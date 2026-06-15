Thanh xuân của 'Chàng thơ màn ảnh Việt' Avin Lu là những trải nghiệm khác biệt

SVO - Avin Lu được khán giả biết đến khi tham gia chương trình 'The Voice 2018', nhưng rồi lại 'tỏa sáng' khi tham gia lĩnh vực diễn xuất. Và giờ đây, khi đã đứng vào hàng ngũ 'nam thần trăm tỷ' của màn ảnh Việt, chàng sinh viên 23 tuổi năm nào từng thuộc đội Tóc Tiên đã trở lại với đam mê của mình cùng sáng tác 'Gửi con'.

Avin Lu được khán giả biết đến khi tham gia chương trình The Voice 2018. Tuy vậy, tên tuổi của anh thật sự tỏa sáng khi tham gia lĩnh vực diễn xuất. Anh cũng là một trong những nam nghệ sĩ vừa có khả năng diễn xuất tốt, vừa tạo được dấu ấn trong lĩnh vực ca hát. Ít ai biết, thời thanh xuân mới đến TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp, nam diễn viên đã phải chật vật làm đủ mọi nghề để mưu sinh. Trước khi nổi tiếng, anh từng làm phục vụ, diễn viên quần chúng, tham gia biên đạo và dựng bài cho nhiều nhóm nhảy, thậm chí là công nhân...

Thời gian sau, anh gia nhập nhóm nhạc và đi diễn tại nhiều tụ điểm nhỏ tại Sài Gòn. Tuy nhóm nhạc không gây được tiếng vang, song nhờ khoảng thời gian này, Avin Lu có cơ hội gặp gỡ các ca sĩ, rồi học theo cách hát của họ. Cũng từ đó, Avin Lu tự mày mò cách sáng tác, hòa âm, thu âm rồi quay dựng video, song vì không có kinh phí đầu tư sản phẩm nên chàng trai phải tự bán đi những đồ vật giá trị của mình.

Cột mốc thay đổi sự nghiệp của Avin Lu là khi anh tham gia cuộc thi The Voice 2018, vào đội của Tóc Tiên. Sau đó, những MV và bộ phim của Avin Lu dần đón nhận nhiều tình cảm của công chúng, khẳng định tài năng của chàng diễn viên, ca sĩ trẻ tuổi.

Trong "gia tài" diễn xuất của mình, Avin Lu từng đảm nhận vai chính của Sài Gòn trong cơn mưa (2020). Nhưng điểm sáng trong sự nghiệp của anh phải kể đến vai Trịnh Công Sơn thời trẻ trong dự án Em và Trịnh (2022). Đây cũng là vai diễn đưa anh vào hàng ngũ "nam thần trăm tỷ" của màn ảnh Việt.

Sau đó, anh tiếp tục tỏa sáng với phim Ngày xưa có một chuyện tình. Vai diễn trong phim này giúp Avin Lu được khán giả nhớ đến như một "chàng thơ màn ảnh Việt". Nói tiếp chuỗi dự án điện ảnh này, anh còn tham gia các phim Cải mả, Điều ước cuối cùng.

Nhưng đến phim Ma xó mới đây, Avin Lu cho thấy khả năng diễn xuất có chiều sâu, tâm lý nặng nề. Trong phim, nhân vật Phú của Avin Lu không chỉ đối diện với áp lực kinh tế, mà còn đứng trước một nỗi sợ lớn hơn: Trở thành một người cha nhưng không thể bảo vệ con mình.

Với Avin Lu, Ma xó không chỉ là một vai diễn kinh dị, mà là cơ hội để anh tiếp cận một dạng cảm xúc rất thật nhưng cũng rất khó đối diện: “Sau khi quay xong, tôi thấy cái đọng lại không phải là sợ, mà là cảm giác thương. Thương cho những người ở trong hoàn cảnh đó, khi họ không còn lựa chọn nào khác".

Hiện tại, theo số liệu từ Box office Vietnam, bộ phim đã cán mốc doanh thu hơn 117 tỷ đồng. Đây cũng là bộ phim có doanh thu trăm tỷ thứ hai của Avin Lu. Không chỉ diễn xuất, trong Ma xó, anh còn đảm nhận phần hát nhạc phim.

Gửi con do Avin Lu sáng tác, Alex Trann thể hiện. Bài hát mang đến sự da diết, nỗi lòng của người mẹ xót xa đứa con mình đã mang nặng đẻ đau, nuôi nấng ngày một hao gầy và chẳng muốn rời xa, cách biệt âm dương.

Ca khúc còn có cả sự đối đáp đầy yêu thương nhung nhớ của đứa con dành cho mẹ. Lời nhạc nhẹ nhàng, mộc mạc như tiếng mẹ thỏ thẻ, ru con vào giấc nồng khi còn nằm trong nôi như đã chạm vào trái tim của khán giả.

Bên cạnh Gửi con của Avin Lu và Alex Trann, Ma xó còn có ca khúc Lời mẹ nguyện cầu. Bài hát đi sâu vào tâm trạng của người mẹ và sám hối của người con. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Ssay Huỳnh, do ca sĩ Hiền Thục thể hiện.