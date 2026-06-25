ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII Đại biểu sinh viên đặt niềm tin vào một nhiệm kỳ Đoàn đổi mới, tạo động lực và cơ hội phát triển cho thanh niên

SVO - Thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Từ diễn đàn của tuổi trẻ cả nước, nhiều đại biểu sinh viên bày tỏ mong muốn Đoàn tiếp tục tạo thêm động lực và cơ hội phát triển cho thanh niên trong thời đại mới.

Mong được trang bị năng lực để thích ứng với thời đại số

Diễn ra trong hai ngày 24 và 25/6, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII chọn khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Đại hội ghi nhận có 313 đại biểu có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 1 phó giáo sư và 23 tiến sĩ. Có 503 đại biểu có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp, cao cấp đến cử nhân.

Là đại biểu sinh viên duy nhất của đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Nguyễn Lê Duy Đăng (năm thứ tư, trường ĐH Xây dựng Miền Tây) cảm thấy vinh dự khi được đại diện cho tiếng nói của sinh viên địa phương tại ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Nguyễn Lê Duy Đăng (năm thứ tư, trường ĐH Xây dựng Miền Tây) đại biểu sinh viên tỉnh Vĩnh Long.

Theo Duy Đăng, một trong những vấn đề cần được tổ chức Đoàn quan tâm nhiều hơn trong nhiệm kỳ mới là trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để thích ứng với thời đại chuyển đổi số. “Hiện nay, kỹ năng sử dụng công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số hay phân tích dữ liệu đang trở thành yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, không phải sinh viên nào cũng có điều kiện tiếp cận những kỹ năng này”, Duy Đăng chia sẻ.

Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Nam sinh mong rằng, trong nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn sẽ có các chương trình đào tạo miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí về kỹ năng số, AI, an toàn thông tin và ngoại ngữ để sinh viên trên cả nước đều có cơ hội tiếp cận. Bên cạnh đó, Đăng cũng đề xuất mở rộng các chương trình giao lưu, trao đổi sinh viên ngắn hạn trong khu vực ASEAN nhằm tạo thêm cơ hội hội nhập quốc tế cho người trẻ.

Không chỉ quan tâm đến năng lực chuyên môn, Duy Đăng cho rằng, sức khỏe tinh thần của sinh viên cũng cần được chú trọng hơn thông qua các hoạt động tư vấn tâm lý, kết nối cộng đồng và xây dựng môi trường học tập tích cực, an toàn cả trên không gian thực lẫn môi trường số.

Đoàn cần trở thành người bạn đồng hành thực chất của sinh viên

Mang theo tiếng nói của sinh viên Nghệ An đến với Đại hội, Hồ Thị Đoàn Linh (năm thứ tư, Trường Kinh tế, Trường ĐH Vinh) cho rằng, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, sinh viên không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải được trang bị tư duy đổi mới sáng tạo, kỹ năng công nghệ, năng lực ngoại ngữ và khả năng tự học suốt đời.

Hồ Thị Đoàn Linh (năm thứ tư, Trường Kinh tế, Trường ĐH Vinh) đại biểu sinh viên tỉnh Nghệ An.

Theo Đoàn Linh, AI và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc thị trường lao động toàn cầu, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực trẻ. Vì vậy, tổ chức Đoàn cần có những giải pháp đồng hành thiết thực để giúp sinh viên nâng cao năng lực thích ứng và sẵn sàng trước những thay đổi của xã hội.

“Mình mong tổ chức Đoàn thực sự trở thành người bạn đồng hành của sinh viên trên hành trình học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đồng thời phát huy vai trò kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và xã hội nhằm tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển toàn diện”, nữ sinh chia sẻ.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Từ góc nhìn của một sinh viên ngành Kinh tế, Đoàn Linh mong muốn nhiệm kỳ mới sẽ đẩy mạnh số hóa học liệu, mở rộng các không gian học thuật chất lượng cao và tạo điều kiện tiếp cận bình đẳng cho sinh viên ở mọi vùng miền. Đồng thời, cần tăng cường các diễn đàn giao lưu quốc tế thực chất để sinh viên nâng cao ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập và sẵn sàng đón đầu các cơ hội phát triển trong môi trường toàn cầu.

Lớn lên trên quê hương Nghệ An giàu truyền thống hiếu học và cách mạng, Đoàn Linh cho biết, tinh thần vượt khó của các thế hệ đi trước luôn là động lực, truyền cảm hứng để nữ sinh không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến thông qua các hoạt động Đoàn - Hội.

Mở rộng cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi sinh viên

Trong khi đó, Đoàn Ngọc Anh Thư (tân cử nhân tốt nghiệp vào tháng 6/2026, trường ĐH Đồng Tháp) kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn sẽ mang đến nhiều chương trình thiết thực giúp sinh viên phát triển toàn diện hơn trong học tập, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế.

Theo Anh Thư, trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động, sinh viên cần được hỗ trợ nhiều hơn về kỹ năng số, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, đổi mới sáng tạo và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Nữ sinh mong muốn, tổ chức Đoàn sẽ đẩy mạnh các chương trình kết nối chuyên gia, doanh nghiệp với sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn. Đồng thời, cần xây dựng thêm các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, mạng lưới cố vấn và sân chơi đổi mới sáng tạo dành cho sinh viên.

Đoàn Ngọc Anh Thư (tân cử nhân, trường ĐH Đồng Tháp) đại biểu sinh viên tỉnh Đồng Tháp.

Một trong những đề xuất đáng chú ý của Anh Thư là xây dựng các nền tảng số kết nối sinh viên trên phạm vi toàn quốc nhằm chia sẻ học liệu, cơ hội thực tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. “Bên cạnh đó, cần tăng cường các diễn đàn đối thoại định kỳ giữa sinh viên với tổ chức Đoàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người học và có những giải pháp hỗ trợ kịp thời”, Anh Thư bày tỏ.

Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Nữ sinh Đồng Tháp cũng đặc biệt quan tâm đến việc tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho sinh viên ở các vùng khó khăn, giúp các bạn có thêm điều kiện tiếp cận những chương trình đào tạo, giao lưu và phát triển bản thân.

Khát vọng của một thế hệ thanh niên bản lĩnh, sáng tạo

Dù đến từ những địa phương và lĩnh vực đào tạo khác nhau, ba đại biểu sinh viên đều có chung niềm tin vào một nhiệm kỳ Đoàn đổi mới, sáng tạo, ngày càng gần gũi hơn với nhu cầu thực tiễn của sinh viên nói riêng và đoàn viên, thanh niên nói chung.

Thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ mở ra những định hướng mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi mà còn tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ phát huy tinh thần bản lĩnh, tự cường, tiên phong sáng tạo và khát vọng cống hiến. Các đại biểu mong muốn tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng thanh niên trên hành trình làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Những chia sẻ tại Đại hội không chỉ phản ánh tâm tư của các đại biểu tham dự mà còn là tiếng nói của nhiều sinh viên Việt Nam hôm nay - thế hệ thanh niên bản lĩnh, giàu khát vọng, luôn sẵn sàng học tập, cống hiến và chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển, hùng cường.



Ảnh: NVCC