'Thanh xuân' rực rỡ cùng Võ Hạ Trâm, Hòa Minzy, Double2T, Quang Hùng MasterD, buitruonglinh

SVO - Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ/producer Hoaprox sẽ là những tên tuổi góp mặt trong concert đình đám mùa Hè này: 'Thanh xuân'. 'Săn vé' ngay, từ 8h sáng ngày 16/6/2026, trên nền tảng LaSoong.

Sự kết hợp giữa các giọng ca nội lực, nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng tích cực và những màu sắc âm nhạc đa dạng được kỳ vọng tạo nên một đêm concert Thanh xuân giàu cảm xúc, trẻ trung, có sức lan tỏa với công chúng.

Khán giả truy cập website hướng dẫn dành cho người tham dự để cập nhật các quy định, sơ đồ cổng vào, khu vực check-in và các thông báo mới nhất từ ban tổ chức: Thanh xuân Concert.

Đông Hùng, Võ Hạ Trâm mang đến nền tảng thanh nhạc và khả năng hát live ấn tượng. Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc bổ sung sắc thái giàu cảm xúc. Double2T và Hoaprox tạo thêm năng lượng trẻ, hiện đại.

Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii và Hà Myo là những gương mặt được đông đảo khán giả trẻ quan tâm, yêu mến, góp phần mở rộng biên độ tiếp cận của chương trình.

Trong một lần trả lời phỏng vấn trên Sinh Viên Việt Nam, Quang Hùng Master D từng chia sẻ: "Thanh xuân của tôi gói gọn trong 3 chữ "Tuyệt vời, hạnh phúc và biết ơn". Tôi luôn trân trọng, biết ơn từng khoảnh khắc đi qua. Trên hành trình tuổi trẻ của mình, tôi đã nhận được rất nhiều, và tôi cũng muốn cho đi, lan toả sự tích cực của bản thân đến với mọi người, ước mong mang được âm nhạc chữa lành khắp nơi. Từ việc trau dồi bản thân, phát triển hơn mỗi ngày, tôi gặp được những người yêu thương mình, có ê kíp đồng hành với mình, có chi phí để thực hiện những đam mê hoài bão, có niềm tin vào bản thân lẫn những người anh em đang là cộng sự với mình. Tôi trân trọng tất cả mọi điều".

Đặc biệt, trong dàn nghệ sĩ góp mặt tại concert Thanh xuân, có những gương mặt từng được vinh danh ở Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, giải thưởng uy tín của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôn vinh các cá nhân trẻ có thành tích nổi bật, đóng góp tích cực cho cộng đồng ở nhiều lĩnh vực.

Tại fancon của mình, Hòa Minzy cũng từng chia sẻ về 'Thanh xuân không ngừng phá vỡ giới hạn của bản thân' trong suốt hành trình 12 năm hoạt động: “Xin lỗi mọi người vì nhiều khi làm fan của Hoà rất thiệt thòi. Nhiều khi, mọi người cũng mệt mỏi nhưng Hoà chỉ muốn nói một điều, trong suốt hành trình 12 năm vừa qua, Hòa đã không ngừng để có thể phá vỡ giới hạn của bản thân".

Trong đó, Hà Myo và Hòa Minzy là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu; Double2T là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ này không chỉ tạo sức hút cho chương trình, mà còn góp phần làm rõ tinh thần của concert Thanh xuân: Tôn vinh những người trẻ biết sáng tạo, bền bỉ theo đuổi đam mê, có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và lan tỏa năng lượng tích cực tới xã hội.

Hà Myo đại diện cho nỗ lực làm mới chất liệu dân gian bằng hơi thở đương đại. Còn Hòa Minzy ghi dấu bằng những sản phẩm âm nhạc giàu cảm xúc, gần gũi với công chúng và mang đậm màu sắc văn hóa Việt. Double2T một nghệ sĩ trẻ đưa bản sắc vùng cao, đưa câu chuyện riêng của mình hòa vào dòng chảy âm nhạc hiện đại. Những màu sắc đó gặp nhau tại concert Thanh xuân, tạo nên một không gian âm nhạc vừa trẻ trung, vừa có chiều sâu văn hóa.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong kỳ vọng concert Thanh xuân trở thành điểm hẹn văn hóa của tuổi trẻ Việt Nam: "Nơi âm nhạc đánh thức niềm tự hào, kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng về một thế hệ sẵn sàng bước tới'.