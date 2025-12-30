Nguyễn Quang Dũng, Victor Vũ và Võ Thanh Hòa nêu quan điểm của người trong nghề khi ứng dụng AI vào điện ảnh

SVO - Có mặt tại buổi ra mắt AIRO về ứng dụng AI trong phim ảnh, các đạo diễn đình đám như Nguyễn Quang Dũng, Victor Vũ, Võ Thanh Hòa đã chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu về cuộc cách mạng công nghệ AI đang ảnh hưởng thế nào đến điện ảnh Việt Nam.

Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, AI không chỉ đơn thuần là một công cụ hỗ trợ, mà còn là “cánh cửa” mở ra cơ hội giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Đồng thời, AI cho phép người làm phim tự do hơn trong sáng tạo, không còn bị rào cản vật chất kìm hãm.

Anh chia sẻ, trước đây, để hoàn thiện một storyboard khoảng 100 khung hình, ê kíp phải mất từ 2–3 ngày để vẽ tay và khảo sát bối cảnh thực tế. Hiện nay, với sự hỗ trợ của AI, toàn bộ quy trình này chỉ cần gói gọn trong vòng một ngày, mang lại tốc độ hiện thực hóa ý tưởng khiến cả ê kíp lẫn khách hàng đều bất ngờ.

Bên cạnh đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiết lộ về một dự án phim hoạt hình thần thoại mang phong cách siêu thực đã được anh ấp ủ từ khi mới tốt nghiệp, cách đây gần 30 năm. Với vai trò là đạo diễn và cũng là người trực tiếp ứng dụng công nghệ, anh bày tỏ kỳ vọng AI sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy của giới nghệ sĩ, góp phần thay đổi tư duy sáng tạo và chinh phục những đỉnh cao nghệ thuật mà trước đây nhiều người từng nghĩ phải từ bỏ.

Trong khi đó, đạo diễn Victor Vũ cho biết: “Nhìn lại hành trình điện ảnh đã qua, dù kỹ xảo đã là một phần quen thuộc, nhưng thú thật, chúng tôi chưa từng chính thức áp dụng trí tuệ nhân tạo AI vào các dự án trước đây. AI vẫn là một khái niệm khá mới mẻ, nhưng đó là một công cụ đầy "quyền lực" mà chúng tôi rất kỳ vọng sẽ được ứng dụng nhiều hơn trong tương lai gần”.

Victor Vũ bày tỏ, AI giống như một chiếc đòn bẩy cho sự sáng tạo. Tuy nhiên, công cụ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn cần sự can thiệp và kiểm soát kỹ càng từ con người. Người nghệ sĩ phải luôn là người "cầm cân nảy mực", điều tiết công nghệ để đảm bảo sản phẩm ra đời đúng định hướng và giữ được sự chân thực cốt lõi của điện ảnh.

Nhà sản xuất – diễn viên Đinh Ngọc Diệp cho biết: “Trong hai dự án lớn sắp tới, chúng tôi đang cân nhắc kỹ lưỡng việc đưa AI vào vận hành. Nếu dự án Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàn lương vẫn đang trong giai đoạn xem xét, thì với dự án phim sử thi quy mô lớn sắp được công bố, AI chắc chắn sẽ đóng vai trò then chốt để giải quyết bài toán về công sức và nguồn lực cho cả ê kíp. Dẫu vậy, chúng tôi luôn tỉnh táo trước "mặt trái" của công nghệ”.

Còn đạo diễn Võ Thanh Hòa chia sẻ: “Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đã mở ra những hướng đi mới, dù chúng tôi vẫn luôn duy trì một thái độ ứng dụng rất từ tốn và thận trọng, đi từng bước một để đảm bảo không làm mất đi giá trị cốt lõi của nghệ thuật. Thực tế, AI đã hiện diện trong các dự án của chúng tôi qua những khâu rất nhỏ nhưng thiết thực. Điển hình như trong bộ phim Truy tìm long diên hương, chúng tôi đã ứng dụng AI vào việc xóa dây kỹ xảo. Trước đây, để xử lý một đoạn phim 10 giây với 240 khung hình, người nghệ sĩ phải tách và xóa thủ công từng hình một, vô cùng tốn công sức".

Nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc cũng đến buổi ra mắt AIRO về AI cùng chồng Võ Thanh Hòa, tiết lộ: “Trong chuỗi dự án trọng điểm mang tên "vũ trụ phim linh dị dân gian Việt Nam", việc tạo hình các con vật kỳ ảo là một thách thức lớn. Chúng tôi tin rằng, AI sẽ là nền tảng quan trọng giúp các nghệ sĩ thiết kế hiện thực hóa các mô hình nhân vật nhanh và sớm hơn. Sự kết hợp giữa tư duy thẩm mỹ của con người và tốc độ xử lý của AI sẽ tạo ra một lớp đòn bẩy hiệu quả".

Với tư cách là một nhà sản xuất và đạo diễn, Mai Thu Huyền chỉ ra một thực tế, AI đang trở thành "cứu tinh" cho những giấc mơ nghệ thuật xa xỉ. Trước đây, những kịch bản về thần thoại, giả tưởng hay sử thi thường bị coi là "bất khả thi" tại Việt Nam vì rào cản kinh phí và kỹ thuật. Nhưng giờ đây, công nghệ đã giúp giới làm phim Việt hiện thực hóa những điều tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng.