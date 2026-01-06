4 cung bậc cảm xúc trong phim Hàn khiến tháng Một đầu năm nay tràn ngập 'mật ngọt'

Can This Love Be Translated?: 'Năng lượng hài lãng mạn ấm áp'

Nữ diễn viên Go Yoon Jung sẽ chinh phục khán giả toàn cầu với màn trình diễn hài lãng mạn ấm áp của mình qua nhân vật Cha Moo Hee, ngôi sao hàng đầu thu hút sự chú ý, sở hữu năng lượng tươi sáng, tự tin và sức hút khó đoán. Go Yoon Jung cũng đã làm sâu sắc thêm nhân vật bằng cách thể hiện một cách tinh tế khía cạnh con người của Cha Moo Hee, một ngôi sao hàng đầu đang vật lộn với việc thể hiện cảm xúc của mình.

Kim Seon Ho được kỳ vọng sẽ thể hiện khả năng diễn xuất tinh tế và nét quyến rũ lãng mạn ấm áp của mình trong tác phẩm này. Phim sẽ được phát hành toàn cầu trên Netflix vào ngày 16/1.

Can This Love Be Translated? là một bộ phim tình cảm xuyên quốc gia do chị em Hong (Alchemy of Souls) chấp bút. Mối quan hệ giữa ngôi sao toàn cầu Moo Hee (Go Yoon Jung) và HooJin (Kim Seon Ho) người mong muốn phiên dịch cảm xúc hơn là lời nói, báo hiệu một câu chuyện tình lãng mạn đầy cảm xúc và thu hút nhiều sự mong đợi.

Đây là dự án được mong chờ từ lâu này, bị trì hoãn do đại dịch, đã được quay ở nhiều địa điểm quốc tế, bao gồm Canada và Ý.

No Tail to Tell: Thế giới quan chưa từng thấy của hồ ly chín đuôi, làm mờ ranh giới giữa thực tế và tưởng tượng

Eun Ho (Kim Hye Hoon) là một gumiho (cửu vĩ hồ), được biết đến trong văn hóa dân gian là một sinh vật thần thoại có 9 đuôi. Không giống như những gumiho khác, cô ấy không muốn trở thành người. Cô ấy tận hưởng tuổi trẻ bất diệt của mình. Cô ấy chọn lọc những điều thú vị trong thế giới loài người và tự mình tận hưởng chúng. Để tránh trở thành người, cô ấy tránh làm những việc thiện nhỏ và tích lũy những việc ác nhỏ. Một ngày nọ, một sự việc bất ngờ xảy ra. Kang Si Yeol (Lomo) là một cầu thủ bóng đá đẳng cấp thế giới. Anh là tiền đạo hàng đầu của một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng ở nước ngoài. Là một cầu thủ bóng đá, anh đã đạt được những thành tích đầu tiên và tỏa sáng hơn cả chính câu lạc bộ. Anh cũng là ông vua của sự tự ái. Cuộc sống của anh hoàn hảo, nhưng một ngày nọ, Eun Ho xuất hiện trước mặt anh. Cuộc sống của anh đột nhiên thay đổi.

Cuộc gặp gỡ giữa Kim Hye Yoon và Lomon hứa hẹn một sự kết hợp ăn ý, ấm áp. Hãy xem khả năng đặc biệt của hồ ly Eun Ho, khả năng ban điều ước cho con người đổi lấy tiền, sẽ thay đổi cuộc đời của cầu thủ đẳng cấp thế giới Kang Si Yeol như thế nào. Bạn sẽ bị cuốn hút vào bản chất khó lường của số phận và sự phát triển mối quan hệ của họ. Phim sẽ được phát sóng tập đầu tiên trên SBS, vào ngày 16/1, lúc 9h50 tối (giờ Hàn Quốc).

Positively Yours: 'Ngược' chưa bao giờ 'Ngọt' đến thế

Choi Jin Hyuk và Oh Yeon Seo sẽ hợp tác trong bộ phim hài lãng mạn Positively Yours, về cặp đôi có mối quan hệ bắt đầu nghiêm túc sau cuộc tình một đêm định mệnh.

Một bộ phim hài lãng mạn ngược về một "mối tình chớp nhoáng" bắt đầu bằng cuộc tình một đêm giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai đều thề sẽ không bao giờ kết hôn trong đời này. Kang Du Jun, một tài phiệt đời thứ hai dường như hoàn hảo từ đầu đến chân. Sau khi quyết định rằng hôn nhân không phải là lựa chọn của anh trong kiếp này, anh sống vì gia đình và công ty còn lại thay cho người anh trai đã khuất. Tuy nhiên, cuộc đời anh rẽ sang một hướng bất ngờ, khi anh vướng vào mối tình với Jang Hui Won, sau một đêm mặn nồng. Jang Hui Won, một người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp nhưng lại chẳng có gì trong chuyện tình cảm. Bị tổn thương bởi cuộc ly hôn của cha mẹ và tuổi thơ khắc nghiệt dưới sự nuôi dạy của người mẹ lạnh lùng, hay chỉ trích, cô đã tự khép mình với ý nghĩ không kết hôn và chọn cuộc sống độc thân. Nhưng cuộc sống được sắp xếp cẩn thận của cô lại đối mặt với một bước ngoặt không lường trước được sau đêm bốc đồng đó.

"Positively Yours" dự kiến lên sóng vào ngày 17/1 trên A Chanel.

Phim dựa trên bộ tiểu thuyết, truyện tranh mạng nổi tiếng "I Have a Baby" của tác giả Lee Jeong, họa sĩ Kang Ki. Với phong cách nghệ thuật sống động và gợi cảm, bộ truyện tranh mạng này hiện đang có mặt trên 10 nền tảng quốc tế, thu hút độc giả toàn cầu. Tại Hàn Quốc, nó đã chứng minh được sự nổi tiếng bùng nổ của mình, đứng đầu bảng xếp hạng nội dung phát hành vào thứ Hai hằng tuần của Naver, trong 52 tuần liên tiếp và có mặt trên 14 nền tảng trong nước.

Recipe for Love: Hành trình tái sinh của Romeo và Juliet thời hiện đại

Jin Se Yeon (Born Again) và Park Ki Woong (Pandora: Beneath the Paradise) vào vai những người thừa kế của hai gia đình vướng vào mối thù kéo dài ba thập kỷ. Dự kiến ​​khởi chiếu vào thứ Bảy, ngày 31/1, lúc 8h tối (giờ Hàn Quốc), bộ phim truyền hình cuối tuần mới của đài KBS 2TV là hành trình giải quyết những hiểu lầm, hàn gắn vết thương cho nhau và cuối cùng tái sinh thành một gia đình, dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Han Jun Seo, biên kịch Park Ji Sook.