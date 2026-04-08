Nhạc Việt có thêm giọng ca mới nhảy giỏi, 'visual' tỏa sáng đúng chuẩn 'soái ca'

SVO - Sau một hành trình không ngừng nỗ lực và cống hiến với nhiều vai trò khác nhau trong nghệ thuật, Hồ Đông Quan chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên 'Ngày đẹp trời mà em không tới'. Đây là dự án đánh dấu cột mốc mới trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của giọng ca này.

Từng được biết đến là một vũ công chuyên nghiệp của vũ đoàn Bước Nhảy, Hồ Đông Quan lấn sân sang diễn xuất với phim điện ảnh Lật mặt 8. Sau đó, anh gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả tại Tân binh toàn năng. Hồ Đông Quan đã cho thấy một quá trình bền bỉ chứng minh năng lực của bản thân qua nhiều vai trò.

Việc ra mắt Ngày đẹp trời mà em không tới ở thời điểm này là cách Hồ Đông Quan khẳng định sự nghiêm túc với âm nhạc, cùng tư duy nghệ thuật năng động. Đồng thời, đây cũng là lời cảm ơn chân thành mà nam ca sĩ muốn gửi đến khán giả.

MV mang đậm phong cách gen Z kể về một câu chuyện tình yêu đầy trẻ trung và hóm hỉnh. Sức hút của MV còn đến từ sự góp mặt của dàn khách mời gồm những gương mặt quen thuộc và cũng là những người bạn đã cùng Hồ Đông Quan trải qua nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Khán giả sẽ được gặp lại diễn viên Đoàn Thế Vinh, diễn viên Tín Nguyễn, ca sĩ T.Bright và diễn viên - MC Thảo Tâm trong những khung hình đầy năng động.

Nói về sản phẩm lần này, Hồ Đông Quan chia sẻ: “Quan muốn dành tặng giai điệu vui vẻ này cho tất cả những ai đã chọn đồng hành cùng mình, đã yêu thương một Hồ Đông Quan từ khi còn là một dancer hay một diễn viên trẻ. Ngày đẹp trời mà em không tới là lời nhắc nhở rằng, dù đôi khi mọi chuyện không như ý muốn, chúng ta vẫn có thể đón nhận nó với một tâm thế tích cực và yêu đời".

Không dừng lại ở một sản phẩm duy nhất, bài hát này là sản phẩm mở đường cho chuỗi hoạt động âm nhạc đặc biệt của Hồ Đông Quan trong tháng Tư. Nam nghệ sĩ tiết lộ, sẽ phát hành tổng cộng hai ca khúc trong tháng này như một món quà dành riêng cho những “trái tim độc thân” nhân dịp Valentine Đen (14/4).

Việc ra mắt Ngày đẹp trời mà em không tới chính là lời chào đầu của anh cho một giai đoạn hoạt động năng suất hơn. Hồ Đông Quan đang dần hoàn thiện hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới trong âm nhạc.