Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Tuổi trẻ tiên phong trong kỷ nguyên mới

SVO - Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, xác định nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quan trọng cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.

Chiều 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII chính thức bế mạc sau hai ngày làm việc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm.

Các đại biểu tham dự phiên Bế mạc Đại hội Đoàn lần thứ XIII.

Phát biểu bế mạc Đại hội, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XIII nhấn mạnh, Đại hội đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, đồng thời nhận được sự quan tâm, động viên sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cùng đông đảo cán bộ Đoàn các thời kỳ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước.

Đặc biệt, Đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Những định hướng, kỳ vọng và chỉ đạo của người đứng đầu Đảng, Nhà nước được xác định là cơ sở quan trọng để toàn Đoàn cụ thể hóa thành các chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới.

Anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XIII phát biểu Bế mạc Đại hội.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua nhiều văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, gồm 119 ủy viên - những cán bộ tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức sáng tạo của tuổi trẻ cả nước. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII đã bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, theo đúng quy định.

Theo Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2026 - 2031 hướng tới mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, hoài bão, đạo đức tốt, tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa dân tộc; trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội chia tay các anh, chị không tham gia Ban Chấp hành khoá mới.

Đại hội xác định tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Một trong những điểm nhấn của nhiệm kỳ mới là việc triển khai phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên trên nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế, tình nguyện vì cộng đồng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên Bế mạc Đại hội.

Bên cạnh đó, Đại hội thống nhất triển khai chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam", tập trung hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao tri thức, rèn luyện thể chất và phát triển đời sống văn hóa tinh thần, qua đó hình thành lớp thanh niên có bản lĩnh, năng lực hội nhập và khát vọng cống hiến.

Đại hội cũng xác định 5 nhiệm vụ đột phá, 13 chỉ tiêu trọng tâm và 7 đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ mới; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Phát biểu tại lễ Bế mạc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, thành công của Đại hội là kết quả của sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các thế hệ cán bộ Đoàn và nhân dân cả nước.

Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Hướng tới mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại hội kêu gọi các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần tự tôn dân tộc và sức trẻ để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", tuổi trẻ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới.