Nguyên 'dàn sao' của 'Running man Vietnam' mùa 3 chính thức 'đổ bộ' rạp phim

SVO - Sau hành trình trở lại đầy bùng nổ, 'Running man Vietnam – Chơi là chạy' mùa 3 chính thức xác nhận sẽ có phiên bản điện ảnh chiếu rạp. Nhà sản xuất vừa công bố poster, gây bất ngờ lớn không chỉ cho cộng đồng người hâm mộ chương trình này mà còn cho các khán giả.

Poster chính thức của Running man Vietnam mùa 3 phiên bản điện ảnh mang đậm tinh thần kịch tính, với tạo hình như một vở diễn lớn được dàn dựng công phu. Trung tâm poster là dàn cast xuất hiện trong tạo hình những chú hề và con rối, đứng giữa không gian sân khấu rực rỡ ánh đèn nhưng cũng đầy ẩn dụ, với những sợi dây điều khiển giăng khắp khung hình.

Hình ảnh những bàn tay khổng lồ phía trên tượng trưng cho luật chơi, số phận và những thế lực vô hình chi phối hành trình “Tiền tài sắc danh”. Thông điệp nổi bật: “Nếu đã là con rối… hãy là những con rối tự do”, như một tuyên ngôn mạnh mẽ về lựa chọn và bản lĩnh.

Không chỉ dừng lại ở việc kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh, Running man Vietnam mùa 3 sẽ là một bộ phim điện ảnh đúng nghĩa, được sản xuất, quay dựng và hậu kỳ theo tiêu chuẩn phim chiếu rạp, mang khán giả rời khỏi màn hình quen thuộc để bước vào trải nghiệm trọn vẹn trên màn ảnh lớn.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử truyền hình thực tế Việt Nam, một chương trình lựa chọn hình thức phát hành điện ảnh, mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho thể loại reality show. Nhà sản xuất chương trình cho biết: “Chúng tôi muốn khán giả được thưởng thức câu chuyện này theo cách xứng đáng nhất, trên màn ảnh lớn, với âm thanh, hình ảnh và nhịp kể đúng chuẩn điện ảnh".

Bộ phim sẽ có buổi ra mắt khán giả, với sự tham gia đầy đủ của 8 thành viên trong chương trình là Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P, Lê Nhân và một số khách mời đã tham gia ghi hình.

Sau đó, phim sẽ có các suất sneak show đặc biệt vào ngày 23/1/2026 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 24/1/2026. Khán giả tham dự các suất chiếu sớm sẽ có cơ hội nhận những quyền lợi đặc biệt độc quyền liên quan đến bộ phim và dàn cast, được công bố trong thời gian tới.