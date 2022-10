Bất ngờ với danh tính người mẫu mở màn và kết màn show thời trang 'See in the forest'

SVVN - Show thời trang “See in the forest” không chỉ có dàn người mẫu rất đặc biệt, mà còn đánh dấu lần đầu tiên đôi bạn thân NTK Hà Duy và Vân Anh Scarlet cùng thực hiện một đêm diễn.

Sau hai năm ảnh hưởng vì dịch COVID-19, NTK Hà Duy đánh dấu sự trở lại bùng nổ bằng show thời trang với chủ đề See in the Forest kết hợp với người bạn thân 10 năm - NTK Vân Anh Scarlet. Cả hai người mong muốn mang đến một show thời trang nhiều màu sắc trong không gian yên bình của rừng thông ở ngoại thành Hà Nội vào những ngày mùa Thu đẹp nhất của năm.

Hà Duy cho biết, nhờ 2 năm sống chậm lại vì COVID-19 mà anh có thời gian chiêm nghiệm về cuộc sống và trăn trở với việc làm mới bản thân cũng như thương hiệu. Và show See in the Forest lần này có ý nghĩa bước ngoặt quan trọng trong việc anh F5 phong cách sáng tạo.

Khi được hỏi lý do mời NTK Vân Anh Scarlet làm chung, Hà Duy giải thích cả hai là đôi bạn thân, gắn bó với nhau đã hơn 10 năm từ thời còn là sinh viên thời trang. Sau khi tốt nghiệp, hai người đều tự xây dựng thương hiệu riêng từ hai bàn tay trắng. Nếu Hà Duy theo đuổi những bộ cánh dự tiệc lộng lẫy, được đính kết tỉ mỉ thì Vân Anh Scarlet lại đam mê với thời trang ứng dụng hàng ngày, chú trọng về phom dáng.

“Trên thị trường kinh doanh, có thể mọi người nói tôi và Hà Duy là ‘đối thủ’ cạnh tranh nhưng thực tế, chúng tôi không hề nghĩ như vậy, mà luôn tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Mỗi bên đều có thế mạnh riêng, đối tượng khách hàng riêng. Cả hai cũng chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với thành công của nhau”, Vân Anh Scarlet cho biết.

Trong show diễn, NTK Vân Anh Scarlet mang đến bộ sưu tập Love Ardently (Yêu say đắm) với 60 look mang phong cách thanh lịch, hiện đại pha nét cá tính cho mùa Thu Đông. NTK muốn mượn thời trang thể hiện góc nhìn đa chiều về cảm xúc của người phụ nữ trong tình yêu: khi dịu dàng, e ấp; lúc lại cuồng nhiệt đến khờ dại…

Đối lập với sự trẻ trung pha chút cá tính của Vân Anh Scarlet, Hà Duy lại mang màu sắc lộng lẫy, sang trọng cùng bộ sưu tập mới nhất. Đúng như tên gọi Rainbow in the Forest, NTK sinh năm 1987 sẽ khiến không gian rừng thông ở Flamingo Đại Lải trở nên rực rỡ như chiếc cầu vồng sau cơn mưa bởi sự biến đổi liên tục về màu sắc của 40 look đồ.

Hai nhà thiết kế cũng chọn những người mẫu hết sức đặc biệt cho show diễn lần này. Danis Đặng, chàng giám đốc sáng tạo đẹp trai là người mẫu mở màn cho bộ sưu tập của NTK Vân Anh Scarlet, còn Hoa hậu siêu quốc gia 2013 Mutya Johanna Datul sẽ đảm nhận vị trí vedette.

Còn siêu mẫu Thanh Hằng đã nhận lời làm vedette cho nhà thiết kế Hà Duy, Ngoài ra, người mẫu bạch tạng Ngô Thuý Quỳnh và người mẫu khuyết tay Hà Phương là hai nhân vật được Hà Duy ưu ái bởi muốn khuyến khích cả hai tự tin, vượt qua mặc cảm khiếm khuyết về ngoại hình để toả sáng trên sàn diễn theo cách của riêng mình.