4 cung bậc cảm xúc trong phim Hàn khiến tháng Một đầu năm nay tràn ngập 'mật ngọt'

Can This Love Be Translated?: 'Năng lượng hài lãng mạn ấm áp'
Can This Love Be Translated? là một bộ phim tình cảm xuyên quốc gia do chị em Hong (Alchemy of Souls) chấp bút. Mối quan hệ giữa ngôi sao toàn cầu Moo Hee (Go Yoon Jung) và HooJin (Kim Seon Ho) người mong muốn phiên dịch cảm xúc hơn là lời nói, báo hiệu một câu chuyện tình lãng mạn đầy cảm xúc và thu hút nhiều sự mong đợi.
Đây là dự án được mong chờ từ lâu này, bị trì hoãn do đại dịch, đã được quay ở nhiều địa điểm quốc tế, bao gồm Canada và Ý.
No Tail to Tell: Thế giới quan chưa từng thấy của hồ ly chín đuôi, làm mờ ranh giới giữa thực tế và tưởng tượng
Eun Ho (Kim Hye Hoon) là một gumiho (cửu vĩ hồ), được biết đến trong văn hóa dân gian là một sinh vật thần thoại có 9 đuôi. Không giống như những gumiho khác, cô ấy không muốn trở thành người. Cô ấy tận hưởng tuổi trẻ bất diệt của mình. Cô ấy chọn lọc những điều thú vị trong thế giới loài người và tự mình tận hưởng chúng. Để tránh trở thành người, cô ấy tránh làm những việc thiện nhỏ và tích lũy những việc ác nhỏ. Một ngày nọ, một sự việc bất ngờ xảy ra. Kang Si Yeol (Lomo) là một cầu thủ bóng đá đẳng cấp thế giới. Anh là tiền đạo hàng đầu của một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng ở nước ngoài. Là một cầu thủ bóng đá, anh đã đạt được những thành tích đầu tiên và tỏa sáng hơn cả chính câu lạc bộ. Anh cũng là ông vua của sự tự ái. Cuộc sống của anh hoàn hảo, nhưng một ngày nọ, Eun Ho xuất hiện trước mặt anh. Cuộc sống của anh đột nhiên thay đổi.
Positively Yours: 'Ngược' chưa bao giờ 'Ngọt' đến thế
Choi Jin Hyuk và Oh Yeon Seo sẽ hợp tác trong bộ phim hài lãng mạn Positively Yours, về cặp đôi có mối quan hệ bắt đầu nghiêm túc sau cuộc tình một đêm định mệnh.
Một bộ phim hài lãng mạn ngược về một "mối tình chớp nhoáng" bắt đầu bằng cuộc tình một đêm giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai đều thề sẽ không bao giờ kết hôn trong đời này. Kang Du Jun, một tài phiệt đời thứ hai dường như hoàn hảo từ đầu đến chân. Sau khi quyết định rằng hôn nhân không phải là lựa chọn của anh trong kiếp này, anh sống vì gia đình và công ty còn lại thay cho người anh trai đã khuất. Tuy nhiên, cuộc đời anh rẽ sang một hướng bất ngờ, khi anh vướng vào mối tình với Jang Hui Won, sau một đêm mặn nồng. Jang Hui Won, một người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp nhưng lại chẳng có gì trong chuyện tình cảm. Bị tổn thương bởi cuộc ly hôn của cha mẹ và tuổi thơ khắc nghiệt dưới sự nuôi dạy của người mẹ lạnh lùng, hay chỉ trích, cô đã tự khép mình với ý nghĩ không kết hôn và chọn cuộc sống độc thân. Nhưng cuộc sống được sắp xếp cẩn thận của cô lại đối mặt với một bước ngoặt không lường trước được sau đêm bốc đồng đó.
Recipe for Love: Hành trình tái sinh của Romeo và Juliet thời hiện đại
Jin Se Yeon (Born Again) và Park Ki Woong (Pandora: Beneath the Paradise) vào vai những người thừa kế của hai gia đình vướng vào mối thù kéo dài ba thập kỷ. Dự kiến khởi chiếu vào thứ Bảy, ngày 31/1, lúc 8h tối (giờ Hàn Quốc), bộ phim truyền hình cuối tuần mới của đài KBS 2TV là hành trình giải quyết những hiểu lầm, hàn gắn vết thương cho nhau và cuối cùng tái sinh thành một gia đình, dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Han Jun Seo, biên kịch Park Ji Sook.
Câu chuyện kể về hai gia đình ở Onjeong, vốn có mâu thuẫn lâu năm, khi họ vượt qua những bất đồng trong quá khứ, hàn gắn những vết thương lòng và tìm thấy tình yêu, cuối cùng trở thành một gia đình đoàn kết. Kong Ju A là con gái của một bác sĩ danh tiếng, và mẹ cô luôn gây áp lực buộc cô phải nối nghiệp, nhưng ngay cả sau khi có bằng hành nghề, cuối cùng, cô vẫn từ bỏ sự nghiệp y khoa. Thay vào đó, cô quyết định theo đuổi con đường riêng của mình, với tư cách là một nhà thiết kế thời trang, sử dụng tài năng may vá bẩm sinh, một kỹ năng cô thừa hưởng từ ông nội là bác sĩ phẫu thuật. Yang Hyeon Bin là tổng giám đốc bộ phận thời trang của Taehan SNC, đồng thời là chuyên gia về xu hướng thời trang và quản lý kinh doanh, nhờ kinh nghiệm điều hành các công ty khởi nghiệp và thương hiệu toàn cầu. Anh là người trung thực và luôn đặt tình cảm lãng mạn lên trên những hiềm khích gia tộc lâu năm.