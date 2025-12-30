Anh Tú, Võ Hạ Trâm và Đỗ Hoàng Hiệp kết hợp cùng thế hệ hệ đi trước với lời thề son sắt

SVO - Với sự tham gia của các nghệ sĩ nhiều thế hệ, chương trình hứa hẹn mang đến những màn trình diễn được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc và dấu ấn nghệ thuật.

Mới đây, chương trình nghệ thuật mang tên Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu đã công bố dàn nghệ sĩ tham gia khiến khán giả vô cùng hào hứng. Theo đó, bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội của làng nhạc Việt như NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương... thì chương trình còn gây thích thú với sự góp mặt của những gương mặt trẻ đang được yêu mến như Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Anh Tú 'voi', Anh tài Đỗ Hoàng Hiệp...

Dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ cùng góp mặt trong chương trình âm nhạc đặc biệt.

Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, là lời nhắn gửi sâu sắc về tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, định hướng những mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Chương trình được nghệ thuật hoá, xuyên suốt từ chiều sâu truyền thống đến nhịp sống đương đại, kết nối những giá trị văn hóa - lịch sử với tinh thần đổi mới của thời đại, chuyển tải thông điệp lớn: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhân dân luôn luôn giữ trọn sự tin tưởng, tình yêu với Đảng quang vinh.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần trình diễn các tác phẩm tiêu biểu đoạt giải, được lựa chọn từ Cuộc vận động sáng tác ca khúc, bài dân ca đặt lời mới và Cuộc thi sáng tác thơ Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu. Các tác phẩm được dàn dựng công phu và lần đầu tiên ra mắt công chúng trong không gian Nhà hát Hồ Gươm, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn học nghệ thuật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Anh Tú, Võ Hạ Trâm và Đỗ Hoàng Hiệp háo hức được tham gia chương trình âm nhạc ý nghĩa đầu năm.

Trải qua 3 chương Lời đất nước, Nhịp thời đại và Sắc đỏ thiêng liêng, những câu hát ru, làn điệu dân ca, giai điệu truyền thống kết hợp âm nhạc mang hơi thở thời đại, trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần Việt. Những tác phẩm giàu cảm xúc, hào sảng hòa quyện giữa truyền thống và sáng tạo mới, tạo nên không khí trang trọng, nồng ấm, thể hiện niềm tin và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, dựng xây đất nước hùng cường, văn minh, thịnh vượng, thực hiện thắng lợi các định hướng, quyết sách, mục tiêu mà Đảng ta đề ra, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu là một công trình ý nghĩa của VOV chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đồng thời đổi mới cách chuyển tải nội dung chính luận, đưa các giá trị tư tưởng đến gần hơn với công chúng bằng hình thức nghệ thuật phù hợp với nhịp sống đương đại.

NSƯT Đăng Dương chia sẻ, anh rất vinh dự khi được hát những bài ca đất nước.

Thông qua ngôn ngữ văn hóa và nghệ thuật, chương trình góp phần tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân ở thời điểm lịch sử đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV), tiếp sóng trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước, phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của VOV, lúc 20h ngày 5/1/2026.