'Bạn gái MV' của Sơn Tùng M-TP tiết lộ: 'Không sợ bị so sánh mà chỉ lo sẽ bị quên lãng'

SVVN - 'Bạn gái MV' của Sơn Tùng M-TP, CARA Phương vừa tiết lộ lý do cũng như những áp lực khi “im hơi lặng tiếng” lâu chưa ra sản phẩm mới. Đặc biệt, V-net còn chú ý khi cô đáp trả những tin đồn so sánh giữa mình với các nghệ sĩ khác.

Sau khoảng 6 năm hoạt động, CARA Phương (tên thật là Nguyễn Thanh Huệ Phương) đã thành công thể hiện được cá tính và màu sắc âm nhạc riêng biệt để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

CARA vẫn được đánh giá là một ca sĩ tiềm năng với giọng hát rất “chữa lành” hay tích cực, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Tuy nhiên, đã khá lâu CARA chưa cho ra thêm một sản phẩm độc lập nào. Sự trở lại với âm nhạc gần đây nhất của CARA là ở Melo - đi show.

Biết khán giả yêu mến cô không khỏi trông đợi sản phẩm mới của mình, trong show này, CARA chưa mang tới những bài hát mới nhưng những ca khúc được cover lại vẫn mang một màu sắc rất riêng của cô. Với nữ ca sĩ, đây là một kỷ niệm, không chỉ hiện tại mà cả vài năm nữa, khi mà nhìn lại những khoảnh khắc cùng JSOL, Hoàng Duyên xuất hiện trong một khung hình là một điều gì đó rất thú vị.

Bên cạnh đó, CARA, JSOL và Hoàng Duyên luôn được netizen đặt lên bàn cân so sánh. Đặc biệt là khi cả ba cùng xuất hiện trong một show âm nhạc và thể hiện giọng hát. Với điều này, CARA thẳng thắn chia sẻ: “Mình không sợ và mình nghĩ, Hoàng Duyên hay JSOL cũng không lo lắng về vấn đề đó. Định hướng phát triển hay phong cách của mỗi người đều khác nhau, ngay từ đầu khi còn là thực tập sinh đến khi ra mắt sản phẩm".

Nữ ca sĩ nói thêm: "Nên trong show, khi thực hiện các bài hát, ngay cả bài hát chung đi nữa thì anh Khắc Hưng cũng dặn dò: ‘Cứ hát theo cá tính của bọn em, anh sẽ điều chỉnh để không bị lệch tone quá nhiều trong một bài hát’. Với mình hay Hoàng Duyên, JSOL thì “món quà” tốt và đầy đủ tình cảm nhất có thể gửi đến khán giả là âm nhạc”.

Hoạt động âm nhạc được 6 năm và được khán giả biết nhiều qua các ca khúc như This way, Thôi miên. Số 'hit' có lẽ vẫn là một con số khiêm tốn với CARA. Nữ ca sĩ cũng công nhận có những khoảng thời gian cảm thấy chững lại vì chưa biết làm gì tiếp theo, hay cảm thấy áp lực và lo sợ nếu không hoạt động năng nổ hơn thì khán giả sẽ quên mình. Những thời điểm như vậy, CARA phải tự trấn an bản thân không vội vàng, tập trung trau dồi phát triển bản thân.

Cô tâm sự: “CARA cũng nôn trở lại lắm rồi, khán giả hỏi hoài. Mình không trả lời hết được nên phải livestream, nhắn nhủ mọi người thông cảm vì mình cần thời gian chuẩn bị. CARA biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót về âm nhạc. Về cá nhân, đã chưa hoạt động quá năng nổ. Nhưng không phải mình không muốn, mà là chưa có những cái để mình ưng ý để biến nó thành sản phẩm, hoạt động".

'Bạn gái MV' của Sơn Tùng M-TP giải thích: "Với từng sản phẩm ở từng giai đoạn thì tư duy làm nhạc của mình cũng sẽ khác nhau. Có một điều là càng lớn, mình càng thấy, để ra một sản phẩm chỉn chu, cần đầu tư rất nhiều thời gian và tâm trí. Nên ở lần trở lại này, mình phải chắc chắn mình thích ca khúc đó và khán giả cũng sẽ thích nó. Mình vẫn đang chuẩn bị và cố gắng sẽ có sản phẩm trong năm 2023".

Với âm nhạc, CARA cũng không muốn đóng khung mình trong một thể loại hay hình ảnh. Nữ ca sĩ đang rất nỗ lực để trong tương lai gần nhất có thể mang tới một sản phẩm âm nhạc chỉn chu, một hình ảnh CARA xứng đáng với những gì khán giả đã mong đợi.