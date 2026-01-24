Bùi Công Nam: 'Điều quan trọng là luôn giữ cho mình cảm xúc thật'

SVO - Trong năm qua, Bùi Công Nam xuất hiện ở nhiều không gian âm nhạc khác nhau, từ tình ca, nhạc phim đến chương trình giải trí. Nhưng khi Tết đến, anh vẫn trở về với những giai điệu ấm áp, chân thành.

Nhìn lại một năm qua, khi xuất hiện ở nhiều vai trò và không gian âm nhạc khác nhau, anh có bao giờ tự hỏi đâu là “phiên bản” Bùi Công Nam thật nhất không?

Nam không nghĩ nhiều về khái niệm “phiên bản”. Nam chỉ thấy mình đang sống và làm nghề trong những hoàn cảnh khác nhau. Có lúc là người viết nhạc ngồi một mình, có lúc đứng trên sân khấu, có lúc tham gia những chương trình giải trí. Mỗi không gian đòi hỏi một cách thể hiện khác, nhưng cảm xúc và cách nghĩ thì vẫn là Nam. Nếu phải chọn, Nam nghĩ, phiên bản thật nhất của mình là khi được làm việc nghiêm túc với âm nhạc, dù ở bất kỳ vai trò nào.

Có ý kiến cho rằng, làm nhiều mảng dễ bị "loãng". Với anh, ranh giới giữa “đa dạng” và “lan man” nằm ở đâu?

Với Nam, ranh giới nằm ở việc mình có hiểu rõ mình đang làm gì hay không. Nếu mỗi lựa chọn đều xuất phát từ nhu cầu sáng tạo thật sự và có trách nhiệm với sản phẩm, thì đó là đa dạng. Nam luôn tự hỏi: "Việc này có giúp mình đi xa hơn trong nghề không, có khiến mình học thêm điều gì không, có khiến mình thấy "đã" khi làm hay không? Nếu câu trả lời là "không", Nam sẽ dừng lại".

Trong tất cả những không gian anh từng bước vào thời gian qua, thử thách lớn nhất về nghề nghiệp là gì?

Thử thách lớn nhất với Nam là giữ được sự chân thành trong nhiều môi trường khác nhau. Khi làm nhạc cho nhiều mục đích khác nhau, áp lực về thời gian và kỳ vọng rất lớn. Điều đó buộc Nam phải kỷ luật hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn về cấu trúc, thông điệp và cảm xúc muốn gửi gắm. Nam học cách đơn giản hóa, không tham chi tiết, và tập trung vào phần cốt lõi của bài hát.

Điều gì giúp Bùi Công Nam giữ được cái chất riêng của mình, dù viết tình ca, OST... hay tham gia các gameshow?

Với Nam, điều giúp mình giữ được chính mình luôn là cảm xúc thật. Dù viết cho ai hay trong hoàn cảnh nào, Nam vẫn bắt đầu từ một cảm giác rất đời: Một niềm vui nhỏ, một nỗi buồn quen, hay một khoảnh khắc mà ai cũng từng trải qua. Khi cảm xúc đó đủ thật, bài hát sẽ tự tìm được hình hài phù hợp với không gian mà nó xuất hiện, mà không làm mất đi bản sắc của người viết.

Vài năm gần đây, anh để lại nhiều dấu ấn với các ca khúc về Tết. Năm nay, khi trở lại viết nhạc Tết, gần nhất là ca khúc Tết ta về, chất liệu của anh có gì khác so với trước đây?

Sau một năm nhiều biến chuyển, khi quay lại viết nhạc Tết, Nam thấy mình lắng lại nhiều hơn. Trước đây, Nam thường nghĩ đến không khí rộn ràng, sum họp. Còn bây giờ, Nam quan tâm nhiều hơn đến những khoảnh khắc rất nhỏ: Một bữa cơm đủ đầy, một cái Tết bình an, hay cảm giác được trở về.

Trong các ca khúc Tết của mình, điều gì là ký ức hoặc cảm xúc cá nhân mà Nam luôn muốn giữ lại?

Đó là cảm giác ấm áp và quen thuộc của gia đình. Với Nam, Tết không cần quá lớn lao, chỉ cần còn mạnh khoẻ, còn người thân để người ta muốn quay về, muốn ngồi lại với nhau lâu hơn một chút. Nam luôn cố gắng giữ tinh thần đó trong những ca khúc Tết của mình.

Nếu coi hành trình một năm qua là một “đa vũ trụ âm nhạc”, đâu là vũ trụ khiến anh trưởng thành?

Điều khiến Nam trưởng thành có lẽ ở dự án sắp tới mà Nam chưa tiện tiết lộ. Nhưng ở đó, Nam không chỉ làm âm nhạc theo thói quen, mà phải lắng nghe, điều chỉnh và học cách dung hòa giữa cá tính cá nhân với yêu cầu chung.

Cuối cùng, anh muốn khán giả nhớ đến mình như một nghệ sĩ thế nào ở thời điểm này?

Nam mong khán giả nhớ đến mình như một nghệ sĩ làm việc nghiêm túc, tử tế với âm nhạc và với cảm xúc của người nghe, để mỗi bài hát khi vang lên đều mang lại cho người nghe một cảm giác quen thuộc và dễ chịu.

Cảm ơn Bùi Công Nam về cuộc trò chuyện!