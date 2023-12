Ba câu chuyện tình xứ Hàn mùa cuối năm mà bạn sẽ cảm thấy nuối tiếc nếu bỏ lỡ cho năm 2023

SVVN - Hãy tận hưởng không gian ấm cúng trong nhà và xem ba bộ phim này cùng những người thân yêu của bạn, chắc chắn tháng cuối cùng của năm 2023 sẽ vô cùng trọn vẹn.

Gyeongseong Creature (tạm dịch: Sinh vật Gyeongseong): 'Cú nổ mùa cuối năm' giữa cặp đôi 'mỹ nhân thế hệ mới' và 'nam thần vũ trụ điện ảnh Marvel mới'

Lấy bối cảnh thời kỳ đen tối của mùa Xuân năm 1945, Sinh vật Gyeongseong kể câu chuyện về một doanh nhân và một thám tử phải chiến đấu để sinh tồn và đối mặt với một con quái vật sinh ra từ lòng tham của con người. Park Seo Joon vào vai Jang Tae Sang, người đàn ông giàu có nhất ở Gyeongseong và là chủ tiệm cầm đồ Golden Jade House, người có mối quan hệ gắn bó với Chae Ok (Han So Hee), người đang tìm kiếm những người mất tích.

Like Flowers in Sand (tạm dịch: Như hoa trên cát): Cuốn truyện tranh hấp dẫn, vui tươi mùa cuối năm

Like Flowers in Sand là một bộ phim tình cảm lãng mạn mới kể về câu chuyện của những thanh niên đang nỗ lực vươn lên trong cuộc sống trên võ đài ssireum (môn thể thao đấu vật truyền thống của Hàn Quốc) trong bối cảnh Geosan, một thành phố nổi tiếng với ssireum, đan xen với câu chuyện tình lãng mạn dành cho tuổi trẻ giữa thần đồng ssireum Kim Baek Doo (Jang Dong Yoon) và mối tình đầu Oh Yoo Kyung (Lee Joo Myung).

Between Him and Her: 'Dấu chấm ngọt ngào' của một câu chuyện tình yêu thực tế

Truyền thông Hàn đánh giá rất cao tạo hình của các nhân vật, các diễn viên trông "đồng bộ tuyệt đối" với hình ảnh trong truyện tranh. Nhất là Donghae, 'mỹ nam' điển trai của Super Junio, đã có một màn lột xác ngoại hình khi để tóc dài, "làm xấu" bản thân vì dự án này. Không chỉ đồng bộ tuyệt đối với nhân vật trong webtoon, Donghae còn hứa hẹn có một vai diễn táo bạo hơn hẳn so với hình ảnh trước đây mà anh hướng tới.

Đạo diễn Lee Yu Yeon, người chọn Lee Dong Hae và Lee Seol cho biết: “Tôi nghĩ, mình có thể khắc họa nhiều khía cạnh khác nhau của Hyeon Seong, bao gồm sự dũng cảm, nam tính, tinh thần tự do và tinh nghịch. Lee Dong Hae, người đã làm mọi thứ trở nên sống động qua nhiều câu chuyện, hoàn hảo đến mức khiến bạn tự hỏi, liệu anh ấy có vượt ra khỏi bản gốc hay không. Lee Seol đồng bộ 100% với Seongok. Nó gần giống nhất với phiên bản live-action của Seong Ok mà biên kịch gốc Hyeon No đã tưởng tượng. Nữ diễn viên Lee Seol đã thể hiện rất tốt tình cảm đặc biệt của mình dành cho Seong Ok. Cô ấy cũng thể hiện rất tốt nhiều cảm xúc nảy sinh trong quá trình trưởng thành và chia tay”.

Ngoài ra, đạo diễn Lee Yu Yeon cũng cho biết thêm: “Tôi rất thích webtoon gốc, và đó là một tác phẩm nổi tiếng trong thế hệ của tôi, đến nỗi không có ai xung quanh tôi là không biết về nó. Khi tôi nghe nói rằng, nó sẽ được dựng thành phim truyền hình, tôi thực sự muốn làm điều đó".