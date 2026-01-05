Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

NCT WISH sẽ ra mắt chương trình thực tế đầu tiên kể từ khi ra mắt

Tuệ Nghi
SVO - NCT WISH chuẩn bị bắt đầu một hành trình thú vị thông qua chương trình truyền hình thực tế đầu tiên kể từ khi ra mắt.

Vào ngày 5/1, NCT WISH sẽ ra mắt chương trình thực tế du lịch trên kênh Mnet PlusMnet. Chương trình đánh dấu nội dung thực tế đầu tiên của nhóm kể từ khi debut, vào tháng 2/2024. Đáng chú ý, chương trình thực tế này thực hiện được ước nguyện lâu nay của các thành viên. Trong các cuộc phỏng vấn cho mini album thứ hai, Pop Pop vào tháng 4 năm ngoái, các thành viên đã đề cập đến việc đi du lịch cùng nhau như một điều ước cá nhân. Sion trước đây đã chia sẻ rằng, ngay cả một chuyến đi ngắn với các thành viên sau khi kết thúc đợt quảng bá cũng sẽ rất ý nghĩa, khiến chương trình sắp tới càng trở nên đặc biệt hơn.

nct-wish.jpg

NCT WISH ra mắt với tư cách là nhóm nhỏ cuối cùng của NCT vào tháng 2/2024 và đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng với những ca khúc tươi mới như Wish, Songbird, Steady, Pop Pop, Dunk Shot, Color. Gần đây, nhóm đã khởi động chuyến lưu diễn arena của mình, NCT WISH First Concert Tour – Into The Wish: Our Wish in Japan, bắt đầu với các buổi diễn tại Kobe, vào ngày 3 và 4/1/2026.

Tuệ Nghi
