'Hot': Kang Dong Won, Park Ji Hyun và Uhm Tae Goo thành lập nhóm nhạc Kpop

Tuệ Nghi
SVO - Nhóm nhạc Triangle gồm 3 thành viên Kang Dong Won, Park Ji Hyun và Uhm Tae Goo sẽ phát hành một album single mang tên 'Love Is'. Theo thông báo chính thức trên mạng xã hội của nhóm, một ca khúc phát hành trước sẽ được ra mắt vào ngày 21/4, tiếp theo là album single vào ngày 3/6.

Hãy chuẩn bị cho một chuyến trở lại đầy bất ngờ với những năm đầu thập niên 2000 trong bộ phim hài mới Wild Sing, do Son Jae Gon đạo diễn. Bộ phim kể về câu chuyện của một nhóm nhạc nam nữ từng là hiện tượng âm nhạc đình đám thời kỳ đầu K-Pop. Tuy nhiên, sau khi tan rã vì một sự cố nào đó, nhóm được trao cơ hội tái hợp và đứng trên sân khấu một lần nữa sau 20 năm.

Những bức ảnh teaser mới cho màn trở lại được tung ra vào ngày 9/4 (giờ Hàn Quốc) cho thấy các thành viên nhóm Triangle (Kang Dong Won, Park Ji Hyun và Uhm Tae Goo) đang tri ân nhóm nhạc nam nữ huyền thoại Koyote với màu sắc và phong cách retro.

Nhóm nhạc nam nữ hỗn hợp thế hệ đầu tiên hư cấu trong phim được gọi là Triangle, gồm các thành viên Hwang Hyun Woo (do Kang Dong Won thủ vai), trưởng nhóm và "cỗ máy nhảy"; Byun Do Mi (do Park Ji Hyun thủ vai), trung phong và giọng ca chính, cuối cùng là Goo Sang Goo (do Uhm Tae Goo thủ vai), em út kiêm rapper.

Nằm trong chiến dịch quảng bá cho bộ phim Wild Sing sắp ra mắt vào mùa Hè, nhóm nhạc Triangle đã quyết định trở lại với một album single mới mang tên Love Is. Theo thông báo chính thức trên mạng xã hội của nhóm, một ca khúc phát hành trước sẽ được ra mắt vào ngày 21/4, tiếp theo là album single vào ngày 3/6, cũng là ngày công chiếu của phim.

Hãy cùng chờ xem Triangle có thành công trong màn trở lại được mong chờ từ lâu này hay không, và đón chờ buổi ra mắt của Wild Sing tại các rạp chiếu phim trên khắp Hàn Quốc vào ngày 3/6.

