Black Adam, siêu anh hùng phản diện dc chuẩn bị khởi nghiệp màn ảnh rộng là ai?

SVVN - Tháng Mười năm nay, Vũ trụ siêu anh hùng DC sẽ đánh dấu sự trở lại hoành tráng trên màn ảnh rộng với Black Adam - siêu phẩm do ngôi sao hành động The Rock đóng chính.

Từ kẻ ác “một đêm duy nhất” đến nhân vật đối chọi với Shazam!

Ban đầu, Black Adam chỉ được xem là một phản diện nhỏ, tức sẽ bỏ mạng trong một cuộc chiến và biến mất mãi mãi. Tuy nhiên chính nhờ DC mà Black Adam có cho mình chỗ đứng riêng, trở thành kẻ thù số 1 của Shazam! và có cốt truyện riêng hấp dẫn không kém kẻ xấu nào khác.

Black Adam (hay ban đầu là Mighty Adam) nhận được sức mạnh từ phù thủy Shazam khi ông tìm kiếm hậu duệ cho mình. Vào thời Ai Cập cổ đại, Black Adam được biết đến với nhân dạng gốc Teth-Adam - một kẻ sắp lìa đời vì mắc khối u não. May mắn thay, nhờ được chọn làm hậu duệ cho phù thủy Shazam, Teth-Adam có thể tiếp tục sống và sở hữu siêu sức mạnh từ 6 vị thần Ai Cập.

Thân phận “phản anh hùng” khó đoán nhưng có điểm yếu “dở khóc dở cười”

Teth-Adam có thể triệu hồi bản dạng siêu phàm của mình nhờ hô lớn “Shazam!”. Thế nhưng kể từ khi được ban cho sức mạnh thì y hầu như luôn là Black Adam, luôn tránh trở về hình dạng người thường. Lý do là bởi y mắc bệnh khó chữa, và vì đã sống qua thời gian dài từ thời cổ đại, Teth-Adam hiện tại chẳng khác gì cái xác khô. Đó là lý do mà Black Adam luôn nhắc đến từ “Shazam!”, và cũng là điểm yếu lớn nhất của gã.

Ra mắt trên màn ảnh rộng nhờ The Rock

Năm 2022, nhân vật Black Adam sẽ chính thức ra mắt trong Vũ trụ mở rộng DC qua tựa phim Black Adam, do tài tử hành động The Rock thủ vai. The Rock đã gắn bó với dự án này từ năm 2014, và ước mơ hóa thân thành nhân vật này của anh chưa từng hạ nhiệt. Giờ đây sau muôn vàn khó khăn, nam diễn viên đã thành công mang nhân vật thú vị này đến với khán giả.

Với phần truyện gốc gần như bám sát truyện tranh, Black Adam của The Rock sẽ dấn thân vào cuộc hành trình của sự lựa chọn. Sau 5000 năm bị giam cầm với quá khứ đau thương, người con của vương quốc cổ đại Kahndaq rơi vào tầm ngắm của Justice Society. Bốn thành viên của nhóm là Dr. Fate, Hawkman, Atom Smasher và Cyclone vừa tìm cách chế ngự Black Adam, vừa để anh lựa chọn trở thành anh hùng, hoặc kẻ phản diện của thế giới.

Thế nhưng, trước hết trong phần phim đầu tiên này, Black Adam phải tạm thời phối hợp với Justice Society để triệt hạ một mối đe dọa lớn hơn là Sabbac - tên cầm đầu băng tội phạm bị quỷ ám.