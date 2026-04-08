Á hậu Thu Trúc đại diện Việt Nam chinh phục 'Miss Eco International 2026'

SVO - Hành trang của người đẹp trên hành trình tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế không chỉ có bản lĩnh, quyết tâm mà còn cháy bỏng tinh thần mang hai tiếng Việt Nam đến với bạn bè năm châu.

Trở thành Á hậu 1 của Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026, Thu Trúc đang tích cực chuẩn bị hành trang để đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Eco International 2026, tổ chức tại Ai Cập, trong thời gian tới. Thu Trúc sinh năm 2003,tại Thanh Hoá, đang là sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngoài thời gian học tập, cô còn là mẫu ảnh và đạo diễn catwalk. Tuy nhiên, cô cho biết, đây chỉ là công việc bán thời gian trước khi thực hiện kế hoạch học tập dài hạn. Chia sẻ về dự định tương lai, Á hậu cho biết: “Tôi có dự định du học thạc sĩ ngành Supply Chain Management tại Mỹ, vào năm 2027. Hiện tại, tôi đang học thêm ngành này một năm tại Việt Nam để chuẩn bị hồ sơ”.

Thu Trúc đại diện Việt Nam tham dự 'Miss Eco International 2026', tại Ai Cập.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc thanh tú, Thu Trúc còn ghi điểm với khả năng ngoại ngữ. Cô có thể giao tiếp thông thạo hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc, điều được xem là lợi thế khi tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Sở hữu vóc dáng cân đối, với chiều cao 1m69, nặng 52kg, cùng số đo ba vòng 78–63–95, cộng thêm trình độ học vấn và khả năng giao tiếp song ngữ, Thu Trúc nhanh chóng tạo được dấu ấn tại cuộc thi. Sau những phần trình diễn nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo, cô đã xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026.

Thu Trúc được biết đến là người mẫu trẻ nhiều hoài bão.

Cô còn là đạo diễn catwalk nhiều show nhí ấn tượng.

Theo Thu Trúc, danh hiệu Á hậu 1 không đơn thuần là một thành tích để trưng bày, mà là động lực để cô bắt đầu những hành trình lớn hơn: “Với tôi, đó là một ‘trạm tiếp năng lượng’ để thực hiện các hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng".

Nàng Á hậu cho biết, cô không muốn xây dựng hình ảnh quá xa cách hay hào nhoáng. Thay vào đó, Thu Trúc hướng đến hình ảnh một cô gái dịu dàng, thanh lịch nhưng có tư duy tỉnh táo và trái tim ấm áp: “Tôi muốn mỗi nơi mình đi qua đều để lại những giá trị tích cực, chứ không chỉ là những bức hình đẹp".

Với Thu Trúc, hình ảnh của một người trẻ hiện đại là sự kết nối giữa giá trị truyền thống Việt Nam và tư duy hội nhập toàn cầu. Cô cũng mong muốn được góp một chút sức nhỏ để lan toả tinh thần và văn hoá Việt đến với bạn bè quốc tế. Chính tinh thần đó cũng là hành trang để cô tự tin bước ra đấu trường sắc đẹp quốc tế tại Miss Eco International sắp tới.