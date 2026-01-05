Jung Woo Sung và Lee Jung Jae đón tiếp khách tại tang lễ cố 'diễn viên quốc dân' Ahn Sung Ki

SVO - Lễ tang của cố 'diễn viên quốc dân' Ahn Sung Ki đã được chuẩn bị tại nhà tang lễ của Bệnh viện St. Mary, Seoul vào chiều ngày 5/1/2026.
Theo Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc, cố diễn viên Ahn Sung Ki đã qua đời vào khoảng 9h sáng nay (giờ Hàn Quốc), bên cạnh gia đình, khi đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đại học Soonchunhyang ở quận Yongsan, Seoul. Sự việc này xảy ra sáu ngày, sau khi ông đột quỵ tại nhà riêng vào ngày 30 tháng trước, do nghẹn thức ăn và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng hôn mê.
Ahn Sung Ki là một diễn viên điện ảnh tiêu biểu của Hàn Quốc, từ lâu đã được kính trọng và yêu mến bởi tài năng diễn xuất xuất sắc và phẩm chất đạo đức chính trực. Ông ra mắt với tư cách là diễn viên nhí trong bộ phim Twilight Train, năm 1957 của Kim Ki Young. Trong suốt 69 năm sự nghiệp, ông đã xuất hiện trong hơn 170 bộ phim, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Cố diễn viên được cho là đã chiến đấu với bệnh ung thư máu từ năm 2019, nhưng vẫn giữ vững niềm đam mê diễn xuất và chuẩn bị cho sự trở lại của mình. Lễ đưa tang cố diễn viên sẽ được tổ chức vào lúc 6h sáng ngày 9/1 (giờ Hàn Quốc), và nơi an táng sẽ là Byeolgeurida, ở Yangpyeong.