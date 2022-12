Bản thân luôn cố gắng nỗ lực hàng ngày thì kết quả nhận lại sẽ xứng đáng công sức bỏ ra

SVVN - Nguyễn Hà Phương (sinh năm 2003) là sinh viên năm 2 ngành Giáo dục công dân, Khoa Sư phạm Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Theo Phương, trong những năm đầu Đại học, cô nàng đã rất thích công việc tình nguyện, bởi vậy nên đã chọn CLB Thanh niên vận động hiến máu Trường Đại học Thủ đô Hà Nội làm nơi gắn bó. Cũng tại nơi này Phương khám phá ra một sở thích của bản thân đó là thiết kế, làm truyền thông.

Ban đầu vì mình còn hơi tự ti nên ngay từ những ngày đầu của năm nhất mình chỉ dám đặt mục tiêu 3.2/4.0 nhưng kết quả kỳ 1 của mình lại được 3.4 từ đó giúp mình tin vào bản thân mình hơn, tự tin hơn, dám khẳng định mình hơn. Mình đã vượt qua rào cản của bản thân tham gia Cuộc thi Đại sứ sắc màu HNMU, đạt giải Ba cuộc thi Nhà hùng biện tài năng do Khoa Sư Phạm tổ chức, trở thành một trong những TNV có thành tích xuất sắc trong chương trình hiến máu toàn trường như: Trái tim Thủ đô, Nhịp tim,…

Hiện tại mình đang đi dạy thêm một phần để lấy kinh nghiệm trong dạy học, phần nhỏ nữa để có thể tự tạo ra một khoản thu nhập cho bản thân, có thể tự mua được cho bản thân những gì mình muốn, mình thích.

Mình cảm thấy mình rất may mắn vì luôn có gia đình, bạn bè bên cạnh động viên trước mọi quyết định của mình. Bố mẹ luôn là người tôn trọng mọi quyết định của mình, cũng như luôn tiếp thêm cho mình động lực để mình có thể vượt qua được những rào cản của bản thân, và giúp mình trưởng thành hơn mỗi ngày.

Từ trước đến nay mình luôn có một nỗi sợ, đó là sợ những ánh mắt, những câu nói của sự khinh thường, của sự chê bai,… Có lẽ chính điều này đã làm động lực giúp mình nỗ lực hơn từng ngày, bởi mình không muốn phải nhận những thứ tiêu cực đó. Mình luôn tin vào lực hấp dẫn, luôn tâm niệm rằng: “Nếu bản thân bạn cố gắng nỗ lực hàng ngày, kết quả bạn nhận lại sẽ xứng đáng với công sức bạn bỏ ra”. Vì thế mà mình luôn phấn đấu mỗi ngày để trở thành một phiên bản hoàn thiện nhất, tốt nhất dù vẫn biết không có ai là hoàn hảo cả, nhưng chỉ cần mình sống là chính mình thì mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

Có đôi lúc mình cũng mắc phải những sai lầm, cũng có lúc nản chí hay thậm chí có những lúc muốn bỏ cuộc, nhưng mình nhận ra rằng xung quanh mình vẫn còn có những người kém may mắn hơn, vậy mà họ vẫn luôn cố gắng hàng ngày, do đó chẳng có lý do gì lại khiến mình phải dừng chân lại cả. Với mình, mắc sai lầm không phải là thất bại, thất bại là khi vấp ngã ở đó và không đứng lên nữa.

Trong những năm đầu Đại học, mình đã rất thích công việc tình nguyện, bởi vậy nên mình đã chọn CLB Thanh niên vận động hiến máu Trường Đại học Thủ đô Hà Nội làm nơi gắn bó. Cũng tại nơi này mà mình khám phá ra một sở thích của bản thân đó là thiết kế, làm truyền thông. Mình đã mở lòng mình hơn, mở rộng được mối quan hệ của mình không chỉ trong trường mà còn những mối quan hệ bên ngoài nữa. Không những thế mình còn được học cách thiết kế, học cách viết nội dung, cách làm video, ấn phẩm,… Mình luôn biết ơn vì mọi người luôn tận tình chỉ bảo, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất và luôn là nơi mà mình có thể tìm đến mỗi khi có chuyện gì xảy ra. Dù cho có những đợt phải chạy deadlines đến đêm muộn, hay có những hôm trực điểm phải chạy lại rất nhiều thì mình cũng vẫn vui bởi bản thân đang được làm những công việc có ý nghĩa mà mình yêu thích.

Hiện tại mình cũng là một thành viên ban Truyền thông của Câu lạc bộ Debate HNMU nữa, mình mong muốn có thể học được thật nhiều kiến thức chuyên môn về tranh biện, và được trải nghiệm đam mê truyền thông của mình ở một môi trường khác nữa.

Với mình, việc cố gắng nỗ lực sẽ giúp mình không phải nói câu “Giá như..”, không phải hối hận trong mọi quyết định của bản thân và sẽ thích ứng được với môi trường mới nhanh hơn.