Thu Trang, Trường Giang và Trấn Thành hội ngộ 'đập tan' tin đồn 'bằng mặt không bằng lòng'

SVO - Trong buổi ra mắt phim 'Ai thương ai mến', Trấn Thành và Trường Giang cùng đến chúc mừng đạo diễn Thu Trang. Bộ ba nghệ sĩ 'gây sốt' khi xuất hiện bên cạnh nhau.

Giữa "rừng sao" của showbiz Việt, khoảnh khắc tâm điểm của buổi ra mắt phim Ai thương ai mến chính là sự xuất hiện của bộ đôi Trấn Thành và Trường Giang đến ủng hộ Thu Trang trong dự án điện ảnh thứ hai của cô, với vai trò đạo diễn.

Cả hai dành cho Thu Trang những cái ôm thân tình, gửi lời chúc mừng và động viên đầy ấm áp cho hành trình điện ảnh mới của nữ đạo diễn.

Nhà sản xuất - đạo diễn Thu Trang nổi bật trên thảm đỏ khi sánh đôi cùng ông xã Tiến Luật. Cả hai không giấu được niềm hạnh phúc trước sự ủng hộ đông đảo của đồng nghiệp và khán giả dành cho dự án tâm huyết.

Đáng chú ý, “trai nhảy” Ngọc Thuận gây ấn tượng mạnh với phong thái lịch lãm, đánh dấu màn trở lại điện ảnh sau 20 năm. Vai cậu Khả của anh được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cảm xúc, nhất là với những khán giả đã quen thuộc với tên tuổi Ngọc Thuận trước đây.

Bên cạnh đó, cặp đôi Võ Điền Gia Huy - Trâm Anh thu hút mọi ánh nhìn khi cùng sánh bước trên thảm đỏ với nhan sắc rạng rỡ, được khen xứng đôi và liên tục có những tương tác ngọt ngào khiến nhiều khán giả bày tỏ sự hào hứng.

Khả Như ghi điểm với vẻ ngoài đằm thắm, gây chú ý khi đồng hành cùng Huỳnh Phương. Cô bày tỏ niềm vui khi được góp mặt trong một dự án mang màu sắc rất riêng, nơi mỗi nhân vật đều có “đất diễn” và chiều sâu cảm xúc.

Trong khi đó, NSƯT Ngọc Hiệp cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt khi xuất hiện trước khán giả sau thời gian dài vắng bóng. NSƯT Ngọc Hiệp cho biết, chính chiều sâu của câu chuyện và sự chỉn chu trong cách làm phim đã thôi thúc chị nhận lời trở lại điện ảnh sau nhiều năm, xem đây như một cái duyên đẹp với màn ảnh rộng.

Trả lời cho câu hỏi vì sao Tiến Luật chỉ đóng một vai nhỏ, đạo diễn Thu Trang hài hước nói: “Trang từng nói vui là đáng ra anh Luật không có vai, nhờ là chồng của đạo diễn mới có vai. Thật sự là do trong phim không có vai nào hợp”. Nghệ sĩ Tiến Luật nói đùa, anh đã “làm áp lực” với vợ để có được vai diễn. Ngay cả tên nhân vật cũng do anh tự nghĩ ra.

Nam nghệ sĩ thừa nhận: “Trang là người rất nghiêm túc với nghề. Ở cương vị đạo diễn, Trang không dựa trên tình cảm, mà chọn diễn viên phải hợp vai diễn. Tôi từng muốn đóng vai cậu Khả hoặc cha cậu Khả nhưng không được”.

Trước câu hỏi có ghen không khi xem những phân đoạn tình tứ giữa Thu Trang và Ngọc Thuận, Tiến Luật cho biết, Ngọc Thuận không phải người đầu tiên đóng cặp với Thu Trang và đây là công việc.

Anh rất vui khi Khả và Mến có "chemistry" với nhau và khiến người ta tin rằng, đây là một đôi yêu nhau thật sự: “Vợ tôi rất giỏi, đóng với bạn diễn nam nào cũng có chemistry”.