữa lành” của mình.”

Trong thời gian tới, Phương Ly muốn rèn luyện sức khỏe và thử đi trekking. Cô nàng cũng gợi ý cho các bạn trẻ đam mê loại hình này một số địa điểm lý tưởng để đi vào mùa hè là Fansipan (Lào Cai), Tà Xùa (Hà Giang), Núi Bà Đen (Tây Ninh),... Ngoài ra, Phương Ly cho rằng du lịch kết hợp học tập kỹ năng mới cũng là một lựa chọn thú vị. Các bạn có thể tham gia các khóa học lặn biển, lướt ván, nấu ăn,... vậy là vừa được đi du lịch, vừa học hỏi thêm những kỹ năng bổ ích.

Câu nói mà Phương Ly muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ là: “Go do some main character stuff before it's too late” (tạm dịch: Hãy hành động giống như mình là nhân vật chính trước khi quá trễ).

Và đừng để du lịch… “chữa rách vết thương đang lành”

Là một bạn trẻ làm về du lịch ở cả hai miền Bắc - Nam, Minh Trí được xem là đã có rất nhiều chuyến du lịch với những người bạn khác nhau (khách hàng) trong mùa hè này. Dù vậy, chàng trai cũng đã lên kế hoạch cho một chuyến đi của riêng mình cùng với nửa kia đến đảo Phú Quý.

Minh Trí nhận thấy du lịch mạo hiểm là một loại hình khá hot trong vài năm gần đây, nhất là kể từ sau đại dịch COVID-19, khi mọi người dần quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần nhiều hơn.

Chàng trai chia sẻ: “Không phải quảng cáo đâu nhưng hiện mình làm về du lịch mạo hiểm, khám phá và trải nghiệm. Khách hàng đã từng đi với mình hầu như ở nhiều lứa tuổi khác nhau, từ 4-5 tuổi hay thậm chí 60 tuổi cũng có, miễn là lựa chọn cung đường phù hợp với bản thân. Hiện nay, ngày càng đông các bạn trẻ vì áp lực công việc hoặc làm văn phòng không có thời gian vận động lựa chọn loại hình du lịch này.”

“Thử nghĩ các bạn đang áp lực chồng chất nhưng cuối tuần lại vào rừng vận động đổ mồ hôi, được ngắm cảnh rừng núi siêu đẹp của Việt Nam, gặp gỡ và trải nghiệm văn hoá của người đồng bào địa phương, hay được chia sẻ, tâm sự với những người bạn cùng yêu thiên nhiên khác hoặc đơn giản chỉ là ngồi đọc sách ở một khung cảnh vừa “chill” vừa yên bình là thấy hết mệt ngay. Nên mình nghĩ sẽ là một lựa chọn không tồi nếu thử loại hình du lịch này.” - Minh Trí gợi ý.

Chứng kiến xu hướng du lịch chữa lành ở các bạn trẻ trở nên phổ biến trong thời gian qua, Minh Trí cho rằng nếu du lịch khiến bản thân học hỏi được nhiều thứ, nhìn được nhiều khía cạnh của xã hội hay đơn giản là để có tinh thần làm việc tốt hơn thì rất đáng, miễn là chúng ta biết cách cân đối tài chính và đừng để ảnh hưởng đến công việc. Bởi du lịch để chữa lành chứ không phải là “làm rách vết thương đang lành”.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)