3 điểm nổi bật đáng mong chờ trong tập đầu tiên 'Perfect Crown' của IU và Byeon Woo Seok

SVO - IU và Byeon Woo Seok vô cùng chú ý đến sự hiện diện của nhau tại bữa tiệc sinh nhật của nhà vua, trong phim 'Perfect Crown'.

Lấy bối cảnh ở một vũ trụ song song, nơi Hàn Quốc hiện đại là một chế độ quân chủ lập hiến, Perfect Crown kể về câu chuyện tình yêu của Seong Hui Ju (IU), một tiểu thư giàu có sở hữu mọi thứ nhưng chỉ là thường dân, và Đại hoàng tử Ian (Byeon Woo Seok), một hoàng tử không có gì, dù là con trai của nhà vua.

Trong tập 1, khi các nhân vật quan trọng của quốc gia tụ họp để mừng sinh nhật nhà vua, một cuộc gặp mặt trực tiếp đã diễn ra giữa tiểu thư giàu có Seong Hui Ju và thành viên hoàng gia, Đại hoàng tử Ian. Seong Hui Ju, CEO của Castle Beauty, lần đầu tiên được đặt chân đến bữa tiệc sinh nhật của nhà vua, bất chấp những hạn chế về mặt xã hội do thân phận thường dân và xuất thân bất hợp pháp. Quyết tâm tạo dấu ấn của mình thông qua sự kiện trọng đại này, Seong Hui Ju đã phá vỡ một điều cấm kỵ của hoàng gia rằng, màu đỏ không được mặc trong cung điện và chọn một bộ vét đỏ táo bạo, thu hút sự chú ý của mọi người ở đó, bao gồm cả Đại hoàng tử Ian.

Trong những bức ảnh mới được công bố, Seong Hui Ju và Đại hoàng tử Ian được thấy tình cờ gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật của nhà vua. Khi tiết mục chính của bữa tiệc - màn trình diễn pháo hoa truyền thống Hàn Quốc (nakhwa) bắt đầu, ánh mắt của họ vô tình chạm nhau, làm dấy lên sự tò mò về những suy nghĩ của Seong Hui Ju và Đại hoàng tử Ian khi xem màn trình diễn này. Cũng giống như màn trình diễn nakhwa tuyệt đẹp, nhiều sự kiện thú vị sẽ diễn ra tại bữa tiệc sinh nhật của nhà vua, những sự kiện sẽ làm rung động trái tim của Seong Hui Ju và Đại hoàng tử tử Ian. Perfect Crown sẽ được công chiếu vào tối nay ngày 10/4, lúc 21h40 (giờ Hàn Quốc).

Dàn diễn viên toàn 'sao' tạo nên sức hút mạnh mẽ trên màn ảnh

Perfect Crown "gây sốt" với sự kết hợp của IU và Byeon Woo Seok. Thêm vào đó, sự góp mặt của Noh Sang Hyun trong vai Min Jeong Woo, Gong Seung Yeon trong vai Yoon Irang, Yoo Su Bin trong vai Choi Hyun và Lee Yeon trong vai Do Hye Jung càng làm tăng thêm sự hấp dẫn, tạo nên sức hút mạnh mẽ trên màn ảnh.

Câu chuyện tình yêu giữa một tài phiệt và một hoàng tử

Phim lấy bối cảnh thế kỷ 21, trong một chế độ quân chủ lập hiến, nơi hoàng tộc vẫn tồn tại. Đối mặt với những rào cản cá nhân, cả hai nhân vật chính đồng ý kết hôn theo hợp đồng để cố gắng thay đổi số phận của mình. Câu hỏi đặt ra là: Liệu Seong Hui Ju và Đại hoàng tử Ian có đạt được điều họ muốn thông qua thỏa thuận này hay không, và chuyện tình của họ sẽ phát triển như thế nào khi họ cùng nhau theo đuổi mục tiêu?

Những mối quan hệ hấp dẫn làm sâu sắc thêm câu chuyện

Mối tình lãng mạn giữa Seong Hui Ju và Đại hoàng tử Ian không phải là trọng tâm duy nhất. Người xem cũng bị thu hút bởi nhiều mối quan hệ khác góp phần tạo nên chiều sâu cho bộ phim. Thủ tướng Min Jeong Woo, người từng là bạn thân nhất của Seong Hui Ju và Đại hoàng tử Ian, bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn sau cuộc hôn nhân hợp đồng. Trong khi đó, Thái hậu Yoon Irang, người phải bảo vệ con trai nhỏ và hoàng gia, lại xung đột với Đại hoàng tử Ian.

Seong Hui Ju và thư ký trưởng Do Hye Jung, cùng nhau nỗ lực đạt được những mục tiêu lớn hơn, cùng với mối quan hệ trung thành giữa Đại hoàng tử Ian và phụ tá Choi Hyun, hứa hẹn sẽ thu hút một lượng lớn khán giả.