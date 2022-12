Mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ cần bạn không ngừng cố gắng

SVVN - Đoàn Bảo Khánh, sinh năm 2003, là sinh viên năm 2 ngành Sư phạm Toán tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Được đánh giá là một người hoạt ngôn và luôn đem lại tiếng cười cho mọi người xung quanh, từ năm nhất đại học, Khánh đã có cơ hội được trở thành MC của nhiều sự kiện lớn, nhỏ cả trong và ngoài trường cùng những thành tích nổi bật trong các cuộc thi Hùng biện, diễn thuyết và MC.

Với mình, thành công là bức tường được dựng lên bởi những viên gạch mang tên “Thất bại”, bởi vậy mình luôn muốn trải nghiệm những điều bản thân lo sợ và không muốn phải nuối tiếc. Bởi lẽ, chỉ có vượt qua nỗi sợ của quá khứ mới khiến bản thân mình thấy tuổi trẻ thật đáng giá biết bao. Đối với mình, tuổi trẻ được định lượng bằng những trải nghiệm quý giá và hàng ngàn thất bại trong cuộc sống. Thay vì mãi trôi nổi như một áng mây bình dị, mình chọn lựa đối mặt với ánh đèn sân khấu cùng hàng ngàn người xem bên dưới như một cách để đối mặt với nỗi sợ của bản thân đó chính là “Tự ti”. Vì chính việc thử thách bản thân với nỗi sợ của hiện tại mới là bàn đạp cho cuộc sống của tương lai.

Năm 18 tuổi, so với một phiên bản năng động và hoạt ngôn như hiện tại, mình từng là một học sinh nhút nhát, rụt rè và thiếu tự tin trong cuộc sống. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo với sự tài giỏi của cha mẹ và chị gái, mình từng có suy nghĩ mình là người kém cỏi. Kết thúc ba năm trung học phổ thông, mình chọn Khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là nơi học tập. Có lẽ, mình vẫn sẽ chỉ là một người không mấy nổi bật cho đến khi có cơ hội được tham dự và lắng nghe một cuộc thi diễn thuyết tại trường. Dưới ánh đèn và trên sân khấu đó mình đã được truyền động lực và bị thuyết phục bởi sự tự tin, nhiệt huyết của các anh chị cho một người luôn lựa chọn vùng an toàn như mình. Bằng động lực đó, mình đã luyện tập và lấy hết can đảm để tham gia cuộc thi đầu tiên trong đời. Với sự cố gắng, nỗ lực qua từng vòng thi, hơn cả mong đợi thành công đã đến với mình trong sự vỡ òa. Mình trở thành Quán quân của cuộc thi “Nhà hùng biện tài năng 2021”. Có lẽ đó là thời điểm, mình nhận ra không có một trở ngại nào là quá lớn đối với chúng ta, chỉ cần chúng ta không ngừng nỗ lực, cố gắng thì mọi điều đều có thể thay đổi. Thời gian sau đó, mình cũng đã dấn thân vào nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác. Trong đó, nổi bật, mình đã trở thành Á quân cuộc thi “Hùng biện HNMU 2022”, Top 6 tại “Ngày hội Diễn thuyết UTC 2022”,....

Bên cạnh đó, hiện tại mình đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tranh biện HNMU và là Trưởng ban MC của Câu lạc bộ MC – Truyền thông – Thuyết trình tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ngoài sự động viên từ gia đình, mình đã học hỏi được rất nhiều và nhận được sự quan tâm đến từ các anh chị, bạn bè trong các câu lạc bộ và trường lớp. Bởi vì đã từng là một người luôn tự ti khi phải đối mặt với nhiều thứ trong cuộc sống nên mình hiểu được sự tự tin và vượt qua được nỗi sợ của bản thân rất quan trọng, là chìa khoá để đạt được thành công. Do vậy, hiện tại mình không chỉ là một sinh viên theo học tại trường mà mình còn luôn cố gắng tổ chức các buổi training kỹ năng mềm, truyền cảm hứng, năng lượng tích cực đến cho mọi người về việc trở nên tự tin và đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Việc truyền động lực cho các bạn trẻ cùng trang lứa cũng khiến mình có thêm nhiều động lực trên con đường trở thành một người thầy giáo của tương lai, để đem đến những điều tốt đẹp cho mọi người.

Đối với mình, việc thất bại không đáng sợ, đáng sợ là khi bạn không dám thất bại. Những nỗi sợ từng kìm nén bạn như chiếc lò xo bị đè nén, giờ đây hãy thả tất cả những lo lắng, phiền muộn và sợ hãi trong cuộc sống của quá khứ để chiếc lò xo ấy sẽ bay cao và vươn xa hơn những gì bạn mong đợi, nó sẽ giúp bạn trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn trong tương lai. Như mình đã nói không có một trở ngại nào đối với chúng ta, chỉ cần bạn không ngừng cố gắng, mọi điều đều có thể thay đổi. Hãy tự do là chính mình, hãy thất bại, để thất bại đó là bàn đạp cho một phiên bản tốt hơn của bản thân, để mai sau khi bạn ngồi trên đỉnh cao của sự thành công bạn sẽ thầm cảm ơn bản thân của quá khứ vì đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, không từ bỏ để có được ngày hôm nay.

Một số thành tích của Đoàn Bảo Khánh: - Quán quân Cuộc thi “Nhà hùng biện Tài năng 2021”. - Á quân Cuộc thi “Hùng biện HNMU 2022”. - Top 6 Cuộc thi “Ngày hội Diễn thuyết 2022”. - Đại sứ Truyền thông của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. - Phó Chủ nhiệm tại Câu lạc bộ Tranh biện HMNU - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội - Trưởng ban MC tại Câu lạc bộ MC – Truyền thông – Thuyết trình HNMU tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. - Học bổng “Sinh viên có Thành tích Học tập và Rèn luyện” năm 2021 - 2022.