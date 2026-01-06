'Em xinh' Han Sara 'mở bát' năm 2026 bằng giải thưởng danh giá ở quê nhà Hàn Quốc

SVO - Han Sara bước vào năm 2026 với chiến thắng đầu tiên tại giải thưởng 'Korea first brand award', đánh dấu lần đầu đoạt giải thưởng ở quê nhà Hàn Quốc, sau hơn 8 năm hoạt động nghệ thuật.

Với giải thưởng "Female vocalist to lead 2026" khu vực Việt Nam, giọng ca Do anh si vỡ òa xúc động. Niềm vui lớn đến với cô ngay trên quê nhà, vào những ngày đầu tiên của một năm mới, mang ý nghĩa sâu đậm cho Han Sara.

Nữ ca sĩ gen Z bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc (Korea consumer forum) đã lựa chọn cô vào danh sách đề cử và gửi lời mời cô trở về quê nhà dự giải. Trên tất cả, Sara biết ơn mỗi một thành viên trong fandom Lạc Đà đã ôm lấy cô bằng tình yêu thương, miệt mài bình chọn để đưa cô chạm tay vào giải thưởng danh giá.

Korea first brand award là giải thưởng thường niên uy tín tại Hàn Quốc, hiện đã đi tới mùa giải thứ 24. Chương trình nhằm tôn vinh những thương hiệu, nghệ sĩ và cá nhân có sức ảnh hưởng tích cực tại Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia. Kết quả giải thưởng được xác định thông qua khảo sát người tiêu dùng toàn cầu, do Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc chủ trì. Mùa giải năm nay có sự góp mặt của nhiều "ngôi sao" hàng đầu Hàn Quốc như G-Dragon, Jisoo, Rose, Jennie…

Tại giải thưởng lần này, Han Sara là "ngôi sao" Việt Nam duy nhất đoạt giải. Ban tổ chức kỳ vọng kết quả này sẽ góp phần nâng cao uy tín thương hiệu cá nhân của nữ ca sĩ, đồng thời tạo ra những giá trị tích cực trong tương lai. Với ngôi vị "Female vocalist to lead 2026" khu vực Việt Nam, Han Sara trở thành người thứ hai trong dàn Em xinh say hi mùa 1 sở hữu trong tay giải thưởng quốc tế, sau Phương Mỹ Chi.

Đã lâu mới trở về quê nhà, Han Sara muốn tranh thủ dịp này chia sẻ niềm vui cùng người thân, dành thời gian bên gia đình, dạo chơi và thưởng thức ẩm thực xứ kim chi. Trước khi, cô trở lại Việt Nam với lịch làm việc bận rộn.

Han Sara vừa trải qua một năm 2025 đầy tích cực và đáng tự hào. Nhờ hiệu ứng từ show thực tế Em xinh say hi, cô nhanh chóng trở thành cái tên được giới trẻ yêu mến nhờ tài năng ca hát, sáng tác, ngoại hình cuốn hút cùng phong cách trình diễn hấp dẫn.

Bước ra khỏi cuộc thi, cô mau chóng bắt tay sản xuất dự án âm nhạc Unfrozen với EP và một đêm mini concert được đầu tư chỉn chu về âm nhạc, hình ảnh cũng đón nhận phản hồi tích cực từ khán giả trẻ.