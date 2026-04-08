Choi Hyun Wook và Jung Chaeyeon cùng nhau khắc họa mối tình thanh xuân học đường cuối những năm 1990

SVO - Choi Hyun Wook và Jung Chaeyeon sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình 'Green Light' (tên gốc).
Lấy bối cảnh học đường cuối những năm 1990, bộ phim hài lãng mạn Green Light kể về câu chuyện của một chàng trai chỉ biết đến bóng chày, khi bước vào trường Luật để tìm kiếm mối tình đầu. Bộ phim sẽ khắc họa những rung cảm xao xuyến của tình yêu đầu đời và tuổi trẻ.
Bộ phim sẽ do đạo diễn Kim Moon Gyo của Trolley và Connection chỉ đạo và được viết bởi biên kịch Yeo Song Eun của Good Good mùa 5. Mặc dù có thông tin cho rằng, Green Light sẽ được phát sóng trên ENA vào năm 2027, nhưng các nguồn tin từ ENA cho biết ngắn gọn rằng, lịch phát sóng các bộ phim truyền hình năm sau, bao gồm cả lịch phát sóng của Green Light, vẫn chưa được xác nhận.