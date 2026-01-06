3 dự án được kỳ vọng sẽ cứu nền công nghiệp điện ảnh phim chiếu rạp Hàn Quốc năm 2026

SVO - Bất chấp những dự báo ảm đạm, các nhà phân phối trong nước không dễ dàng bỏ cuộc. Họ đã cắt giảm những yếu tố không cần thiết và tập trung vào những thế mạnh của mình để thu hút khán giả quay trở lại các rạp chiếu phim trong năm 2026.

Khi nguồn vốn đầu tư cạn kiệt, khán giả ở nhà, các nhà phân phối trong nước không còn nhiều quân bài mạnh để tung ra. Đến nay, lời than thở về những khó khăn của điện ảnh Hàn Quốc sau đại dịch đã trở thành một điều hiển nhiên: Những hàng ghế trống tại các rạp chiếu phim, những 'bom tấn' thất bại ngay khi ra mắt, các nhà đầu tư rút lui. Và năm 2025 còn tệ hơn nữa: Lần đầu tiên sau nhiều năm, không một bộ phim nội địa nào vượt qua ngưỡng 10 triệu lượt người xem, vốn được coi là chuẩn mực vàng cho một siêu phẩm ở đây. Các phim nhập khẩu từ Hollywood như Zootopia 2 và Avatar: Fire and Ash đã vươn lên hai vị trí đầu bảng trong năm, trong khi các 'bom tấn' Hàn Quốc của các nhà làm phim và 'ngôi sao' nổi tiếng trong nước lần lượt thất bại.

Lịch chiếu phim năm 2026 mang nặng dư âm của tất cả những điều đó. Năm nhà phân phối lớn của Hàn là CJ ENM, Lotte Entertainment, Next Entertainment World, Showbox và PlusM Entertainment cho đến nay đã có 22 phim Hàn Quốc được lên kế hoạch phát hành tại rạp. Để dễ hình dung hơn, con số tương ứng là 37 vào năm 2022 và 40 vào năm 2023.

Hope của PlusM Entertainment: 'Cứu tinh' của thể loại kinh dị vốn được đánh giá cao của điện ảnh Hàn

Đạo diễn Na Hong Jin chỉ có một vài bộ phim trong sự nghiệp, nhưng ông từ lâu đã là cái tên quen thuộc trong làng điện ảnh Hàn Quốc khi nói đến chủ nghĩa hoàn hảo đến mức ám ảnh. Đạo diễn này đã tạo dựng tên tuổi với những bộ phim kinh dị hiệu quả đến tàn bạo, đưa ông trở thành một trong những bậc thầy về thể loại phim kinh dị sắc sảo nhất hiện nay, với gu thẩm mỹ không thể nhầm lẫn về sự u ám.

Hope đánh dấu sự trở lại của Na với điện ảnh thương mại, sau gần một thập kỷ vắng bóng vào Hè năm nay. Bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng này lấy bối cảnh tại một ngôi làng hẻo lánh gần khu phi quân sự được phòng thủ nghiêm ngặt của Hàn Quốc, câu chuyện bắt đầu khi có tin báo về việc nhìn thấy một con hổ. Na Hong Jin đã tập hợp một dàn diễn viên quốc tế cho bộ phim, kết hợp các ngôi sao Hàn Quốc Hwang Jung Min, Jo In Sung và Jung Ho Yeon (nổi tiếng từ phim Squid Game), với cặp đôi quyền lực Hollywood Michael Fassbender và Alicia Vikander.

Theo nguồn thông tin được tiết lộ, Hope có kinh phí sản xuất phim Hàn Quốc lớn nhất từ ​​trước đến nay, hơn 35 triệu đô la Mỹ, vượt qua Snowpiercer năm 2013 của Bong Joon Ho. Nhà phân phối đang đặt cược vào điều này với bảy bộ phim dự kiến ​​ra mắt năm 2026, dẫn đầu trong số các nhà sản xuất phim lớn. Na Hong Jin đã chia sẻ ấp ủ về việc biến Hope thành một loạt phim, có thể kéo dài ba phần hoặc hơn. Nhưng với thời gian hoàn thành phim của ông khá dài, người ta không nên kỳ vọng những phần tiếp theo sẽ ra mắt sớm.

