Hoàng Thùy Linh bất ngờ góp mặt trong 'đường đua' nhạc Tết Việt 2026

SVO - Hoàng Thùy Linh ra mắt MV 'Rực rỡ 30' như một lời cảm ơn của nữ ca sĩ đến khán giả đã luôn bên cạnh trong hành trình nghệ thuật.

Thay vì tập trung vào mô típ năm cũ và năm mới, Hoàng Thùy Linh mang đến câu chuyện Tết xưa và Tết nay. Điều này khiến các khán giả 8X, 9X tìm thấy sự thân thuộc, còn gen Z được khám phá những nét khác biệt trong dòng chảy của Tết qua các thập niên. Yếu tố thời gian đặc biệt trong MV Rực rỡ 30 hứa hẹn tạo nên điểm chạm cảm xúc cũng như sự khác biệt lớn cho sản phẩm này giữa nhiều ca khúc nhạc Tết khác.

Cách sắp xếp các bối cảnh trong MV không nhằm phô trương sự thay đổi vật chất, mà tập trung vào cảm xúc gắn kết. Dù ở không gian truyền thống hay hiện đại, Hoàng Thùy Linh vẫn hiện diện như một điểm nối xuyên suốt, cho thấy sự tiếp nối liên tục giữa quá khứ và hiện tại. Đây cũng là cách nữ ca sĩ khắc họa hành trình rực rỡ không đến từ một khoảnh khắc bùng nổ, mà được hình thành qua từng giai đoạn sống và trải nghiệm khác nhau.

Về mặt âm nhạc, Rực rỡ 30 mang màu sắc tươi sáng, tiết tấu vừa phải, dễ tiếp cận. Phần ca từ được xây dựng như một lời nhắn nhủ gửi đến những người bạn tri âm đã đồng hành cùng Hoàng Thùy Linh trong suốt hành trình làm nghề và cuộc sống. Ca khúc do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chấp bút, cho thấy sự ăn ý trong cách kể chuyện âm nhạc giữa hai nghệ sĩ, dù lần đầu tiên kết hợp.

Ca khúc này như một nét dịu dàng, tươi tắn trong hành trình nghệ thuật của Hoàng Thùy Linh. Cô vốn được biết đến là người nghệ sĩ yêu văn hoá Việt, gắn liền hành trình âm nhạc của mình với văn hoá đại chúng và tinh thần dân tộc. Hơi thở văn hóa Việt Nam hiện diện tự nhiên nhưng đậm đà không chỉ trong âm nhạc, hình ảnh, mà còn trong nhịp sống và mối quan hệ gia đình, cộng đồng xuyên suốt MV.

Đó là hành trình mà Hoàng Thùy Linh đã kiên trì theo đuổi qua nhiều giai đoạn, như một người tiên phong đầy tình yêu, tận hiến cho nghệ thuật, song hành cùng sự thay đổi của xã hội Việt Nam và thị hiếu khán giả.

Đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà Hoàng Thùy Linh gửi đến công chúng, mà còn là một bản ghi chép cảm xúc về hành trình trưởng thành, về những mối quan hệ được gìn giữ theo năm tháng. Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt đang sôi động với nhiều màu sắc cạnh tranh, MV chọn cách đứng chậm lại, kể một câu chuyện vừa riêng tư, vừa mang tính cộng hưởng.