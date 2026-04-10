Hwang Chansung 2PM: 'Jiu-jitsu rất đáng sợ cho vai diễn hành động đầu tiên trong sự nghiệp của tôi'

Bloodhounds mùa 2 kể về Geon Woo (do Woo Do Hwan thủ vai) và Woo Jin (do Lee Sang Yi thủ vai), những người trước đây đã triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi bất hợp pháp tàn nhẫn. Lần này, họ đối đầu với một giải đấu quyền anh ngầm toàn cầu bị chi phối bởi tiền bạc và bạo lực, mang đến một cú đánh mãn nhãn khác.

Hwang Chansung vào vai Tae Geom, một nhân vật nổi tiếng với kỹ năng chiến đấu nhanh nhẹn, chính xác và khả năng phán đoán sắc bén trong những tình huống áp lực cao. Tae Geom là cánh tay phải của Baek Jeong (do Rain thủ vai), người điều hành một đường dây cờ bạc bất hợp pháp. Hwang Chan-sung phân tích Tae Geom là "một nhân vật lý trí, phán đoán nhanh nhạy và không có những hành động thừa thãi". Đặc biệt, vai diễn người giải quyết vấn đề, lạnh lùng kiểm soát tình huống bên cạnh Baek Jeong nóng tính đã thu hút anh rất nhiều.

Việc quay phim cho mùa 2 bắt đầu vào giữa tháng 12/2024 và kết thúc vào cuối tháng 6/2025. Chia sẻ về vai diễn của mình, Hwang Chansung cho biết: “Tôi từng là thành viên của nhóm 2PM, và vì tôi thích các dự án hành động, nên tôi muốn thử một vai diễn đòi hỏi thể lực. Đạo diễn Kim Joo Hwan đã giao vai diễn này cho tôi, và vì tôi thực sự thích mùa 1, nên tôi rất hào hứng”.

Anh tiết lộ rằng mình đã nỗ lực rất nhiều trước khi quay phim: “Thời gian chuẩn bị dài hơn tôi dự kiến. Các diễn viên đã thể hiện chất lượng hành động rất cao trong mùa 1, vì vậy tôi cảm thấy mùa 2 sẽ còn nâng tầm hơn nữa. Vì đây là lần đầu tiên tôi đóng cảnh hành động, nên ban đầu tôi khá lo lắng. Điều quan trọng là nhân vật của tôi phải nổi bật, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo chất lượng tổng thể của dự án không bị giảm sút. Áp lực đó đè nặng lên tôi. Mặc dù đạo diễn và các diễn viên khác đều khen ngợi diễn xuất của tôi trong quá trình quay phim, nhưng cá nhân tôi vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, tôi đã cống hiến hết mình. Tôi đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa”.

Nhờ khả năng học hỏi vũ đạo được mài dũa qua các hoạt động thần tượng, việc ghi nhớ các chuỗi hành động khá dễ dàng đối với Hwang Chansung, nhưng tạo ra những pha hành động trông đẹp mắt lại là một vấn đề hoàn toàn khác: “Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ để tăng sức bền. Vì tôi đã tập taekwondo nên các kỹ thuật đá không quá khó, nhưng tôi đã tập luyện jiu-jitsu riêng. Tôi học các động tác như đòn khóa tay trên không và nhiều đòn siết khác trực tiếp từ huấn luyện viên. Thành thật mà nói, jiu-jitsu rất đáng sợ, một khi bị dính đòn, bạn chỉ biết gục xuống và không thể chống cự”.

Anh cũng nhấn mạnh rằng việc tránh chấn thương là ưu tiên hàng đầu: “Thời gian và sự phối hợp trong các cảnh hành động rất quan trọng. Một cú đá sai có thể dẫn đến đau đớn hoặc chấn thương. Ngay cả con dao tôi dùng cũng được làm bằng cao su mềm. Chỉ khi quay ở những góc máy hẹp, chúng tôi mới dùng dao thật".

Anh ấy cũng nói thêm rằng khát khao hành động của mình càng mạnh mẽ hơn sau khi trải nghiệm cảnh quay kéo dài năm ngày chỉ để có được 5 đến 7 phút cảnh phim, và cảm thấy được giải tỏa khi nhận ra: "Đây là lý do tại sao mọi người lại thích phim hành động".

Hwang Chansung cũng tiết lộ rằng mình đã giảm 8kg để có được vóc dáng phù hợp với một cựu binh: "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đạo diễn đã khẳng định chắc chắn sẽ không có cảnh nào cởi trần, nhưng để đề phòng, tôi đã kiểm soát chế độ ăn uống nghiêm ngặt bằng cách cắt giảm tinh bột".

Với 20 năm kinh nghiệm diễn xuất, Hwang Chansung tự đánh giá điểm mạnh của mình là sự tập trung và nỗ lực hơn là tài năng. Vì đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân, anh ấy thường tìm kiếm khuyết điểm trước khi hài lòng, và cuối cùng đã khẳng định được sự thành công trong quá trình chuyển mình thông qua những phản hồi tích cực từ khán giả.