Colony: 'Hồi sinh' thể loại Zombie

Dự kiến ra rạp vào ​​tháng 5/2026, Colony đưa đạo diễn Yeon Sang Ho trở lại với thể loại zombie đã mang lại danh tiếng cho anh. Lần này, anh khắc họa một hội nghị công nghệ sinh học đang rơi vào hỗn loạn với một loại virus đột biến nhanh chóng.

Se Jeong (Jun Ji Hyun), một giáo sư công nghệ sinh học, tham dự một hội nghị công nghệ sinh học chỉ để chứng kiến ​​nó biến thành thảm họa khi một loại virus đột biến nhanh chóng được giải phóng. Khi dịch bệnh lan rộng và những người bị nhiễm bắt đầu biến đổi, chính quyền phong tỏa toàn bộ cơ sở, nhốt những người sống sót trong một mối đe dọa ngày càng lớn…

Bộ phim này là sự hợp tác lần đầu tiên giữa Yeon và Jun Ji Hyun, ở tuổi 45, vẫn là một trong những nữ diễn viên chính được săn đón nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Trong khi Yeon đã xây dựng tên tuổi gần đây thông qua các dự án của Netflix, Colony đánh dấu sự trở lại với việc phân phối phim tại rạp trong nước thông qua Showbox, đơn vị có bốn phim Hàn Quốc trong danh sách năm 2026 sau một năm 2025 không mấy thành công về mặt thương mại. Song song đó, Yeon cũng đang phát triển Paradise Lost, một dự án kinh phí thấp khác tiếp tục mô hình sản xuất tinh gọn mà anh đã tiên phong với The Ugly.

Humint: Cơ hội vàng của điện ảnh Hàn nửa đầu năm 2026

Trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về các đạo diễn vĩ đại nhất của Hàn Quốc ở nước ngoài, cái tên Bong Joon Ho, đạo diễn của bộ phim đoạt giải Oscar, Parasite, ngay lập tức được nhắc đến. Kể cả khi nói đến doanh thu phòng vé nội địa, ít ai có thể sánh được với sức hút của Ryoo Seung Wan.

Công thức của Ryoo, dù không phải là tinh tế nhất, đã chứng tỏ sự bền bỉ đáng kinh ngạc trong thập kỷ qua, đó là thể loại phim hành động táo bạo, mạnh mẽ với phong cách phim hạng B và đủ yếu tố chính trị để thu hút khán giả. Loạt phim Veteran của ông vẫn là chuẩn mực vàng cho cách tiếp cận đó. Phần phim gốc năm 2015 đã thu hút 13,4 triệu lượt người xem, phần tiếp theo năm 2024, I, the Executioner đã thu thêm 7,5 triệu lượt nữa, một thành tích gần như kỳ diệu đối với các bộ phim nội địa trong thời gian gần đây.

Humint ra mắt vào 11/2/2026 đưa Ryoo trở lại với thể loại phim gián điệp một lần nữa, sau những thành công trước đó của The Berlin File và Escape From Mogadishu. Bộ phim kể về các điệp viên tình báo từ Triều Tiên và Hàn Quốc, những người có con đường giao nhau tại Vladivostok, vùng Viễn Đông nước Nga. Phim được quay tại Latvia, tiếp tục thể hiện sở thích sản xuất phim ở nước ngoài của đạo diễn.

Đặc biệt, sự góp mặt của Park Jeong Min đã mang đến cho bộ phim một luồng gió mới về sức hút văn hóa. Nam diễn viên này đã nổi lên như cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong làng giải trí Hàn Quốc sau màn trình diễn 'gây sốt' tại Lễ trao giải Rồng Xanh năm ngoái, biến anh thành hiện tượng mạng chỉ sau một đêm. Ngày phát hành 11/2 là một thời điểm đầy tham vọng, nằm gọn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời điểm truyền thống dành cho các bộ phim bom tấn thu hút khán giả. Với thời điểm đó và thành tích đã được chứng minh của Ryoo, Humint có thể là cơ hội tốt nhất của ngành công nghiệp điện ảnh để có một bộ phim ăn khách thực sự trong nửa đầu năm.