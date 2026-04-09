Nộp 13 tỷ won tiền thuế nhưng Cha Eun Woo vẫn bị khiếu nại

SVO - Một đơn khiếu nại đã được gửi yêu cầu xem xét lại tính phù hợp của việc phân công ban nhạc quân đội đối với Binh nhất Cha Eun Woo (tên thật là Lee Dong Min) sau khi ca sĩ, kiêm diễn viên này đưa ra lời xin lỗi thứ hai về vụ bê bối thuế và nộp 13 tỷ won.

Đơn khiếu nại được gửi qua Hệ thống Kiến nghị Quốc gia ngày 9/4 (giờ Hàn Quốc) và chứa yêu cầu xem xét lại "việc thay đổi phân công ban nhạc quân đội". Người khiếu nại lập luận với Bộ Quốc phòng rằng: "Đây không phải là vấn đề mà Bộ có thể phản hồi một cách thụ động như một đơn khiếu nại đơn thuần. Nó phải được xử lý nghiêm khắc để bảo vệ danh dự của quân đội, lòng tin của công chúng và tinh thần của người lính. Cục Nhân sự và Văn phòng Kiểm tra của Nhóm Hỗ trợ Dịch vụ phải xem xét lại tính phù hợp của việc phân công và các tình huống của việc xem xét, và phải có hành động nhanh chóng nếu cần thiết".

Hơn nữa, họ lập luận rằng: "Đội danh dự và ban nhạc quân đội thuộc Bộ Quốc phòng là những tổ chức được triển khai cho các sự kiện nghi lễ lớn như các buổi lễ do chính phủ trung ương tài trợ, các ngày lễ quốc gia, các sự kiện của tổng thống và tang lễ cấp nhà nước, do đó có tầm ảnh hưởng và ý nghĩa biểu tượng đáng kể đối với bên ngoài. Xét đến quy mô và hiệu ứng lan tỏa của vụ việc, có nguy cơ cao là nó sẽ dẫn đến cảm giác bị thiệt thòi tương đối trong binh lính và làm suy yếu lòng tin vào tính công bằng của tổ chức quân đội".

Ngoài ra, họ tuyên bố: "Các nhiệm vụ trong ban nhạc quân đội đòi hỏi mức độ xem xét tính phù hợp và quản lý rủi ro cao hơn so với các vị trí chung về uy tín bên ngoài, tính đại diện và tinh thần của binh lính. Vì đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến việc phục vụ của một người lính nổi tiếng, nên tác động đến danh dự và tinh thần của quân đội phải được đánh giá trước. Nghĩa vụ quân đội là một bổn phận, không phải là một đặc ân, và thái độ và phẩm giá của người lính liên quan trực tiếp đến danh dự của toàn bộ tổ chức". Họ kêu gọi xem xét lại tính phù hợp của nhiệm vụ hiện tại, coi đây là vấn đề trọng yếu đối với "việc bảo vệ kỷ luật và tinh thần quân đội". Trong khi đó, một quan chức từ Trung tâm Khiếu nại Quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng cho biết về đơn khiếu nại: "Chúng tôi đã chỉ định Văn phòng Thanh tra của đơn vị trực thuộc là cơ quan xử lý vấn đề này. Chúng tôi dự định sẽ hành động sau khi xác minh sự thật và xác định xem có cần thiết hay không".

Trước đó, vào ngày 8/4, Cha Eun Woo thừa nhận đã bị truy thu khoảng 13 tỷ won liên quan đến một cuộc điều tra thuế và tuyên bố ý định trả toàn bộ số tiền. Ngoài ra, anh cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ, nhận trách nhiệm về những sai sót trong quá trình thành lập công ty gây tranh cãi: "Nói rằng tôi không biết là một lời bào chữa hèn nhát”.