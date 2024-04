'Bộ tứ trăm tỷ' của màn ảnh Việt khuấy đảo cộng đồng mạng khi kết hợp cùng nhau

SVVN - Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Lê Giang và Huỳnh Uyển Ân gây bất ngờ khi kết hợp với nhau trong dự án mới, hứa hẹn là 'bom tấn' của màn ảnh Việt.

Với những dự án có doanh thu trăm tỷ, dự án tiếp theo của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng lại phảng phất hơi thở “trăm tỷ” ngay từ những ngày đầu khi lấy bối cảnh về giới hào môn ở Việt Nam. Với tựa phim Cô dâu hào môn, bộ phim sẽ vạch trần những góc tối của những “mối lương duyên” xa hoa của giới nhà giàu, những bí ẩn đằng sau các gia tộc thượng lưu cùng sự góp mặt của dàn diễn viên chất lượng như Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Lê Giang, Uyển Ân, Samuel An, NSND Hồng Vân...

Tiếp tục là một dự án không phải của anh trai Trấn Thành, Uyển Ân được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tin tưởng cho vai nữ chính, một “It girl” sở hữu tính cách đầy sức hút, kiêu kỳ tiểu thư nhưng cũng gần gũi và trong sáng. Nụ cười rạng ngời vẫn chứa đựng nét ngây thơ như sương sớm của Tú Lạc đã thu hút rất nhiều chàng trai, trong đó có Bảo Hoàng, do Samuel An đảm nhận, một thiếu gia của một gia đình giàu bậc nhất Sài Thành. Từ đó, câu chuyện của nàng dâu một chân bước vào giới thượng lưu chính thức bắt đầu. Liệu một "It girl" như Tú Lạc có nao núng trước những quy tắc ngầm đầy khắt khe của nhà hào môn?

Sau nhiều vai diễn đa dạng, đặc biệt là màn bùng nổ diễn xuất trong Tiệc trăng máu, khả năng biến hoá của Thu Trang hứa hẹn sẽ đem đến một hình ảnh vô cùng khác biệt, mệnh phụ phu nhân sang trọng và quyền lực trên màn ảnh. Được biết, bà Phượng không chỉ là một doanh nhân giàu có mà còn đến từ một gia tộc thượng lưu lâu đời, nên cốt cách của bà nổi bật trong giới thượng lưu.

Vai chàng công tử Bảo Hoàng như được đo ni đóng giày cho Samuel An, khi anh sở hữu vẻ ngoài điển trai và khí chất thanh lịch, “thở thôi cũng thấy giàu”. Gây ấn tượng với khán giả qua vai Ngô Kha trong Em và Trịnh và gần đây là cameo Bạch Công Tử trong Đất rừng phương Nam, Samuel An được kỳ vọng sẽ là “bá đạo tổng tài” mới của màn ảnh Việt, nhờ khí chất đặc biệt của mình.

Sánh đôi cùng anh là Uyển Ân với vai nữ chính điện ảnh thứ hai trong sự nghiệp. Chịu khó thay đổi đa dạng các vai diễn nên ngày càng được ghi nhận khả năng diễn xuất, Uyển Ân đang dần trở thành “ngọc nữ màn ảnh” mới của điện ảnh Việt, hứa hẹn sẽ có những phân đoạn bùng nổ diễn xuất khi đồng hành cùng loạt tiền bối gạo cội: Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Lê Giang, NSND Hồng Vân.